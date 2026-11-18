Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026

Tôn vinh những tài năng khoa học công nghệ trẻ

Chiều 17/11, tại Trường Đại học VinUni (Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.

Tại chương trình, 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng ở 7 lĩnh vực. Thành tích của các cá nhân nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm nay tập trung ở lĩnh vực công nghệ số; công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng; công nghệ môi trường và phát triển bền vững; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ hàng không và vũ trụ.

Một số nghiên cứu đã có kết quả ứng dụng cụ thể, từ công nghệ AI hỗ trợ giám sát an ninh đến giải pháp điện hóa xử lý nước, khử mặn và thu hồi tài nguyên đã được phát triển thành sản phẩm, kiểm chứng tại hiện trường và thương mại hóa.

Trong số các nhà khoa học được vinh danh, ThS Vũ Thị Hạnh (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) nổi bật với các nghiên cứu phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo nhận dạng hành vi con người từ video với độ chính xác cao. Công nghệ này đã được triển khai trong các hệ thống camera giám sát an ninh thông minh tại một số tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Công trình cũng được cấp 2 bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ và 3 bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực y sinh, TS Lê Hữu Thọ (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM) được vinh danh với công trình "Xây dựng dữ liệu hóa thực vật và hoạt tính sinh học từ dược liệu Việt Nam định hướng phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe".

Trong khi đó, TS Nguyễn Thị Vân Anh (Đại học Bách khoa Hà Nội) có thành tích nghiên cứu nổi bật với phương pháp thiết kế bộ điều khiển bền vững cho các hệ thống robot và tự động hóa trong điều kiện bất định, đặc biệt khi các tham số mô hình thay đổi trong quá trình vận hành.

Những công trình này cho thấy các nhà khoa học trẻ đang tham gia giải quyết nhiều bài toán công nghệ cụ thể, đồng thời từng bước phát triển các giải pháp có khả năng ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Đây cũng là hướng đi quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của Việt Nam.

Bên cạnh Giải thưởng Quả Cầu Vàng, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm nay tiếp nhận 132 hồ sơ từ 40 cơ sở đào tạo, thuộc 8 nhóm ngành và lựa chọn 20 gương mặt xuất sắc để vinh danh. Nhiều nữ sinh viên đã có công bố quốc tế, tham gia các đề tài nghiên cứu và phát triển sáng chế ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường.

Các nữ sinh nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026

Giải thưởng được phát động tới 129 trường đại học, học viện có ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực xét chọn. Nhiều nữ sinh được vinh danh đã có công trình nghiên cứu, công bố quốc tế và sáng chế ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, góp phần khẳng định năng lực và vai trò của nữ giới trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò của việc phát hiện, bồi dưỡng và phát huy nhân tài trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển. Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cũng khẳng định “nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia”.

Theo ông Nguyễn Tường Lâm, năm 2026, Trung ương Đoàn đã đổi mới Quy chế Giải thưởng Quả Cầu Vàng, chú trọng hơn đến chất lượng công trình, khả năng làm chủ công nghệ cốt lõi, giá trị ứng dụng, liêm chính khoa học và trách nhiệm đóng góp sau giải thưởng.

Ông Nguyễn Tường Lâm kỳ vọng hai giải thưởng sẽ tạo động lực để các nhà khoa học trẻ tiếp tục nghiên cứu, dấn thân vào lĩnh vực khó, giải quyết những bài toán lớn của đất nước

“Điều chúng tôi đặc biệt kỳ vọng là hai Giải thưởng không dừng lại ở việc tôn vinh những thành tích đã đạt được, mà trở thành điểm khởi đầu cho những hành trình nghiên cứu và cống hiến dài lâu; khuyến khích người trẻ mạnh dạn đi vào những lĩnh vực khó, những bài toán lớn mà đất nước đang cần lời giải”, ông Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Thời gian tới, Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tài năng trẻ kết nối với các nhóm nghiên cứu, chuyên gia hướng dẫn, tiếp cận hạ tầng nghiên cứu và cơ sở thử nghiệm.

Đồng thời, hai bên thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ phát huy năng lực, làm chủ công nghệ và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Tân Hiệp Phát tiếp tục đồng hành, kết nối tài năng khoa học công nghệ trẻ

Nghiên cứu khoa học là một hành trình dài, đòi hỏi không chỉ tri thức, đam mê mà còn cần rất nhiều sự kiên trì, nguồn lực và cơ hội để một ý tưởng có thể từng bước trở thành giải pháp hữu ích cho cuộc sống. Một giải thưởng có thể là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực ban đầu, nhưng để một công trình nghiên cứu đi xa hơn, được hoàn thiện và ứng dụng vào thực tiễn, các nhà khoa học trẻ cần nhiều hơn một sự hỗ trợ tại một thời điểm. Họ cần những người đồng hành, những cơ hội kết nối và một môi trường thuận lợi để tiếp tục phát triển các ý tưởng của mình.

Đồng hành cùng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng từ năm 2011, Tân Hiệp Phát đã duy trì sự tham gia qua nhiều mùa giải. Bên cạnh hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp còn triển khai các hoạt động giao lưu, tham quan nhà máy, giúp các nhà khoa học trẻ tìm hiểu công nghệ sản xuất, quy trình vận hành và hệ thống quản trị tại doanh nghiệp.

Tại đây, các nhà khoa học có dịp tìm hiểu cách công nghệ được ứng dụng trong hoạt động sản xuất đồ uống quy mô lớn. Từ kiểm soát chất lượng, tự động hóa dây chuyền đến tối ưu quy trình, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, mỗi khâu sản xuất đều gắn với những yêu cầu cụ thể về công nghệ và đổi mới.

Ban Tổ chức tặng hoa, giấy chứng nhận tri ân các đơn vị đồng hành giải thưởng, trong đó có đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát

Việc tiếp cận môi trường sản xuất giúp các nhà khoa học có thêm góc nhìn thực tế về hoạt động của doanh nghiệp, qua đó hiểu rõ hơn những yêu cầu đặt ra trong quá trình ứng dụng công nghệ. Đây cũng là cơ hội để kết nối kiến thức nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, đưa các ý tưởng khoa học đến gần hơn với hoạt động sản xuất.

Ở chiều ngược lại, việc duy trì kết nối với cộng đồng khoa học cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận những ý tưởng nghiên cứu, tri thức và xu hướng công nghệ mới. Qua đó, mối liên hệ giữa doanh nghiệp và nhà khoa học được mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ.

Tiếp nối hành trình hơn 15 năm gắn bó, năm 2026 Tân Hiệp Phát tiếp tục đồng hành cùng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030.

Sự cam kết lâu dài này thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc phát triển con người, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, đồng thời góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57 về huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Giá trị của một giải thưởng không chỉ nằm ở những cá nhân được vinh danh, mà còn ở những cơ hội được mở ra sau đó. Khi các nhà khoa học trẻ có điều kiện tiếp tục nghiên cứu, kết nối với doanh nghiệp và đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng, tri thức khoa học sẽ có thêm cơ hội chuyển hóa thành sản phẩm, công nghệ và giá trị cho xã hội.

Đây cũng là mục tiêu mà Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng hướng tới, góp phần nuôi dưỡng thế hệ nhà khoa học trẻ đủ năng lực làm chủ công nghệ, tham gia giải quyết những bài toán lớn và đóng góp cho tương lai phát triển của đất nước.



