Các công bố mới nhất của Microsoft xoay quanh ba yếu tố nền tảng của quá trình chuyển đổi: khát vọng, trí tuệ và niềm tin, cùng những năng lực mới về hạ tầng điện toán cho AI trên quy mô toàn cầu.

Satya Nadella, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Microsoft, chia sẻ trong bài phát biểu khai mạc Ignite 2026: "Tiến bộ công nghệ cần tạo ra những giá trị thực sự cho con người, tổ chức và xã hội. Với chúng tôi, điều đó tập trung vào ba yếu tố: lấy con người và khát vọng của họ làm trung tâm; đảm bảo mỗi tổ chức có thể làm chủ tri thức và năng lực học hỏi của chính mình; và xây dựng niềm tin."

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Microsoft Satya Nadella phát biểu tại sự kiện Microsoft Ignite 2026

Microsoft Copilot: Mở ra phương thức cộng tác mới giữa con người và các tác nhân AI

Copilot Workspaces mới tạo ra không gian làm việc chung cho nhân viên và các tác nhân AI. Trong đó, Autopilot có thể đảm nhận những tác vụ lặp lại và hỗ trợ các dự án kéo dài mà không cần người dùng liên tục đưa ra yêu cầu ở từng bước. Copilot Code cũng cho phép người dùng sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để xây dựng các bảng điều khiển, ứng dụng và nhiều công cụ khác, đồng thời vẫn tuân thủ các yêu cầu về bảo mật và quản trị của doanh nghiệp.

Microsoft cũng mở rộng khả năng tích hợp Copilot với các ứng dụng doanh nghiệp hiện có, trong đó có tích hợp mới với Salesforce. Khả năng này ban đầu được cung cấp dưới dạng bản xem trước, với hơn 38 tính năng dành cho hoạt động bán hàng được xây dựng sẵn.

Microsoft IQ và Foundry: Giúp AI khai thác hiệu quả hơn tri thức của tổ chức

Với Microsoft IQ, Microsoft giới thiệu một nền tảng giúp các tổ chức hệ thống hóa, quản lý và đưa nguồn tri thức của mình vào các ứng dụng và tác nhân AI. Các business plugin mới cũng cho phép doanh nghiệp tái sử dụng tri thức và những năng lực đặc thù đã tích lũy trên nhiều nhóm và ứng dụng khác nhau.

Microsoft Foundry cũng được mở rộng với những khả năng mới giúp các tổ chức liên tục cải thiện các tác nhân AI dựa trên dữ liệu từ quá trình sử dụng thực tế, đồng thời tối ưu chất lượng, tốc độ và chi phí.

Microsoft-Decision-1.1, mô hình ra quyết định nhanh với chi phí thấp, dành cho những tác vụ như định tuyến, phân loại, sắp xếp ưu tiên, xác minh và kiểm soát quy trình làm việc.

Bên cạnh đó, Microsoft cũng giới thiệu các mô hình AI mới phục vụ nhiều lĩnh vực, từ phát triển phần mềm, an ninh mạng đến xử lý hình ảnh và âm thanh.

Bảo mật và quản trị: Giúp doanh nghiệp duy trì quyền kiểm soát đối với các tác nhân AI

Khi các tác nhân AI ngày càng đảm nhận những tác vụ phức tạp hơn, bảo mật, tính minh bạch và khả năng kiểm soát trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng.

Microsoft Perception, hiện đã được cung cấp rộng rãi, kết nối các tác nhân AI chuyên biệt để giúp doanh nghiệp nhanh chóng phát hiện những điểm yếu trong hệ thống bảo mật, chủ động ứng phó với các mối đe dọa và khắc phục lỗ hổng.

Các khả năng mới như Agent 365 Business Analytics giúp tổ chức hiểu rõ hơn cách các tác nhân AI đang được sử dụng. Lãnh đạo doanh nghiệp có thể theo dõi những tác vụ đã được hoàn thành, lượng thời gian làm việc được AI hỗ trợ cũng như chi phí phát sinh, qua đó đánh giá rõ hơn hiệu quả mà AI mang lại cho tổ chức.

Windows cũng được bổ sung các khả năng bảo mật mới, bao gồm tăng cường cơ chế cô lập dành cho tác nhân AI và mở rộng các tùy chọn quản lý danh tính cũng như quyền truy cập của agent.

Azure: Hạ tầng mới cho AI ở quy mô lớn

Microsoft tiếp tục đầu tư để nâng cao hiệu năng và khả năng mở rộng của hạ tầng đám mây, đáp ứng nhu cầu triển khai AI ngày càng lớn.

Máy ảo Cobalt 200 mới mang lại hiệu năng cao hơn tới 50% so với thế hệ trước và dự kiến sẽ được cung cấp tại 23 khu vực Azure vào cuối năm.

Với Azure Catalyst, Microsoft kết hợp các công cụ của Azure và GitHub để hỗ trợ các tổ chức hiện đại hóa ứng dụng, cơ sở dữ liệu và hạ tầng CNTT.

Microsoft cũng tập trung phát triển phương thức triển khai AI kết hợp, cho phép các ứng dụng AI vận hành trực tiếp trên thiết bị hoặc trên nền tảng đám mây tùy theo nhu cầu cụ thể.

Các công bố tại Ignite 2026 hôm nay phản ánh định hướng của Microsoft trong việc xây dựng một hệ sinh thái tiên phong nơi con người và AI có thể cùng làm việc, doanh nghiệp có thể khai thác tri thức của riêng mình, và AI được triển khai trên nền tảng bảo mật, quản trị và hạ tầng phù hợp ngay từ đầu.