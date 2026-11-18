Đầu bếp robot nấu bữa tối, drone giao sinh tố và những cỗ máy hình người tuần tra trên đường phố - chào mừng đến với Thâm Quyến, trung tâm công nghệ mang hơi thở tương lai của Trung Quốc, nơi sự đổi mới là một phần của cuộc sống thường nhật.

Phóng viên Konstantin Rozhkov của đài RT, đã có chuyến khám phá thành phố này khi nơi đây đang phô diễn tầm nhìn về nền kinh tế toàn cầu trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày 18-19/11, quy tụ các nhà lãnh đạo từ 21 nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, đại diện cho hơn 60% GDP toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp vào thứ Năm, bên lề sự kiện này.

Từng là một thị trấn nhỏ được bao quanh bởi các làng chài, Thâm Quyến đã chuyển mình trở thành "Thung lũng Silicon" của Trung Quốc chỉ sau hơn 4 thập kỷ. Thành phố này là đại bản doanh của những gã khổng lồ công nghệ gồm: Huawei, Tencent, ZTE và nhà sản xuất drone DJI.

"Chúng ta có chắc đây vẫn là năm 2026 không?" phóng viên Rozhkov đặt câu hỏi khi khám phá những con phố công nghệ cao của thành phố. "Bởi vì tôi thề rằng thành phố này trông cứ như thể đã nhảy vọt ít nhất 60 năm vào tương lai vậy."

Từ những chiếc xe quét đường tự hành và thùng rác thông minh cho đến những dải phân cách bằng bê tông kiêm luôn trạm sạc điện, Thâm Quyến mang đến một cái nhìn thoáng qua về cách công nghệ có thể tái định hình đời sống đô thị.

Hội nghị thượng đỉnh cũng thúc đẩy một sáng kiến xanh độc đáo, với việc hơn một triệu người lái xe được cho là đã đồng ý để ô tô cá nhân ở nhà.

Một doanh nhân địa phương thậm chí còn gây sốt trên mặt báo khi cho nhân viên nghỉ phép có hưởng lương 5 ngày và tặng mỗi người 300USD để rời khỏi thành phố trong thời gian diễn ra sự kiện.

Thế nhưng, đằng sau cảnh tượng mang dáng dấp tương lai đó là một cuộc cạnh tranh kinh tế khốc liệt.

Trong khi Trung Quốc ủng hộ thị trường mở và thương mại quốc tế, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) lại ngày càng chuyển sang áp dụng thuế quan, trừng phạt và các biện pháp hạn chế đối với công nghệ Trung Quốc.