Hình ảnh minh họa.

Khoản tài trợ này được Ủy ban châu Âu cung cấp theo cấu phần quốc phòng của chương trình Cho vay hỗ trợ Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, khoản giải ngân mới nhất nâng tổng số tiền tài trợ mà Ukraine nhận được theo cấu phần này lên 18,1 tỷ euro.

Nguồn tài trợ này nhằm mục đích tăng cường năng lực quốc phòng của đất nước, đồng thời hỗ trợ mở rộng sản xuất vũ khí trong nước.

Một phần kinh phí mới sẽ được phân bổ trực tiếp cho ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Bộ này nhấn mạnh việc ký kết hợp đồng với các nhà sản xuất trong nước là một trong những ưu tiên hàng đầu khi sử dụng nguồn kinh phí này.

Ủy ban châu Âu cũng nêu rõ, số tiền này sẽ được dùng để trang trải các nhu cầu quân sự cấp thiết, bao gồm máy bay không người lái, đạn dược và hệ thống phòng không - trong đó có radar cảnh báo sớm và tên lửa.

Quá trình mua sắm sẽ bao gồm cả các nhà sản xuất quốc phòng của Ukraine và châu Âu.

Khoảng 40% trong tổng số 1,71 tỷ euro sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hợp đồng với nhà sản xuất đặt trụ sở tại các quốc gia thành viên EU.

Mục tiêu của gói tài trợ không chỉ là tài trợ cho việc mua sắm vũ khí trước mắt, mà còn là hiện đại hóa nền tảng công nghệ và công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Gói tài trợ này cũng được thiết kế để hỗ trợ quá trình hội nhập dần dần của các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine vào ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu rộng lớn hơn.