Theo nội dung vừa được Apple cập nhật trên trang hỗ trợ kỹ thuật, bộ công cụ Siri AI và Apple Intelligence trên thế hệ phần mềm sắp ra mắt vẫn được duy trì miễn phí cho người dùng sở hữu thiết bị và ngôn ngữ tương thích. Tuy nhiên, kể từ phiên bản iOS 27.3 (dự kiến phát hành vào đầu tháng 12 tới), Táo khuyết sẽ áp dụng cơ chế giới hạn tần suất sử dụng mỗi ngày đối với nhóm tính năng nâng cao đòi hỏi năng lực tính toán từ máy chủ đám mây.

Để gia tăng quyền truy cập vượt qua ngưỡng mặc định, người dùng cần đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud+ trả phí. Cụ thể, tài khoản miễn phí cùng gói 50 GB (giá 0,99 USD/tháng) sẽ cùng chịu chung một mức giới hạn thiết bị tiêu chuẩn. Hạn mức này được nhân đôi đối với người dùng gói 200 GB (2,99 USD/tháng), tăng gấp 5 lần ở gói 2 TB (9,99 USD/tháng) và nâng lên gấp 10 lần với gói 6 TB (29,99 USD/tháng).

Mức trần cao nhất gấp 20 lần tiêu chuẩn dành riêng cho thuê bao gói 12 TB có giá 59,99 USD mỗi tháng. Khi chạm ngưỡng cho phép ở một nhóm tính năng nhất định, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tạm ngưng tác vụ chuyên sâu cho đến khi bộ đếm được đặt lại vào ngày hôm sau, trong khi những câu lệnh thông thường vẫn vận hành bình thường.

Siri AI sẽ tính tiền người dùng khi sử dụng các tác vụ chuyên sâu.

Quy định giới hạn được Apple phân định dựa trên nơi xử lý dữ liệu. Những tác vụ Siri cơ bản vận hành trực tiếp trên phần cứng như hẹn giờ, đặt báo thức hay gửi tin nhắn văn bản vẫn giữ nguyên trạng thái miễn phí và không bị khống chế số lần gọi. Ngược lại, cơ chế đếm hạn ngạch sẽ kích hoạt đối với bốn nhóm tác vụ phụ thuộc vào hạ tầng điện toán đám mây riêng tư.

Nhóm này bao gồm những yêu cầu đa bước có khai thác ngữ cảnh cá nhân như trích xuất thông tin từ email để cập nhật lịch trình, tính năng tạo và chỉnh sửa ảnh qua Image Playground hay bộ công cụ Ảnh (Clean Up, Extend, Spatial Reframing), chuỗi phím tắt vận hành trên mô hình nền tảng đám mây của Apple, cùng những ứng dụng bên thứ ba có tích hợp mô hình AI của hãng.

Điểm đáng chú ý trong chính sách mới là Apple tính hạn mức độc lập trên từng thiết bị thay vì gộp chung theo một tài khoản. Nhờ vậy, người dùng sở hữu nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái như iPhone, iPad, máy tính Mac, Apple Watch, Apple TV hay kính Vision Pro có thể khai thác Siri AI trên từng máy mà không làm tiêu hao hạn mức của những thiết bị còn lại.

Động thái phân tầng quyền lợi này phản ánh bài toán cân đối năng lực hạ tầng của Apple trước áp lực quá tải máy chủ khi lưu lượng truy cập mô hình AI phức tạp tăng cao, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy người dùng chuyển sang những gói thuê bao iCloud+ dung lượng lớn.