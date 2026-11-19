‏Cụ thể, FPT Camera Brain được trao giải ở hạng mục "Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc" tại Vietnam Digital Awards 2026. Trong khi đó, hệ sinh thái FPT Camera được ghi nhận tại Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026 ở hạng mục "Nhà cung cấp IoT, AIoT, Edge và thiết bị thông minh". ‏

‏Cú đúp giải thưởng là sự ghi nhận trên cả hai phương diện: năng lực phát triển công nghệ AI cốt lõi và khả năng xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, đưa công nghệ vào giải quyết các nhu cầu giám sát, quản lý thực tế. Trước đó, FPT Camera Brain cũng được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2026 thuộc lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo.‏

‏Tháng 10/2026, FPT Camera Brain được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2026 – giải thưởng thường niên nhằm ghi nhận những tổ chức, doanh nghiệp và giải pháp có đóng góp nổi bật cho quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực nghiên cứu, phát triển công nghệ AI của đội ngũ kỹ sư FPT, hướng đến giải quyết những bài toán giám sát và quản lý bằng công nghệ do người Việt làm chủ.‏

‏Ở chương trình Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, hệ sinh thái FPT Camera được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa nền tảng quản trị tập trung FPT VMSmart dành cho doanh nghiệp, siêu ứng dụng FPT Life dành cho khách hàng cá nhân và nền tảng AI xử lý tại biên FPT Camera Brain.‏

Đại diện FPT Camera nhận cúp và chứng nhận tại Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026 với hệ sinh thái FPT Camera.

‏‏AI xử lý ngay trên camera, nâng cao hiệu quả giám sát‏

‏Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực quan trọng của chuyển đổi số, FPT Camera phát triển FPT Camera Brain (FCB) – nền tảng AI xử lý tại biên (Edge AI), cho phép phân tích hình ảnh trực tiếp trên camera thay vì phụ thuộc vào GPU Server hay Cloud. Nhờ đó, hệ thống rút ngắn thời gian xử lý, giảm độ trễ truyền tải và tối ưu tài nguyên hạ tầng, đặc biệt đối với các hệ thống giám sát quy mô lớn.‏

‏Nền tảng có khả năng xử lý hơn 20 bài toán AI như nhận diện khuôn mặt, biển số, đếm người và phát hiện bất thường. Đặc biệt, mô hình AI nhỏ nhất chỉ 69KB, khẳng định năng lực tối ưu và làm chủ công nghệ AI của FPT.‏

‏Theo kết quả đánh giá thực tế, công nghệ AI trên hệ thống camera tích hợp FCB giúp tăng tốc độ xử lý lên 6 lần, giảm 3 lần dung lượng mô hình AI và cắt giảm hơn 50% khối lượng tiền xử lý hình ảnh. Thời gian cảnh báo đạt khoảng 0,1–0,5 giây, trong khi tỷ lệ cảnh báo sai giảm hơn 50%.‏

‏Ở bài toán nhận diện biển số xe phối hợp cùng GTEL, giải pháp đạt độ chính xác 99,62% vào ban ngày, đáp ứng quy chuẩn QCVN 05:2024/BCA.‏

FPT Camera Brain ứng dụng AI trong nhận diện biển số xe, hỗ trợ giám sát và quản lý giao thông.‏

‏Từ công nghệ đến ứng dụng trong đời sống‏

‏Không chỉ tập trung phát triển công nghệ, FPT Camera hướng đến đưa AI vào các nhu cầu giám sát thực tiễn, từ bảo vệ không gian sống của gia đình với các tính năng nhận diện người, vật thể, thú cưng và phát hiện tiếng trẻ em khóc để gửi cảnh báo theo thời gian thực, đến hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành thông qua các giải pháp phân tích lưu lượng, nhận diện khách quen và khách lạ, bản đồ nhiệt (heatmap),...‏

‏Hiện nay, FPT Camera Brain đã được tích hợp trên hơn 350.000 thiết bị FPT Camera, phục vụ hơn 200.000 người dùng và được ứng dụng tại nhiều doanh nghiệp, chuỗi bán lẻ, dịch vụ như Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, Highlands Coffee, LOTTE Cinema...‏

‏Song song với AI, FPT Camera phát triển hệ sinh thái Cloud Camera, kết hợp thiết bị, nền tảng lưu trữ và ứng dụng quản lý. Hạ tầng lưu trữ được triển khai tại các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier III của FPT tại Việt Nam. Mới đây, doanh nghiệp ra mắt gói Cloud An Tâm với cơ chế ứng dụng AI để phân tích chuyển động, ưu tiên lưu trữ các sự kiện có chuyển động, giúp tăng thời gian lưu trữ lên đến 5 lần, không giới hạn số lượng camera và đi kèm chính sách bảo hành camera trong suốt thời gian sử dụng. ‏

‏Thông qua ứng dụng FPT Life, người dùng có thể theo dõi hình ảnh từ xa và quản lý thiết bị trên cùng một nền tảng. Sự kết hợp giữa AI và Cloud giúp mở rộng khả năng phân tích, lưu trữ và quản lý, đưa camera từ thiết bị ghi hình đơn thuần trở thành công cụ hỗ trợ nhận diện tình huống và nâng cao hiệu quả giám sát.‏

Hệ sinh thái FPT Camera kết hợp AI và Cloud, phục vụ nhu cầu giám sát của gia đình và doanh nghiệp.‏

‏Cam-Era: Đưa công nghệ gần gũi hơn với người Việt‏

‏Với FPT Camera, phát triển công nghệ không chỉ dừng lại ở nâng cao năng lực xử lý hay bổ sung tính năng thông minh, mà còn hướng đến những trải nghiệm gần gũi, phù hợp với phong cách sống hiện đại. Định hướng này được thể hiện qua chiến dịch Cam Era – hình ảnh thương hiệu hướng đến thế hệ camera Việt thông minh, trẻ trung và thấu hiểu người dùng.‏

‏Một trong những điểm nhấn mới của Cam Era là bộ cover và charm lần đầu tiên được FPT Camera giới thiệu, mang đến diện mạo mới mẻ cho thiết bị. Thay vì chỉ là một thiết bị công nghệ với thiết kế cố định, camera giờ đây có thể trở thành món đồ trang trí trong không gian sống, được cá nhân hóa theo sở thích và gu thẩm mỹ của mỗi người, đặc biệt là giới trẻ.‏

‏Đằng sau diện mạo trẻ trung đó vẫn là những giá trị công nghệ cốt lõi: khả năng giám sát từ xa, nhận diện thông minh và gửi cảnh báo khi xuất hiện tình huống bất thường. Qua Cam Era, FPT Camera mong muốn xóa nhòa khoảng cách giữa công nghệ và phong cách sống, để một thiết bị vốn được xem là phục vụ nhu cầu an ninh có thể trở thành một phần tự nhiên trong không gian sống của người Việt.‏

Bộ cover và charm lần đầu được FPT Camera giới thiệu, biến camera thành món đồ trang trí có thể cá nhân hóa theo sở thích và phong cách của người dùng.‏

‏Cú đúp giải thưởng công nghệ số năm 2026 là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực của FPT Camera trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ AI và phát triển hệ sinh thái giải pháp ứng dụng thực tế. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào AI và Cloud, hướng đến những giải pháp giám sát thông minh, tối ưu vận hành và gần gũi hơn với nhu cầu của người dùng Việt.‏