Công ty công nghệ Google vừa công bố tính năng mới cho phép người dùng kết nối trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini với ví điện tử Google Wallet để phân tích chi tiêu, lập ngân sách và theo dõi các khoản thanh toán định kỳ trực tiếp ngay trên giao diện trò chuyện.

Theo thông báo của Google, tính năng này đã bắt đầu được triển khai trên cả nền tảng web, các hệ điều hành Android và iOS tại Mỹ, song hãng chưa đưa ra lộ trình cụ thể cho các thị trường khác. Tính năng mới nằm trong bộ tính năng Trí tuệ cá nhân của Gemini, cho phép người dùng gắn thẻ @Google Wallet để đặt câu hỏi về tình hình chi tiêu và tiết kiệm.

Công cụ này giúp người dùng rà soát các khoản chi trước đó, tạo biểu đồ theo dõi ngân sách và dòng tiền, xác định các khoản phí đăng ký định kỳ cũng như cảnh báo tăng giá, đồng thời đưa ra gợi ý lập ngân sách dựa trên lịch sử chi tiêu cho hoạt động mua sắm và du lịch. Người dùng cũng có thể tùy chọn liên kết thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng với Google Wallet thông qua nền tảng Plaid để nhận được những báo cáo phân tích chuyên sâu hơn.

Google khẳng định Gemini chỉ có quyền đọc thông tin tài khoản thông qua kết nối tùy chọn mà người dùng có thể bật hoặc tắt bất cứ lúc nào. Trợ lý ảo này hoàn toàn không có khả năng chuyển tiền, quản lý hay thực hiện các giao dịch đầu tư thay cho người dùng