Chiều 17/11/2026, tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Diễn đàn Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vùng Vịnh lớn Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao (Vùng Vịnh lớn), hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 đã được tổ chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu tại sự kiện.

Hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp của Vùng Vịnh lớn đầu tư lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới; giáo dục, đào tạo và phát triển con người là nền tảng lâu dài; năng lực làm chủ công nghệ, năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực phải được nâng lên tương xứng với khát vọng phát triển của đất nước.

Việt Nam coi việc phát huy nội lực gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, học hỏi tri thức tiên tiến của thế giới để nâng cao năng lực của mình, đồng thời đóng góp có trách nhiệm vào sự phát triển chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vùng Vịnh lớn Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Vùng Vịnh lớn hội tụ năng lực nghiên cứu, công nghiệp chế tạo, tài chính và kết nối quốc tế. Việt Nam mong muốn hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước.

Để hiện thực hóa mong muốn này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị 5 định hướng lớn gồm: (1) Cùng phát triển năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược;

(2) Đặt đào tạo nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài ở vị trí trung tâm của hợp tác;

(3) Gắn đổi mới sáng tạo với liên kết công nghiệp, phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp;

(4) Tạo môi trường hợp tác thuận lợi, minh bạch, ổn định và cùng có lợi;

(5) Tổ chức thực hiện quyết liệt, lấy kết quả thực tế làm thước đo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, hai bên cần lựa chọn những lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ và nhu cầu thực tế để tổ chức nghiên cứu chung, trước hết là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot và hệ thống tự hành.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hợp tác cần gắn với nghiên cứu, với thử nghiệm, ứng dụng và phát triển sản phẩm, tạo điều kiện để các nhà khoa học, kỹ sư hai bên cùng giải quyết những bài toán đặt ra từ sản xuất và đời sống.

Các giải pháp về AI, robot cần được phát triển và kiểm chứng trong những môi trường ứng dụng cụ thể như nhà máy, hệ thống logistics, cơ sở y tế và đô thị. Hợp tác bán dẫn cần gắn đào tạo với thiết kế, sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử và phát triển sản phẩm phù hợp với năng lực, nhu cầu của các bên.

Bên cạnh đó, mỗi chương trình cần xác định rõ đóng góp của các đối tác, quyền sở hữu và phương thức khai thác kết quả nghiên cứu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp của Vùng Vịnh lớn đầu tư lâu dài, phát triển cơ sở nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam.

Về phần mình, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân lưu ý, Việt Nam và Vùng Vịnh lớn có những điều kiện bổ trợ để hai bên cùng nghiên cứu, sản xuất và phát triển thị trường. Trong khi Vùng Vịnh lớn thế mạnh về nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao và thương mại hóa, Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, cơ sở sản xuất, thị trường và nhu cầu đổi mới công nghệ đa dạng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại Diễn đàn

Bộ trưởng đề nghị các địa phương và doanh nghiệp xác định danh mục dự án, đầu mối, nguồn lực và tiến độ, ưu tiên dự án có thể triển khai sớm, chứng minh hiệu quả rồi nhân rộng.

16 biên bản ghi nhớ hợp tác về công nghệ chiến lược và công nghiệp trọng điểm

Ngay sau phần phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phát biểu chào mừng của Tỉnh trưởng Tỉnh Quảng Đông Mạnh Phàm Lợi, Diễn đàn Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vùng Vịnh lớn đã bước vào nghị trình làm việc tích cực.

Với một phiên tham luận toàn thể và ba phiên chuyên đề, diễn đàn đã đề cập và thảo luận về những nhóm lĩnh vực trọng yếu gồm AI, bán dẫn và phát triển nhân lực; UAV và kinh tế tầm thấp; sản xuất thông minh, robot và năng lượng mới. Nội dung về ứng dụng AI được thảo luận kỹ ở hai trong ba phiên chuyên đề, trong đó, tập trung vào ứng dụng AI trong doanh nghiệp, AI phục vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng AI, robot trong sản xuất thông minh, logistics…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Diễn đàn chụp ảnh chung.

Tại Diễn đàn, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc công bố văn kiện hợp tác đồng tài trợ 4 nhiệm vụ nghiên cứu chung, tập trung vào ứng dụng AI trong nghiên cứu dược liệu và y học cổ truyền; cảnh báo sớm rủi ro, bảo đảm an ninh nguồn nước trước biến đổi khí hậu; giám sát, cảnh báo đa thiên tai đối với hạ tầng giao thông miền núi; phát triển robot dịch vụ trong bệnh viện thông minh.

Nhiều văn kiện hợp tác và biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết và công bố tại Diễn đàn.

Các cơ quan, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp hai bên đã trao 16 biên bản ghi nhớ hợp tác trong những lĩnh vực như AI, bán dẫn, viễn thông, UAV, dược phẩm, logistics, giao thông, tài chính số và năng lượng.

Trong lĩnh vực công nghệ số, Công ty Cổ phần VCCorp, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và công nghệ cao ở Việt Nam hợp tác với bbk! Communications Group về tiếp thị số và ứng dụng AI tạo sinh cho thị trường Đông Nam Á.

Ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VCCorp và Ông Yu Weilin Người sáng lập kiêm Tổng Giám Đốc bbk! Communications Group.

Theo đó, VCCorp và bbk! Communications Group sẽ cùng xây dựng các giải pháp về AI, thiết lập và triển khai các tiêu chuẩn tối ưu hóa tìm kiếm tạo sinh GSO cho thị trường Đông Nam Á, giúp các thương hiệu đi tiên phong trong kỷ nguyên tìm kiếm dựa trên AI.

Hai bên cũng sẽ cùng nghiên cứu, thiết kế các giải pháp ứng dụng AI cho từng thị trường, hợp tác đào tạo nhân lực, hợp tác bán hàng…

Sự hợp tác giữa VCCorp và đối tác Trung Quốc được trao đổi và thống nhất dựa trên định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tăng cường xây dựng năng lực AI

Trước đó, tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển và đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất đạt nhiều kết quả cụ thể.

Ông Tập Cận Bình khẳng định ủng hộ hợp tác kết nối giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn và khu vực khu vực Tây Nam của Trung Quốc; chú trọng kết nối chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông đồng bộ, nhất là đường sắt, đường bộ cao tốc, đường thuỷ, liên kết điện; khuyến khích đầu tư và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh các sản phẩm chất lượng của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều hơn; ủng hộ các doanh nghiệp có uy tín của Trung Quốc tham gia vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam; Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ Việt Nam tăng cường xây dựng năng lực về trí tuệ nhân tạo AI, nhất là trong ứng dụng sản xuất và nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác về kinh tế xanh, chuyển đổi số…

Theo các chuyên gia, các hoạt động tiếp xúc cấp cao và kết nối doanh nghiệp tại Thâm Quyến sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, chuyển hóa các cam kết và tiềm năng thành những dự án cụ thể, biến cơ hội chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo thành lợi ích thiết thực, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.