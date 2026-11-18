Hội đồng cũng đã thuê công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao Heidrick & Struggles để dẫn dắt quá trình tìm giám đốc điều hành kế nhiệm.

Trước khi Jensen Huang ngỏ ý, HĐQT Nvidia từng khẳng định "cánh cửa đã khép lại"

Cùng ngày 17/11, tỉ phú Jensen Huang có phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi từ chức. Ông nói kể từ lúc rời ghế, ông đã nhận được rất nhiều lời kêu gọi từ nhân viên, nhà đầu tư, đối tác và khách hàng của Nvidia mong ông quay lại lãnh đạo công ty.

"Nếu HĐQT nhận thấy việc tôi trở lại là vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông, nhân viên, công ty và cả nước Mỹ, tôi sẽ rất vinh dự được đáp lại những lời kêu gọi đó và đảm nhiệm lại vị trí CEO", ông nói. Vị tỉ phú cũng thừa nhận đã gây ra nhiều vấn đề cho hội đồng và bày tỏ hối tiếc. "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập do HĐQT tiến hành", ông nói thêm.

Đặt cạnh nhau, hai phát ngôn trong cùng một ngày cho thấy khoảng cách rõ ràng. Một bên là người sáng lập đặt khả năng trở lại vào tay hội đồng. Bên kia là hội đồng khép cửa lại, không phải bằng một lời ngập ngừng mà bằng một quyết định đã nhất trí và một hợp đồng đi thuê người thay thế.

Nvidia chọn cách chứng minh mình không cần người cũ

Thông điệp còn được củng cố bằng con số. Cũng trong cuộc họp này, Nvidia báo cáo kết quả quý đầu tiên vắng bóng Huang, với doanh thu tăng 103% so với cùng kỳ năm trước lên 115,8 tỷ USD, vượt dự báo của giới phân tích. Giám đốc tài chính Colette Kress, người đang tạm quyền CEO, mô tả tình hình công ty là "vẫn vận hành bình thường". Nói cách khác, trước viễn cảnh được vẽ ra rằng Nvidia cần Huang ở lại, ban lãnh đạo chọn cách trả lời bằng một quý kinh doanh mạnh để cho thấy guồng máy vẫn chạy mà không có ông.

Ông Jones cho biết hội đồng sẽ không đề cập đến những tình tiết dẫn tới việc ông Huang từ chức trong cuộc họp này, và sẽ cung cấp thêm thông tin vào thời điểm thích hợp.

Nhìn lại bê bối

Ngày 12/11, Jensen Huang, 63 tuổi, thông báo từ chức CEO Nvidia giữa bê bối ngoại tình. Nvidia sau đó cho biết bà Colette Kress sẽ đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền trong thời gian tìm người kế nhiệm chính thức.

Hội đồng quản trị Nvidia cũng đã mở một cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa ông Huang và nữ doanh nhân Alice Huang, người bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc gián điệp này. Cuộc điều tra hiện chưa có kết luận.

Theo Reuters