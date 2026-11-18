Chưa đầy một tuần sau sự cố khiến Outlook và Microsoft Teams gián đoạn trên diện rộng, Apple lại trở thành cái tên tiếp theo gặp trục trặc nghiêm trọng. Hàng loạt dịch vụ quen thuộc như iCloud, Apple Pay, App Store và Apple Music đồng loạt gặp sự cố, khiến người dùng không thể đăng nhập tài khoản, tải ứng dụng hay thực hiện thanh toán.

Sự cố xảy ra hôm thứ Ba, ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ trong hệ sinh thái Apple. Theo Downdetector, nền tảng chuyên theo dõi tình trạng gián đoạn của các dịch vụ trực tuyến, số lượng báo cáo lỗi liên quan đến iCloud, Apple Support, Apple Pay và App Store tăng mạnh vào khoảng giữa trưa.

Trên trang trạng thái hệ thống, Apple ban đầu ghi nhận vấn đề với tài khoản iCloud và chức năng đăng nhập. Sau đó, danh sách dịch vụ gặp trục trặc tiếp tục mở rộng, bao gồm Apple Music, AppleCare on Device, Apple Business, Apple School Manager, iCloud Mail và Schoolwork.

Những gián đoạn này ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hoạt động thường ngày của người dùng. Một số người dùng iPhone và Mac cho biết thiết bị bất ngờ đăng xuất khỏi tài khoản iCloud, sau đó không thể đăng nhập lại do gặp lỗi xác minh. Những người khác không thể tải ứng dụng từ App Store hoặc hoàn tất giao dịch qua Apple Pay.

Không chỉ người dùng cá nhân, các nhà phát triển ứng dụng cũng gặp khó khăn khi truy cập App Store Connect, nền tảng quản lý ứng dụng được phân phối trên App Store. Một số người dùng khác cho biết họ không thể kích hoạt iPhone mới trong thời gian xảy ra sự cố.

Trước tình hình này, Apple xác nhận nguyên nhân xuất phát từ một bản cập nhật phần mềm nội bộ. Một người phát ngôn của hãng cho biết: "Nhiều hệ thống của chúng tôi đã hoạt động trở lại sau khi một bản cập nhật nội bộ gây ra một số sự cố trong sáng nay. Chúng tôi đang nỗ lực đưa các hệ thống còn lại trở lại hoạt động sớm nhất có thể".

Apple cũng khẳng định sự cố không phải hậu quả của một cuộc tấn công mạng. Đến chiều cùng ngày, phần lớn dịch vụ đã bắt đầu được khôi phục. Tuy nhiên, trang trạng thái hệ thống của hãng vẫn ghi nhận một số vấn đề nhỏ, cho thấy quá trình khắc phục chưa hoàn tất hoàn toàn.

Đáng chú ý, sự cố của Apple diễn ra giữa lúc nhiều hệ thống công nghệ và dịch vụ lớn tại Mỹ liên tiếp gặp trục trặc trong những ngày gần đây. Tuần trước, Microsoft Outlook và Teams bị gián đoạn hơn 30 giờ, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, trường học và các cơ quan chính phủ.

Trong khi đó, hôm thứ Hai, JPMorgan Chase ghi nhận sự cố khiến khách hàng gặp khó khăn khi truy cập tài khoản trực tuyến. Hãng hàng không United Airlines cũng phải tạm dừng một số chuyến bay do vấn đề kỹ thuật, trước khi thông báo đã khắc phục sự cố khiến hoạt động khởi hành bị chậm trễ.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) từng phải ban hành lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc sau khi thiết bị liên lạc gặp trục trặc, làm gián đoạn hoạt động kiểm soát không lưu. CNN cũng đưa tin mạng lưới liên lạc mật được Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) sử dụng cho hoạt động nội bộ gặp sự cố.

Dù xảy ra liên tiếp, hiện không có bằng chứng cho thấy những sự cố nói trên có liên quan đến nhau. Tuy nhiên, việc nhiều hệ thống quan trọng của các tập đoàn và tổ chức lớn cùng gặp trục trặc trong thời gian ngắn đang khiến một tuần trở nên đặc biệt bất thường đối với hạ tầng công nghệ tại Mỹ.