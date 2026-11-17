Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, dự kiến gặp các quan chức Ukraine và châu Âu tại Berlin vào thứ Năm (19/11), nhằm thảo luận về các đảm bảo an ninh và kế hoạch tái thiết Ukraine sau chiến tranh.

Theo một quan chức Mỹ, trọng tâm cuộc gặp là xây dựng những cơ chế an ninh đủ sức ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai của Nga nhằm vào Ukraine, đồng thời tìm kiếm giải pháp phục hồi nền kinh tế nước này sau xung đột.

Hai đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff và Jared Kushner.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington đang triển khai song song các nỗ lực ngoại giao với Ukraine, châu Âu và Nga. Các trợ lý của ông Trump được cho là thường xuyên trao đổi với quan chức Ukraine và châu Âu, trong khi vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc với Moscow.

Quan chức Mỹ mô tả cuộc gặp tại Berlin và chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Trump là một phần trong nỗ lực ngoại giao phối hợp nhằm thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Các quan chức cấp cao Mỹ, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, những người dự kiến tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc, cũng đã được thông báo về các cuộc đàm phán với Ukraine.

Tuần trước, ông Witkoff và ông Kushner đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Hai đặc phái viên cũng trao đổi với Cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov hôm thứ Hai về những bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán.

Theo Axios, Washington từng đề nghị Moscow đưa ra một khuôn khổ an ninh mới cho châu Âu, trong đó bao gồm những biện pháp Nga có thể thực hiện để giảm căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều chính phủ châu Âu vẫn hoài nghi về khả năng Moscow tuân thủ các cam kết trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Một vấn đề chưa được giải quyết là vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga. Ông Witkoff và ông Kushner cho biết Moscow đã đồng ý để châu Âu có một vị trí trong tiến trình này. Tuy nhiên, ông Ushakov hôm thứ Hai khẳng định chưa đạt được thỏa thuận nào như vậy.