Theo báo Khaosod English (Thái Lan) ngày 17/11, Đại sứ quán Mỹ tại Yangon (Myanmar) đã đăng tải thông báo trên mạng xã hội Facebook, nhắc lại chương trình treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho những thông tin giúp cơ quan chức năng thu giữ hoặc thu hồi các khoản tiền liên quan đến hoạt động rửa tiền của mạng lưới trung tâm lừa đảo trực tuyến Tai Chang tại bang Karen, Myanmar. Đại sứ quán Mỹ cảnh báo các trung tâm lừa đảo hoạt động tại Myanmar đang gây thiệt hại cho người dân trên toàn thế giới, trong đó có công dân Mỹ, đồng thời khẳng định Washington đang triển khai các biện pháp nhằm đối phó với loại hình tội phạm này.

Chương trình treo thưởng nói trên được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố lần đầu vào tháng 4/2026, thông qua Chương trình Treo thưởng về Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOCRP). Việc Đại sứ quán Mỹ nhắc lại thông báo ngày 16/11 diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục tăng cường các hoạt động thực thi pháp luật nhằm vào những mạng lưới lừa đảo trực tuyến và buôn người tại Đông Nam Á.

Theo thông tin từ phía Mỹ, chương trình nhằm khuyến khích các cá nhân cung cấp thông tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng xác định, truy vết, thu giữ hoặc thu hồi các khoản tiền liên quan đến hoạt động rửa tiền phát sinh từ những vụ lừa đảo do hệ thống Tai Chang thực hiện. Hoạt động này cũng hỗ trợ Lực lượng đặc nhiệm trấn áp các trung tâm lừa đảo thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, đơn vị được thành lập nhằm phối hợp điều tra và xử lý những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia chuyên thực hiện hành vi lừa đảo nhắm vào người dân Mỹ.

Tai Chang được phía Mỹ xác định là mạng lưới gồm ba khu phức hợp lừa đảo hoạt động tại bang Karen, miền Đông Nam Myanmar. Các cơ sở này bị cáo buộc tổ chức nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là những thủ đoạn liên quan đến đầu tư tiền điện tử. C ác đối tượng thường sử dụng những nền tảng trực tuyến và trang web đầu tư giả mạo để tiếp cận nạn nhân, tạo dựng lòng tin và dụ dỗ họ chuyển tiền vào các khoản đầu tư không có thật. Đáng chú ý, hoạt động tại các khu phức hợp này còn bị cáo buộc liên quan đến tình trạng buôn người và cưỡng ép lao động. Nhiều nạn nhân bị đưa đến các trung tâm lừa đảo và buộc phải tham gia thực hiện hành vi gian lận trực tuyến.

Theo ước tính của Chính phủ Mỹ, trong năm 2025, người dân nước này đã thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD do các hoạt động lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Con số này phản ánh quy mô đáng lo ngại của các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ để tiếp cận nạn nhân xuyên biên giới. Trong những năm gần đây, tiền điện tử ngày càng được các tổ chức tội phạm sử dụng để tiếp nhận, chuyển dịch và cất giữ tài sản bất hợp pháp. Đặc điểm giao dịch xuyên biên giới của loại tài sản này khiến việc điều tra, xác định dòng tiền và thu hồi tài sản trở nên phức tạp hơn.

Trước thực trạng đó, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đang tăng cường truy vết giao dịch tài chính, đặc biệt là tài sản kỹ thuật số, nhằm phát hiện những nguồn tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo. Việc thu giữ và thu hồi tài sản được xem là một trong những biện pháp quan trọng nhằm làm gián đoạn nguồn tài chính phục vụ hoạt động của các mạng lưới tội phạm, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ những người bị thiệt hại.

Chương trình treo thưởng 10 triệu USD vì vậy không chỉ tập trung vào việc xác định các đối tượng điều hành trung tâm lừa đảo mà còn hướng đến phát hiện các khoản tiền bất hợp pháp và những mắt xích tham gia quá trình rửa tiền. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, người có thông tin liên quan đến hoạt động của các trung tâm Tai Chang có thể liên hệ trực tiếp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) qua địa chỉ thư điện tử TaiChangTIPS@fbi.gov.

Những người sinh sống ngoài lãnh thổ Mỹ cũng có thể cung cấp thông tin thông qua Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ gần nhất. Phía Mỹ cho biết danh tính người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật theo quy định của chương trình. Quan chức và nhân viên chính phủ không thuộc diện đủ điều kiện nhận tiền thưởng.

Bên cạnh chương trình khuyến khích cung cấp thông tin, Washington đang triển khai nhiều biện pháp thực thi pháp luật nhằm vào các mạng lưới lừa đảo hoạt động tại Myanmar và Campuchia. Những biện pháp này bao gồm điều tra, truy tố các đối tượng liên quan, thu giữ tài sản và áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính đối với những cá nhân, tổ chức bị xác định có liên quan đến hoạt động tội phạm.

Các cơ quan chức năng Mỹ cũng đã tiến hành thu giữ những tên miền trang web giả mạo được sử dụng trong các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, đồng thời thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động tuyển mộ nhân sự cho các trung tâm lừa đảo. Trong chiến dịch được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồi tháng 4/2026, lực lượng chức năng đã thu giữ 503 tên miền có liên quan đến hoạt động lừa đảo, qua đó góp phần hạn chế khả năng tiếp cận nạn nhân của các mạng lưới tội phạm. Việc Mỹ tiếp tục nhắc lại chương trình treo thưởng đối với hệ thống Tai Chang cho thấy truy vết dòng tiền và thu hồi tài sản đang là một trọng tâm trong nỗ lực chống lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.