Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, Từ Cẩn - nữ vệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc - đã trở thành tâm điểm chú ý vào ngày 16/11, khi cô theo sát Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum lúc bà đặt chân đến thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) để tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum bước lên xe công vụ sau khi đến thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) để tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 vào ngày 16/11. Ảnh chụp màn hình bản tin CCTV

Những hình ảnh tại sân bay cho thấy nữ nhân viên an ninh này đi ngay phía sau bà Sheinbaum, sau đó mở cửa xe công vụ hiệu Hongqi (Hồng Kỳ) màu đen cho nữ tổng thống, với tác phong nghiêm chỉnh và đầy cảnh giác.

Sau khi Tổng thống Mexico đã ngồi an toàn bên trong xe, nữ vệ sĩ (khoác trên mình bộ quân phục thanh tra cấp cao nhất của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc) liền bước lên ghế phụ phía trước.

Trong suốt quá trình đó, nữ vệ sĩ này luôn giữ vẻ mặt kiên định, thần thái điềm tĩnh cùng tác phong làm việc dứt khoát cho thấy cô đã trải qua quá trình đào tạo chuyên nghiệp trong nhiều năm.

Nữ vệ sĩ Trung Quốc Từ Cẩn (ngoài cùng bên phải) thu hút sự chú ý khi Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum bước trên thảm đỏ sau khi hạ cánh xuống Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) vào ngày 16/11. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo SCMP, mặc dù các cơ quan chức năng Trung Quốc không chính thức xác nhận danh tính của nữ vệ sĩ này, nhưng trên mạng xã hội, cô được xác định là Từ Cẩn, đến từ Cục Bảo vệ Đặc biệt (Special Service Bureau) thuộc Bộ Công an Trung Quốc.

Trong một bản tin năm 2020 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) về lễ trao cờ cho lực lượng cảnh sát Trung Quốc, Từ Cẩn đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với tư cách là thành viên của Đội Bảo vệ Khách nước ngoài thuộc Cục Bảo vệ Đặc biệt.

Trước đây, tên của cô từng bị nhầm lẫn trên mạng là "Nhan Nguyệt Hà" (Yan Yuexia), nhưng các nguồn tin đáng tin cậy hơn khẳng định tên thật của cô là "Từ Cẩn".

SCMP đưa tin, kết luận này càng được củng cố bởi các hình ảnh và video cho thấy bảng tên trên quân phục của nữ vệ sĩ này. Dù không thể đọc rõ từng chữ, nhưng có thể thấy rõ bảng tên của cô gồm hai ký tự.

Trước đó, Từ Cẩn cũng từng thu hút sự chú ý của công chúng khi tháp tùng nhiều nữ nhân vật quan trọng, chẳng hạn như bà Asma al-Assad - phu nhân của cựu Tổng thống Syria - tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2023 được tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc); hay bà Brigitte Macron - phu nhân của Tổng thống Pháp - và cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra trong các chuyến thăm Trung Quốc vào năm ngoái.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 12 năm ngoái, nữ vệ sĩ Từ Cẩn luôn sát cánh bên Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron, đồng hành cùng bà từ lễ đón tại Bắc Kinh cho đến cơ sở nghiên cứu gấu trúc ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Còn cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn - người được vệ sĩ Từ Cẩn bảo vệ trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 2/2025 - sau đó đã đăng lời cảm ơn nữ sĩ quan an ninh Trung Quốc lên mạng xã hội vì sự tận tâm của Từ Cẩn, đồng thời bày tỏ mong muốn được gặp lại cô trong tương lai.

Từ Cẩn trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) trong một buổi lễ trao cờ vào năm 2020. Nguồn: CCTV

Theo SCMP, bà Sheinbaum - nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Mexico - là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đặt chân đến Thâm Quyến để tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh này, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 19/11.