Nhật Bản đối mặt nguy cơ bùng phát cúm gia cầm

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Ổ dịch được phát hiện tại một trang trại ở thành phố Kameoka, sau khi 14 con gà chết được ghi nhận trong ngày 11/11. Chính quyền tỉnh Kyoto sau đó tiến hành xét nghiệm di truyền và xác nhận sự hiện diện của virus cúm gia cầm H5 có độc lực cao. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, chính quyền địa phương đã bắt đầu tiêu hủy khoảng 200.000 con gà đang được nuôi tại trang trại nhằm hạn chế nguy cơ virus tiếp tục lây lan. Đây là trường hợp cúm gia cầm đầu tiên được xác nhận tại một cơ sở chăn nuôi gia cầm của Nhật Bản trong mùa dịch hiện nay, khiến các cơ quan chức năng phải nhanh chóng triển khai biện pháp ứng phó.

Sáng 12/11, các thành viên nội các phụ trách những lĩnh vực liên quan đã tham dự cuộc họp tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo để thảo luận tình hình và thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch. Cuộc họp có sự tham dự của Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara và Bộ trưởng Nông nghiệp Arata Takebe. Phát biểu tại cuộc họp, ông Kihara cho biết Thủ tướng Sanae Takaichi đã đưa ra các chỉ thị liên quan đến công tác ứng phó với dịch cúm gia cầm. Trong đó, bà Takaichi yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng triển khai những biện pháp toàn diện nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của virus cúm gia cầm.

Cúm gia cầm vẫn đang tiếp tục xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới và Nhật Bản đã ghi nhận virus gây bệnh trong bảy mùa dịch liên tiếp. Chính phủ Nhật Bản nhận định nguy cơ xuất hiện thêm các ổ dịch không chỉ giới hạn ở Kyoto mà có thể xảy ra tại bất kỳ địa phương nào trên cả nước.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục duy trì mức cảnh giác cao, đồng thời thực hiện mọi biện pháp có thể để ứng phó với diễn biến của dịch. Trong khi các biện pháp kiểm soát tại Kyoto đang được triển khai, Nhật Bản tiếp tục xác nhận ổ dịch thứ hai tại một trang trại chăn nuôi gà ở thành phố Asahi, tỉnh Chiba.

Theo thông báo của chính quyền tỉnh Chiba ngày 13/11, kết quả xét nghiệm đã xác nhận sự xuất hiện của virus cúm gia cầm độc lực cao tại cơ sở này. Trước đó, ngày 12/11, trang trại đã báo cáo với chính quyền địa phương về tình trạng số lượng gà chết gia tăng bất thường.

Đây là trường hợp cúm gia cầm thứ hai được phát hiện tại một trang trại chăn nuôi của Nhật Bản trong mùa dịch hiện nay, chỉ ít ngày sau khi ổ dịch đầu tiên được ghi nhận tại Kyoto. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính quyền tỉnh Chiba quyết định tiêu hủy khoảng 40.000 con gà đẻ trứng tại trang trại có dịch. Đồng thời, nhà chức trách áp đặt lệnh cấm vận chuyển đối với khoảng 5,62 triệu con gà tại 49 trang trại nằm trong bán kính 10 km tính từ cơ sở chăn nuôi ở Asahi.

Như vậy, sau hai ổ dịch được xác nhận tại Kyoto và Chiba, tổng số gia cầm thuộc diện tiêu hủy tại các trang trại có dịch lên tới khoảng 240.000 con. Ngoài ra, hàng triệu con gà tại những cơ sở chăn nuôi lân cận ở Chiba cũng chịu sự kiểm soát vận chuyển theo quy định phòng dịch.

Việc liên tiếp phát hiện các ổ dịch trong thời gian ngắn cho thấy nguy cơ cúm gia cầm tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi tại Nhật Bản, trong bối cảnh ngành sản xuất trứng nước này vẫn đang nỗ lực phục hồi sau mùa dịch trước. Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là tác động của cúm gia cầm đối với giá trứng, mặt hàng thực phẩm thiết yếu trong đời sống người dân Nhật Bản. Trong thời gian dài, giá trứng tại Nhật Bản được đánh giá là tương đối ổn định so với nhiều loại hàng hóa khác. Tuy nhiên, những năm gần đây, giá mặt hàng này đã chịu sức ép tăng do chi phí thức ăn chăn nuôi nhập khẩu leo thang và nguồn cung suy giảm sau các đợt bùng phát cúm gia cầm.

Đặc biệt, trong mùa dịch trước, hơn 5,7 triệu con gia cầm đã bị tiêu hủy trên phạm vi cả nước, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất của các trang trại. Trong bối cảnh đó, việc xuất hiện thêm các ổ dịch mới có thể làm gián đoạn quá trình phục hồi sản lượng và gia tăng áp lực đối với nguồn cung trứng trên thị trường. Trước tình hình hiện nay, Chính phủ Nhật Bản xác định việc phát hiện sớm, triển khai nhanh các biện pháp kiểm soát và bảo đảm thông tin minh bạch là những nhiệm vụ quan trọng.