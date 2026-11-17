Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ, Alparslan Bayraktar, cho biết nước này không có ý định hợp tác với tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom (Nga) trong việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tiếp theo.

Ông Bayraktar cho biết Ankara đang xem xét một số yếu tố, bao gồm khả năng cạnh tranh, sự đa dạng hóa và chất lượng các đề xuất công nghệ, khi lựa chọn đối tác cho các dự án năng lượng hạt nhân trong tương lai.

"Chúng tôi đang xem xét các yếu tố như khả năng cạnh tranh, sự đa dạng hóa và những công nghệ tốt nhất", ông Bayraktar cho biết:

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đàm phán với Canada và Hàn Quốc về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới và dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong những tháng tới.

"Về việc lựa chọn công nghệ, 2 nhà cung cấp này đã đáp ứng được phần nào nhu cầu của chúng tôi", ông Bayraktar nói với hãng tin bên lề hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP31 của Liên Hợp Quốc tại Antalya.

Theo lời bộ trưởng, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thảo luận về các thỏa thuận tài chính tiềm năng với các quỹ hưu trí của Canada.

Nhà máy điện hạt nhân tiếp theo dự kiến sẽ được xây dựng tại Sinop, trên bờ Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, Ankara dự định phát triển nhà máy điện hạt nhân thông thường thứ ba, cùng với các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), như một phần của chiến lược mở rộng năng lượng hạt nhân rộng lớn hơn của mình.

Hiện tại, Nga đang xây dựng Akkuyu - nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án được thực hiện theo thỏa thuận liên chính phủ được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết vào năm 2010, với tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỉ USD.

Nhà máy gồm 4 tổ máy, tổng công suất 4.800 MW, sử dụng các lò phản ứng VVER-1200 thế hệ 3+ do Nga thiết kế, trong đó tổ máy số 1 được khởi công tháng 4/2018, với sự tham gia xây dựng của Rostom. Ba tổ máy còn lại hiện đang được thi công với tiến độ khác nhau, sẽ dần được đưa vào hoạt động cho đến trước năm 2028.