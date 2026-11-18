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Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do một ổ nhóm đối tượng hoạt động tại Campuchia thực hiện.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của những người bị hại, Cơ quan Công an đề nghị những ai từng bị các đối tượng lừa đảo với phương thức, thủ đoạn dưới đây chủ động liên hệ trình báo.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng lập các Fanpage trên mạng xã hội Facebook với nội dung “Hẹn hò”, “Kết bạn bốn phương”, “Ghép đôi”... Khi có người dùng nhắn tin, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo để làm quen, trò chuyện, tâm sự, tạo dựng lòng tin và từng bước thiết lập quan hệ tình cảm với người bị hại.

Các đối tượng thường giả vờ quan tâm, chia sẻ, bày tỏ tình cảm và đưa ra mong muốn được gặp gỡ trực tiếp ngoài đời thực. Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng dụ dỗ người bị hại tham gia các gói phúc lợi của chương trình để tiếp tục duy trì liên lạc và có cơ hội gặp mặt.

Người bị hại được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để tham gia các vòng quay may mắn. Thực chất, các đối tượng đã cài đặt phần mềm nhằm can thiệp kết quả, khiến người tham gia liên tục trúng thưởng với số tiền lớn hoặc những tài sản có giá trị cao.

Ban đầu, các đối tượng tạo lòng tin bằng cách cho người bị hại nhận lại số tiền cao hơn số tiền đã chuyển. Cụ thể, khi chuyển 1 triệu đồng, người tham gia được nhận lại 1,1 triệu đồng; chuyển 3 triệu đồng được nhận lại 3,5 triệu đồng.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục tạo ra những lượt trúng thưởng có giá trị lớn như ô tô, xe máy để dụ dỗ người bị hại chuyển thêm tiền. Khi người bị hại muốn nhận thưởng, các đối tượng viện dẫn nhiều lý do như thao tác sai, chuyển khoản không đúng tài khoản hoặc phải hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ tài chính để yêu cầu nộp thêm các khoản phí. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng liên tục yêu cầu người bị hại chuyển tiền rồi chiếm đoạt tài sản.

﻿Để phục vụ điều tra vụ án, Công an thành phố Hà Nội thông báo tìm người bị hại bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự; hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên thụ lý, số điện thoại: 097.910.6638) để phối hợp giải quyết.