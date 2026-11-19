Có thời điểm, lượng đặt vé online chương trình "Muôn sắc Việt Nam" lên đến hơn 100.000 người.

Đúng 10h ngày 19-11, Ban tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chính thức mở cổng đăng ký vé trực tuyến. Theo ghi nhận, lượng truy cập tăng nhanh theo từng phút. Hiện toàn bộ vé phát miễn phí qua hình thức trực tuyến đã hết.

Trước “sức nóng” của chương trình và sự quan tâm của người hâm mộ, Ban tổ chức cảnh báo, đây cũng là thời điểm các đối tượng xấu có thể lợi dụng nhu cầu của khán giả để tung tin giả, rao bán vé miễn phí hoặc trục lợi từ việc đăng ký vé. Ban tổ chức khuyến cáo, vé của Chương trình không được phép mua, bán; người dân cần thận trọng, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Hiện nay, trên nhiều trang mạng xã hội đã xuất hiện các tài khoản thông tin không chuẩn xác về hình thức đăng ký vé online, đổi vé cứng của chương trình. Ban tổ chức cảnh báo, vé tham gia chương trình được phát miễn phí (không mua-bán), vì thế mọi lời mời chào mua vé, đặt cọc giữ chỗ hoặc trả phí để được ưu tiên đăng ký, nhận vé cứng đều cần được xem xét thận trọng.

Theo Ban tổ chức, việc đăng ký bằng thông tin giả hoặc thông tin của người khác cũng là hành vi cần được cảnh báo. Một số đối tượng có thể sử dụng số điện thoại, email hoặc danh tính không thuộc về mình để đăng ký vé, thậm chí tự ý sử dụng thông tin cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ làm lộ lọt dữ liệu cá nhân, gây nhầm lẫn trong khâu xác thực và kiểm soát khán giả tại địa điểm tổ chức.

Bên cạnh những hành vi gian lận trong quá trình đăng ký, người dân còn cần đề phòng các thủ đoạn lừa đảo trực tiếp trên mạng xã hội. Lợi dụng sức hút của chương trình, một số fanpage có thể sử dụng hình ảnh, tên gọi và thông tin nhận diện tương tự các đơn vị tổ chức để quảng cáo dịch vụ cung cấp vé. Đối tượng lừa đảo có thể yêu cầu người dân nhắn tin riêng, tham gia nhóm Zalo để nhận vé, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền đặt cọc.

Thậm chí, các đối tượng có thể gửi đường dẫn giả mạo giao diện đăng ký vé, yêu cầu người dùng đăng nhập tài khoản, cung cấp mã xác thực OTP hoặc thông tin ngân hàng. Khi người dân làm theo, tài khoản cá nhân và dữ liệu quan trọng có nguy cơ bị chiếm đoạt.

Để tránh tình trạng trên, Ban tổ chức chương trình “Muôn sắc Việt Nam” khuyến cáo người dân không chia sẻ, mua bán hoặc trao đổi vé qua các hội nhóm không chính thức; không truy cập đường dẫn lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu và thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào tự nhận có thể hỗ trợ đăng ký vé.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân tự nhận là đại diện Ban tổ chức hoặc người có khả năng cung cấp vé.

Để bảo đảm quyền lợi, mỗi người cần sử dụng thông tin cá nhân chính xác, đăng ký đúng số lượng theo quy định, không tìm cách tạo nhiều tài khoản hoặc sử dụng công cụ tự động để giành vé. Khi phát hiện trang mạng, tài khoản có dấu hiệu giả mạo hoặc hành vi rao bán vé trái phép, người dân cần chủ động cảnh báo, phản ánh tới cơ quan chức năng và các đơn vị tổ chức.

Người hâm mộ cần theo dõi thông tin chính thức từ Ban tổ chức về cách thức đổi vé cứng.

Theo Ban tổ chức, trường hợp người hâm mộ không sở hữu được vé vào sân vận động xem chương trình, vẫn có thể theo dõi toàn bộ chương trình nghệ thuật tại các vị trí màn hình LED bố trí ở ngoài sân vận động và xem chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và kênh H1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.