Theo bài viết trên tờ “Người đưa tin” (Reporter) của Nga, người Mỹ đang tiếp tục tập trung lực lượng lớn, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra vào Iran.

Mới đây, một nhóm tác chiến tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân (CSG) do tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) dẫn đầu đã tiến vào khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Trung Đông và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Với sự hiện diện của CVN-71, hiện đã có 3 nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ hiện diện trong khu vực trách nhiệm của CENTCOM, gồm tổng số hơn 20 tàu.

Ngoài CVN-71, 2 nhóm tác chiến tàu sân bay khác là biên đội USS George Washington (CVN-73) và USS George HW Bush (CVN-77), mỗi tàu chở 48 máy bay chiến đấu; 2 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường; 14 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường với hệ thống Aegis.

Bên cạnh đó, các cụm tàu sân bay Mỹ còn nhận được sự hỗ trợ của tàu căn cứ hải quân viễn chinh USS Miguel Keith (ESB 5) và các tàu trinh sát không người lái.

Phần lớn hạm đội này hiện đang hoạt động tại Biển Ả Rập gần Iran, cùng một số tàu khác được phân bổ ở Biển Đỏ, Ấn Độ Dương và Đông Địa Trung Hải (các khu vực chính xác không được tiết lộ).

Theo giới chuyên gia quân sự, hoạt động tập trung lực lượng này là lớn nhất trong khu vực kể từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003 và nó diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran, các cuộc tấn công ở Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và eo biển Hormuz.

Theo giới chuyên gia, sự tăng cường của biên đội CVN-71 đã mở rộng đáng kể khả năng của Hải quân Mỹ trong khu vực.

Ban đầu, CVN-71 được dự định thay thế tàu CVN-73, nhưng điều đó hiện đang bị đặt dấu hỏi, liệu Mỹ có ý định duy trì cả 3 nhóm tàu ​​sân bay tấn công trong khu vực lâu dài hay không vẫn còn chưa rõ.

Nếu tàu USS George Washington rời đi, Mỹ chỉ đơn thuần muốn đe dọa Iran. Nếu nó ở lại, một cuộc tấn công quy mô lớn rất có thể sẽ xảy ra.

Việc tập trung một số lượng lớn tàu như vậy cho phép người Mỹ đồng thời cung cấp phòng không và phòng thủ tên lửa cho lực lượng của họ trong khu vực, đồng thời giám sát các tuyến đường biển quan trọng và duy trì khả năng sẵn sàng cho các hoạt động quân sự mở rộng.