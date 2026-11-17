Theo Science and Technology Daily, giếng Fengye 1-8-B13HF thuộc cụm Minfeng số 8 tại khu vực dầu đá phiến Tế Dương, tỉnh Sơn Đông, hoàn tất quá trình khoan trong 11,68 ngày. Đây là thời gian ngắn nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc đối với giếng dầu đá phiến lục địa sâu hơn 6.000 m. Kỷ lục không phải kết quả của một giếng riêng lẻ. Toàn bộ 12 giếng thuộc đợt thi công đầu tiên tại Minfeng số 8 đã hoàn thành, với thời gian khoan trung bình 13,83 ngày mỗi giếng.

Con số này đánh dấu bước thay đổi lớn so với thời kỳ đầu khai thác dầu đá phiến Tế Dương. Do dầu nằm sâu, nhiệt độ dưới lòng đất cao và hệ thống đứt gãy phức tạp, một giếng từng mất hơn 100 ngày để hoàn thành. Một số tài liệu của Sinopec cho biết giếng ở giai đoạn đầu thậm chí cần 133 ngày.

Dầu đá phiến nằm trong các tầng đá có độ thấm thấp, khiến hoạt động khai thác phức tạp hơn nhiều mỏ dầu truyền thống. Sinopec cho biết đặc điểm địa chất tại Tế Dương cũng khác đáng kể so với các khu vực dầu đá phiến Bắc Mỹ, khiến việc áp dụng trực tiếp những mô hình sẵn có gặp khó khăn.

Để giải quyết bài toán này, Sinopec thay đổi cách tổ chức công trường, xây dựng mô hình được gọi là "nhà máy giếng khoan" thế hệ mới. Thay vì mỗi giàn khoan sử dụng một hệ thống thiết bị riêng, ba giàn tại Minfeng số 8 được tích hợp vào một hệ thống chung, chia sẻ thiết bị, vật tư và nhân lực, đồng thời thực hiện các công đoạn theo kiểu dây chuyền.

Số máy bơm dung dịch khoan nhờ đó giảm từ 9 xuống 6, số bể tuần hoàn từ 21 xuống 15. Những công đoạn tiêu thụ nhiều điện được bố trí lệch thời gian để tránh nhiều thiết bị công suất lớn cùng hoạt động. Theo Sinopec, cách làm này giúp giảm khoảng hai phần ba phụ tải điện tại công trường và giảm 30% nhân lực.

Chu kỳ khoan được rút ngắn 82%, trong khi vốn đầu tư cho mỗi giếng giảm 55%. Một giàn khoan sâu trước đây chỉ hoàn thành 4-5 giếng mỗi năm, nay có thể khoan hơn 10 giếng.

Sinopec còn thay đổi cách bố trí giếng. Với phương pháp truyền thống, mặt bằng Minfeng số 8 chỉ có thể chứa tối đa 18 giếng. Thiết kế mới sử dụng phương pháp khai thác nhiều tầng dưới lòng đất, cho phép bố trí 36 giếng trên cùng khu vực và triển khai thành nhiều đợt.

Các công đoạn khoan, nứt vỉa và đưa giếng vào khai thác được nối tiếp nhau thay vì thực hiện độc lập tại từng giếng. Sinopec cho biết mô hình này giúp hiệu suất xây dựng năng lực khai thác tăng gấp đôi.

Kỷ lục tại Minfeng số 8 có ý nghĩa lớn hơn một giếng dầu đơn lẻ bởi nó nằm trong Khu trình diễn dầu đá phiến quốc gia Thắng Lợi - Tế Dương, được thành lập năm 2022. Đây là khu trình diễn cấp quốc gia đầu tiên của Trung Quốc dành cho dầu đá phiến trong bể trầm tích lục địa dạng đứt gãy.

Sinopec ước tính khu vực Tế Dương có khoảng 10,52 tỷ tấn tài nguyên dầu đá phiến. Đến nay, khu trình diễn đã báo cáo khoảng 327 triệu tấn trữ lượng dầu địa chất được chứng minh và sản lượng khai thác lũy kế vượt 2,2 triệu tấn. Tỷ lệ nội địa hóa các thiết bị cốt lõi đã vượt 95%.

Sản lượng cũng tăng nhanh. Dầu đá phiến tại khu vực này tăng từ 32.000 tấn năm 2021 lên khoảng 700.000 tấn năm 2025.

Wan Xuxin, chuyên gia cấp cao của Sinopec, cho rằng chìa khóa của Minfeng số 8 nằm ở việc kết hợp địa chất với kỹ thuật và để nhiều giàn khoan chia sẻ cùng một hệ thống mặt đất.

Lãnh đạo mỏ dầu Thắng Lợi Yang Yong cho biết kết quả tại Minfeng số 8 cho thấy mô hình nhà máy giếng khoan mới đang dần hoàn thiện. Sinopec dự kiến nhân rộng cách làm này nhằm tiếp tục giảm chi phí và đẩy nhanh khai thác dầu đá phiến.

Theo Global Times