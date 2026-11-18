Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát cảnh báo đến người dùng cần đề phòng Bluesnarfing – hình thức tấn công mạng lợi dụng kết nối Bluetooth để xâm nhập trái phép vào thiết bị, thu thập dữ liệu cá nhân mà nạn nhân có thể không hề hay biết.

Bluesnarfing là kỹ thuật tấn công mạng khai thác lỗ hổng trong kết nối Bluetooth nhằm truy cập trái phép vào dữ liệu trên điện thoại hoặc thiết bị di động. Nếu tấn công thành công, kẻ xấu có thể tiếp cận một số thông tin cá nhân mà người dùng không hay biết.

Những địa điểm công cộng, tập trung đông người như quán cà phê, xe buýt, bến xe hay sân bay là những nơi người dùng cần đặc biệt thận trọng. Nguy cơ cũng có thể gia tăng khi sử dụng thiết bị đã lỗi thời, chưa được cập nhật các bản vá bảo mật mới nhất.

Ngoài Bluesnarfing, Công an tỉnh Tây Ninh lưu ý người dùng cần cảnh giác với một số hình thức tấn công khác qua Bluetooth.

Trong đó, Bluebugging có thể cho phép kẻ tấn công khai thác lỗ hổng để kiểm soát một số chức năng của thiết bị và thực hiện hành vi trái phép. Còn Bluejacking thường được sử dụng để gửi tin nhắn hoặc nội dung không mong muốn đến các thiết bị ở gần.

Để hạn chế nguy cơ bị tấn công, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp bảo vệ thiết bị.

Trước hết, người dân nên tắt Bluetooth khi không có nhu cầu sử dụng, nhất là khi đến nơi công cộng hoặc di chuyển tại khu vực đông người.

Đồng thời, cần thường xuyên cập nhật hệ điều hành và phần mềm lên phiên bản mới nhất do nhà sản xuất cung cấp để khắc phục các lỗ hổng bảo mật.

Người dùng cũng nên kiểm tra danh sách thiết bị đã ghép nối, xóa những thiết bị không còn sử dụng hoặc không nhận diện được. Không tùy tiện chấp nhận yêu cầu kết nối từ thiết bị lạ, đặc biệt khi xuất hiện thông báo ghép nối bất thường.

Bên cạnh đó, cần hạn chế lưu trữ và chia sẻ thông tin nhạy cảm không cần thiết trên điện thoại, sử dụng mật khẩu mạnh và các phương thức bảo vệ thiết bị phù hợp.

Trong trường hợp phát hiện điện thoại có dấu hiệu bất thường, người dùng nên tắt Bluetooth, kiểm tra lại danh sách thiết bị đã kết nối, cập nhật phần mềm và rà soát những hoạt động đáng ngờ trên thiết bị.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân chủ động kiểm soát các kết nối không dây, nâng cao cảnh giác khi sử dụng điện thoại tại nơi công cộng để hạn chế nguy cơ bị truy cập trái phép và bảo vệ dữ liệu cá nhân.