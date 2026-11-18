Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC diễn ra ngày 17-18/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, thu hút đại diện nhiều tập đoàn lớn của Mỹ và Trung Quốc. Sự kiện được tổ chức bên cạnh Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ngày 18-19/11.

Ông Jensen Huang không xuất hiện tại APEC đúng như dự đoán. Các cuộc gặp tại APEC tạo thêm cơ hội trao đổi, song việc bán những công nghệ chiến lược như chip AI tiếp tục phụ thuộc vào quy định của Washington và diễn biến quan hệ Mỹ - Trung.

Những doanh nghiệp Mỹ góp mặt

Theo Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc, hội nghị quy tụ hơn 2.000 đại biểu chính giới và doanh nghiệp, trong đó có đại diện 115 công ty thuộc danh sách Fortune Global 500. Mỹ dẫn đầu về số doanh nghiệp tham dự trong nhóm các nền kinh tế ngoài nước chủ nhà.

Reuters cho biết, phía Mỹ có ông Ryan McInerney - CEO Visa, và ông Michael Miebach - CEO Mastercard. Hai hãng cung cấp dịch vụ thanh toán toàn cầu, có hoạt động gắn với thương mại và tiêu dùng xuyên biên giới.

Lĩnh vực vận tải, hàng không có bà Carol Tomé - CEO hãng chuyển phát UPS và ông Brendan Nelson - Chủ tịch Boeing Global. Google cử ông Karan Bhatia - người phụ trách quan hệ chính phủ và chính sách công toàn cầu.

Danh sách còn có ông Mohamed Kande - Chủ tịch toàn cầu PwC và ông Joe Ucuzoglu - CEO toàn cầu Deloitte. Hai mạng lưới này cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn cho doanh nghiệp hoạt động tại nhiều thị trường.

Thâm Quyến - nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2026.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp, tập đoàn Mỹ tại APEC diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ - Trung chịu sức ép từ thuế quan, kiểm soát công nghệ và cạnh tranh chuỗi cung ứng. Hội nghị là dịp để doanh nghiệp gặp gỡ đối tác và trao đổi về triển vọng kinh doanh tại châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump không mang theo phái đoàn doanh nghiệp chính thức. Tỷ phú Elon Musk là lãnh đạo doanh nghiệp chủ chốt đi cùng Tổng thống Mỹ, trong khi các doanh nhân khác dự sự kiện theo lời mời từ phía Trung Quốc.

Về phía chủ nhà, chương trình có ông Wang Chuanfu - Chủ tịch hãng xe điện BYD, ông Zeng Yuqun - Chủ tịch kiêm CEO nhà sản xuất pin CATL, ông Robin Li - CEO Baidu và ông Lei Jun - CEO Xiaomi.

Các chủ đề thảo luận gồm trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kết nối khu vực và phát triển bền vững. Đây đều là lĩnh vực doanh nghiệp hai nước có lợi ích kinh doanh, đồng thời cạnh tranh về công nghệ, vốn và thị trường.

Cựu CEO Nvidia vắng mặt giữa cuộc đua chip

Trong số những gương mặt được chú ý, ông Jensen Huang không góp mặt tại hội nghị lần này. Theo Reuters, nhà đồng sáng lập Nvidia từng xuất hiện nổi bật tại các hoạt động APEC năm trước, khi vận động mở rộng việc bán chip.

Ông Huang từng cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Trump thăm Trung Quốc vào tháng 5 năm nay. Khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc là vấn đề quan trọng với Nvidia, doanh nghiệp có thế mạnh về chip phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Ngày 12/11, Nvidia thông báo ông Huang từ chức chủ tịch, CEO và thành viên hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Bà Colette Kress - Giám đốc tài chính của hãng - đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền trong thời gian tìm người kế nhiệm.

Ông Jensen Huang, khi còn là CEO Nvidia, phát biểu tại hội nghị doanh nghiệp APEC ở Gyeongju, Hàn Quốc hồi tháng 10/2025.

Sự thay đổi lãnh đạo ở Nvidia diễn ra khi hoạt động bán chip cho Trung Quốc tiếp tục là chủ đề nhạy cảm. Mỹ từ năm 2022 hạn chế xuất khẩu các chip AI tiên tiến nhất sang Trung Quốc nhằm duy trì lợi thế công nghệ. Chính sách này ảnh hưởng đến khả năng các hãng bán dẫn Mỹ tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Nvidia từng gặp khó khăn trong việc xin phép bán dòng chip AI H200 tại Trung Quốc. Ông Huang trước đây thúc đẩy việc mở rộng xuất khẩu chip, trong khi một số nghị sĩ Mỹ kêu gọi siết chặt hơn khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với công nghệ này.

Báo cáo công bố ngày 17/11 cho thấy quy mô hoạt động của Nvidia vẫn tăng mạnh. Trong quý III năm tài chính 2027, doanh thu hãng đạt 115,8 tỷ USD, tăng 103% so với cùng kỳ. Mảng trung tâm dữ liệu đóng góp 107,6 tỷ USD.

Đối với quý tiếp theo, Nvidia dự báo doanh thu khoảng 130 tỷ USD, với biên độ tăng hoặc giảm 3%. Hãng cho biết dự báo này không tính doanh thu điện toán trung tâm dữ liệu từ Trung Quốc. Điều đó không có nghĩa toàn bộ hoạt động kinh doanh của Nvidia tại thị trường này chấm dứt.