AMD đã chính thức ra mắt EPYC thế hệ 6 dựa trên kiến trúc Zen 6. Các hệ thống máy chủ sử dụng bộ xử lý mới đã bắt đầu được giao tới khách hàng, đồng thời chuẩn bị xuất hiện trên các dịch vụ đám mây lớn.

Thế hệ EPYC mới phục vụ nhiều nhóm công việc, từ điện toán đám mây, tính toán hiệu năng cao đến ứng dụng doanh nghiệp và AI. Dòng sản phẩm có cấu hình tối đa 256 nhân, 512 luồng, kết hợp băng thông bộ nhớ cao và kết nối PCIe Gen 6 để đáp ứng nhu cầu xử lý song song và trao đổi dữ liệu giữa CPU với GPU.

Tăng hiệu năng, mở rộng khả năng phục vụ AI

Theo AMD, hệ thống sử dụng EPYC 9996 đạt hiệu năng cao gấp tới 3,7 lần Nvidia Vera và 2,2 lần Intel Xeon 6980P trong phép so sánh SPECrate2017_int_base của hãng. AMD cũng công bố mức hiệu năng trên mỗi USD cao gấp khoảng hai lần so với hệ thống dùng Xeon 6980P, hướng tới việc giúp doanh nghiệp tăng năng lực xử lý trong cùng ngân sách đầu tư.

Bên cạnh các phiên bản có mật độ nhân cao, AMD còn cung cấp những CPU ưu tiên xung nhịp, đạt tối đa 5,3GHz. Nhóm sản phẩm này được thiết kế cho các công việc cần phản hồi nhanh và vai trò CPU chủ trong hệ thống tăng tốc bằng GPU.

Với các hệ thống GPU phục vụ mô hình ngôn ngữ lớn, AMD công bố khả năng tăng thông lượng đầu ra lên tới 1,8 lần so với EPYC thế hệ trước. Trong môi trường thực thi AI agent, các phiên bản mật độ cao được hãng công bố có lợi thế khoảng 3,3 lần về số agent trên mỗi watt công suất CPU so với Nvidia Vera và khoảng 2,5 lần so với Intel Xeon 6980P.

AI agent là một trọng tâm của thế hệ sản phẩm mới, bên cạnh các ứng dụng máy chủ truyền thống. CPU đảm nhiệm những công việc như điều phối tác vụ, truy xuất dữ liệu, thực thi mã và tương tác với cơ sở dữ liệu, trong khi phối hợp với GPU để xử lý mô hình AI.

AMD xây dựng danh mục EPYC thế hệ 6 theo từng nhóm nhu cầu, gồm dịch vụ thông thường, hệ thống CPU chủ cho GPU và môi trường chạy agent. Doanh nghiệp có thể lựa chọn giữa mật độ nhân, xung nhịp và hiệu quả sử dụng điện phù hợp với hạ tầng của mình.

Ở quy mô tủ máy chủ, EPYC thế hệ 6 là nền tảng cho hệ thống AMD Helion dành cho AI agent, với ba lựa chọn triển khai. Helion Liquid sử dụng làm mát bằng chất lỏng, được thiết kế để hoạt động bên cạnh hệ thống AMD Helios trong các hạ tầng AI quy mô lớn, ưu tiên mật độ agent cao.

Helion Air giúp mở rộng khả năng phục vụ agent trong các trung tâm dữ liệu làm mát bằng không khí hiện có, còn Helion Air Inference kết hợp CPU thực thi tác vụ và GPU chạy suy luận AI ngay trong cùng một tủ máy chủ.

AMD đã phối hợp với các đối tác trong hệ sinh thái máy chủ để phát triển những cấu hình Helion mật độ cao, đạt tới 73.728 luồng xử lý trong một tủ máy chủ. Khách hàng có thể lựa chọn sự kết hợp giữa năng lực CPU, GPU, phương thức làm mát và kết nối phù hợp với hạ tầng, đồng thời mở rộng hệ thống khi nhu cầu vận hành AI agent tăng lên.

Microsoft, Oracle và Meta chuẩn bị triển khai

Microsoft Azure đang đưa EPYC thế hệ 6 vào nhiều nhóm dịch vụ. Trong đó, Azure HDv2 đã có bản preview, phục vụ xử lý dữ liệu AI, AI agent và tính toán hiệu năng cao; các hệ thống HXv2 và ND MI455X v7 cũng nằm trong kế hoạch triển khai nền tảng mới.

Oracle dự kiến sử dụng EPYC thế hệ 6 cho các máy ảo OCI Compute E7, hướng tới ứng dụng doanh nghiệp và những dịch vụ CPU hỗ trợ hệ thống AI. Meta cũng đang phối hợp với AMD để kiểm tra, xác thực nền tảng trước khi mở rộng triển khai.

Với EPYC thế hệ 6, AMD tiếp tục mở rộng danh mục phần cứng trung tâm dữ liệu, kết hợp CPU nhiều nhân với các lựa chọn xung nhịp cao. Dòng sản phẩm hướng tới cả nhu cầu nâng cấp hệ thống doanh nghiệp hiện có lẫn xây dựng hạ tầng mới cho AI.