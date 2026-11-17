Tờ Phnom Penh Post đưa tin, Campuchia vừa công bố sáng kiến "Tầm nhìn 2030" nhằm mục đích tăng cường hệ sinh thái khởi nghiệp kỹ thuật số, thu hút đầu tư và giúp các công ty công nghệ của nước này mở rộng sang thị trường khu vực. Sáng kiến này đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là thúc đẩy hàng ngàn doanh nghiệp mới và có khả năng tạo ra một công ty công nghệ trị giá tỷ đô.

Sáng kiến này được công bố vào ngày 16/11, trong khuôn khổ FrancoTech 2026 - một diễn đàn công nghệ và đổi mới được tổ chức cùng với Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia.

Ông So Visothy - Thứ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia - phát biểu trước giới truyền thông trong ngày cuối cùng của diễn đàn FrancoTech 2026. Ảnh: AKP

Ông So Visothy - Thứ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia - nói với Phnom Penh Post rằng sáng kiến "Tầm nhìn 2030" sẽ tập trung vào việc tạo ra một môi trường hỗ trợ tốt hơn cho các công ty khởi nghiệp kỹ thuật số của Campuchia thông qua các chương trình tăng tốc kinh doanh, tạo cơ hội đầu tư và tăng cường kết nối với thị trường khu vực.

"Chúng tôi muốn mở rộng hoặc thiết lập một hệ sinh thái khởi nghiệp kỹ thuật số, tạo cơ hội cho các công ty khởi nghiệp [của Campuchia] mở rộng hoạt động trong khu vực, hưởng lợi từ các chương trình tăng tốc và thu hút thêm đầu tư", ông cho biết.

"Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai gần, chúng ta [Campuchia] sẽ tạo ra thêm hàng ngàn công ty khởi nghiệp nữa và có khả năng tạo ra một 'kỳ lân' mới cho đất nước chúng ta [Campuchia]", ông nói thêm.

Theo Phnom Penh Post, "kỳ lân" là thuật ngữ chỉ một công ty khởi nghiệp tư nhân được định giá từ 1 tỷ USD trở lên.

Thứ trưởng Visothy không nêu rõ chính phủ Campuchia đặt mục tiêu thành lập bao nhiêu công ty khởi nghiệp vào năm 2030 hoặc số tiền được phân bổ để thực hiện sáng kiến này.

Ngoài tầm nhìn mới, ông Visothy lưu ý rằng FrancoTech 2026 đã mang đến cho Campuchia những cơ hội để tăng cường quan hệ đối tác công nghệ quốc tế và thu hút đầu tư.

Một trong những động thái đáng chú ý là sự hợp tác giữa Campuchia và Pháp để thành lập một trung tâm nghiên cứu quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu, với sự tham gia của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Thứ trưởng Visothy cho biết Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia cũng đang hợp tác với La French Tech - một mạng lưới công nghệ và khởi nghiệp của Pháp - để tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp công nghệ Campuchia và các công ty trong cộng đồng nói tiếng Pháp. Ông lưu ý rằng khoảng 70 đến 80 công ty Pháp đã tham gia thông qua mạng lưới này, tạo ra cơ hội kết nối kinh doanh, trao đổi công nghệ và các quan hệ đối tác đầu tư tiềm năng.

Theo ông Visothy, Campuchia cũng đã ký một bản ghi nhớ (MoU) với một đối tác Mỹ vào ngày 16/11, liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ. Ông không nêu tên đối tác Mỹ cũng như không cung cấp chi tiết về thỏa thuận này.

Ông Visothy ước tính rằng khoảng 10 đến 20 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ đã được ký kết trong khuôn khổ FrancoTech 2026, liên quan đến các tổ chức chính phủ, cơ sở giáo dục và các công ty tư nhân.

FrancoTech 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 16/11 tại Phnom Penh với chủ đề "Một cộng đồng Pháp ngữ, một tương lai kỹ thuật số". Sự kiện này có sự tham gia của 316 nhà trưng bày và 17 chủ đề thảo luận về các công nghệ mới nổi, bao gồm AI, công nghệ tài chính, công nghệ nông nghiệp và chính phủ điện tử.

Thứ trưởng Visothy cho biết sự tham gia của các nhà lãnh đạo quốc tế, các công ty công nghệ, sinh viên và công chúng Campuchia đã thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với đổi mới công nghệ và hợp tác quốc tế.

Ông mô tả diễn đàn này là cơ hội để Campuchia thể hiện năng lực công nghệ đang phát triển của mình, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia trên khắp châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và châu Á.