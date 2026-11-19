Theo thông báo của CEO tạm quyền Colette Kress tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, Nvidia đã dừng xuất khẩu các sản phẩm trung tâm dữ liệu Hopper được cấp phép sang Trung Quốc. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh công ty tăng cường giám sát hoạt động tuân thủ quy định xuất khẩu và loại trừ khả năng đưa nhà đồng sáng lập Jensen Huang trở lại vị trí CEO. Theo các chuyên gia Trung Quốc, những thay đổi trên phản ánh áp lực chính trị ngày càng lớn tại Mỹ, đồng thời có thể thúc đẩy Trung Quốc đẩy nhanh quá trình phát triển và sử dụng chip nội địa.

Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Tư, khi được hỏi về thông tin Nvidia ngừng xuất khẩu các sản phẩm trung tâm dữ liệu Hopper được cấp phép sang Trung Quốc, trong đó có chip H200 từng được Washington cho phép bán theo một thỏa thuận trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) cho biết Bắc Kinh đã nhiều lần nêu rõ lập trường về hoạt động xuất khẩu chip của Mỹ sang nước này.

Trung Quốc nhiều lần cáo buộc Mỹ lợi dụng khái niệm an ninh quốc gia để áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, can thiệp tùy tiện vào hoạt động thương mại và hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế, qua đó cản trở sự phát triển của ngành công nghệ cao Trung Quốc.

Các nhà phân tích nước này nhận định việc Nvidia dừng xuất khẩu chip sẽ không gây ra tác động quá lớn đối với thị trường Trung Quốc.

Chen Jing, Phó chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược và Công nghệ, cho biết thế mạnh chủ yếu của H200 nằm ở khả năng suy luận các mô hình ngôn ngữ lớn. Tuy nhiên, những dòng chip nội địa như Ascend của Huawei và bộ xử lý của Cambricon hiện đã có thể đảm nhiệm nhiều tác vụ suy luận, mang đến cho các doanh nghiệp AI Trung Quốc thêm lựa chọn để vận hành những mô hình hiện có.

Cùng quan điểm, Ma Jihua, chuyên gia lâu năm trong ngành viễn thông, cho rằng tác động đối với Trung Quốc sẽ tương đối hạn chế do lượng chip Hopper được xuất khẩu sang thị trường này vốn không lớn. Tuy nhiên, nếu lệnh dừng xuất khẩu kéo dài, một số doanh nghiệp Trung Quốc có thể phải điều chỉnh phương thức vận hành các mô hình AI, qua đó đẩy nhanh quá trình chuyển sang sử dụng chip trong nước.

"Khoảng cách vẫn còn, nhưng đang dần thu hẹp", ông Ma nhận định về khả năng cạnh tranh của các dòng chip Trung Quốc so với H200.

Trong tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi từ chức, Jensen Huang viết trên tài khoản X rằng ông sẵn sàng trở lại nếu nhận được lời mời. Tuy nhiên, Chủ tịch Nvidia Harvey Jones cho biết hội đồng quản trị đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông Huang và không có kế hoạch đưa nhà đồng sáng lập trở lại vị trí CEO.

Nvidia đồng thời thông báo thành lập một ủy ban thường trực chuyên trách về an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu. Theo đó, các bộ phận phụ trách an ninh quốc gia và tuân thủ thương mại toàn cầu sẽ báo cáo trực tiếp lên ủy ban này.

Zhang Xiaorong, Giám đốc Viện Nghiên cứu Công nghệ Tiên tiến có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng về mặt hình thức, động thái trên giúp Nvidia củng cố năng lực tuân thủ quy định và giảm thiểu rủi ro chính trị. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến công ty tự đặt ra thêm nhiều giới hạn trong hoạt động kinh doanh, từng bước làm suy giảm lợi thế cạnh tranh.

Xiang Ligang, Chủ tịch Viện Công nghiệp Kỷ nguyên Thông minh Bắc Kinh kiêm chuyên gia trong ngành viễn thông Trung Quốc, cho rằng việc Nvidia thành lập ủy ban mới cho thấy công ty đang phải đối mặt với sự giám sát chính trị ngày càng chặt chẽ tại Mỹ.

Một ngày trước khi Nvidia công bố quyết định này, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành quy định bổ sung, yêu cầu xin giấy phép đối với một số dòng chip tiên tiến và sản phẩm liên quan khi xuất khẩu sang Brazil, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Quy định mới cũng mở rộng yêu cầu cấp phép đối với một số trung tâm dữ liệu ở nước ngoài cung cấp năng lực tính toán từ xa ở quy mô lớn cho các doanh nghiệp đặt tại những khu vực bị hạn chế, trong đó có Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các động thái của Washington. Người phát ngôn cơ quan này cho rằng những biện pháp trên đi ngược lại sự đồng thuận quan trọng giữa lãnh đạo hai nước, làm suy yếu các quy tắc thị trường và trật tự kinh tế - thương mại quốc tế, đồng thời gây tổn hại đến sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Theo ông Xiang, các quy định xuất khẩu mới của Mỹ và những thay đổi trong cơ cấu quản trị Nvidia có mối liên hệ chặt chẽ. Ông nhận định những quy định này có thể khiến hoạt động kinh doanh quốc tế của các nhà sản xuất chip và đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu Mỹ trở nên phức tạp hơn, do họ phải xác minh đối tượng sử dụng cuối cùng của năng lực tính toán được cung cấp.

Doanh thu Nvidia tăng mạnh, nhưng triển vọng tại Trung Quốc bỏ ngỏ

Trong báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi Jensen Huang từ chức, Nvidia cho biết doanh thu quý III năm tài chính tăng 103% so với cùng kỳ năm trước, đạt 115,8 tỷ USD. Riêng mảng trung tâm dữ liệu ghi nhận doanh thu 107,6 tỷ USD, tăng 110%.

Theo thông tin do Giám đốc tài chính Nvidia công bố kèm báo cáo kết quả kinh doanh, công ty đã xuất khẩu lượng sản phẩm trung tâm dữ liệu Hopper trị giá 2,4 tỷ USD sang Trung Quốc trong quý vừa qua.

Nvidia dự báo doanh thu quý IV đạt 130 tỷ USD, với biên độ tăng hoặc giảm 3%. Tương tự những dự báo trước đó, công ty không tính đến bất kỳ khoản doanh thu nào từ hoạt động kinh doanh chip trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc.

Ông Xiang cho rằng làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu đã thúc đẩy nhu cầu mua chip trong thời gian qua. Tuy nhiên, các đơn hàng tiếp theo sẽ phụ thuộc vào khả năng tạo ra doanh thu từ những ứng dụng AI sau khi các cơ sở này đi vào hoạt động.

"Nếu đầu tư mạnh vào trung tâm dữ liệu nhưng không thu được lợi nhuận, các doanh nghiệp sẽ lấy đâu ra nguồn lực để tiếp tục mở rộng với quy mô lớn?", ông đặt vấn đề. Theo chuyên gia này, việc các doanh nghiệp cắt giảm chi tiêu có thể khiến Nvidia khó duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại.

Trong khi đó, phần cứng nội địa Trung Quốc đã bắt đầu được thử nghiệm trong các ứng dụng AI thực tế. Hồi tháng 6, China Mobile Hubei và Huawei cho biết đã thử nghiệm thành công một hệ thống suy luận AI sử dụng phần cứng Ascend trên mạng viễn thông thực tế.

Hệ thống này được thiết kế để xử lý những tác vụ đòi hỏi khả năng tiếp nhận đầu vào dài, chẳng hạn như các cuộc hội thoại nhiều lượt hoặc hoạt động tạo mã.

Theo ông Xiang, doanh nghiệp Trung Quốc có thể mở rộng sử dụng chip nội địa bằng cách lựa chọn loại phần cứng phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể. Dù việc huấn luyện những mô hình AI lớn nhất vẫn đòi hỏi bộ xử lý tiên tiến, nhiều tác vụ suy luận không nhất thiết phải sử dụng chip cao cấp.

Ông lấy ví dụ về robot: những nhiệm vụ điều khiển chuyển động và vận hành thông thường có thể được xử lý bằng mô hình AI nhỏ, trong khi các công việc phức tạp hơn mới cần đến mô hình lớn.

Cuộc cạnh tranh giữa chip Mỹ và Trung Quốc cũng đang mở rộng sang lĩnh vực phần mềm, yếu tố quyết định khả năng vận hành các mô hình AI trên những nền tảng phần cứng khác nhau.

Washington tuyên bố muốn thúc đẩy việc sử dụng hợp pháp công nghệ Mỹ trên toàn cầu, đồng thời hạn chế quyền tiếp cận những công nghệ này vì lý do an ninh quốc gia. Trong khi đó, Huawei hồi tháng 9 cho biết nền tảng phần mềm Ascend CANN đã chuyển sang mô hình phát triển mã nguồn mở do cộng đồng dẫn dắt.

Ông Xiang cho rằng Trung Quốc cần tiếp tục phát triển chip và xây dựng năng lực tính toán độc lập. Theo chuyên gia này, chi phí là một trong những động lực quan trọng khiến doanh nghiệp Trung Quốc ưu tiên phần cứng nội địa khi các sản phẩm này đáp ứng được yêu cầu về hiệu năng.

Ông cũng nhận định khi ngày càng nhiều nhà phát triển điều chỉnh phần mềm để tương thích với chip trong nước, Nvidia có thể phải đối mặt với sức ép cạnh tranh lớn hơn tại Trung Quốc. Thậm chí, điều này vẫn có thể xảy ra ngay cả khi Washington nới lỏng các hạn chế xuất khẩu trong tương lai.

Theo Global Times