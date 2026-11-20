Trước sức “nóng” của concert, Ban tổ chức cảnh báo, người hâm mộ cần cẩn thận với những lời mời chào, hướng dẫn không chính thống trên mạng để tránh việc lừa đảo mua vé hoặc nhận vé giả.

Trước đó, công an tỉnh Hưng Yên chỉ ra một thực tế: Thời gian qua trên địa bàn xuất hiện việc mua bán vé tham dự các chương trình ca nhạc, sự kiện giải trí thông qua các nền tảng trực tuyến. Đó là một số hội nhóm: đăng tải thông tin bán, chuyển nhượng vé concert với nhiều lời mời chào hấp dẫn như: “vé giá rẻ”, “vé nội bộ”, “vé VIP”, “cam kết vé thật”… Những thông tin này đã đánh trúng tâm lý nóng vội, không muốn chờ đợi và sợ bỏ lỡ thời gian tham gia các sự kiện âm nhạc, đặc biệt là những sự kiện âm nhạc của các ca, nghệ sĩ quốc tế. Các đối tượng chủ động lập nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo, sử dụng hình ảnh, tên gọi, biểu trưng của đơn vị tổ chức hoặc các nhà phân phối nhằm tạo lòng tin ảo. Một số đối tượng còn đăng tải hình ảnh mã QR, hóa đơn điện tử, tin nhắn giao dịch để lấy lòng tin của người dân…

Với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, Ban tổ chức chỉ phát vé cứng cho đúng người đã đăng ký vé trực tuyến thành công. Khi đến nhận vé, khán giả phải mang theo mã QR được gửi qua email và giấy tờ tùy thân chính chủ (Căn cước/CCCD/VNeID định danh mức 2/Hộ chiếu) trùng khớp với thông tin đã đăng ký.

Bên cạnh những hành vi gian lận trong quá trình đăng ký, khán giả còn cần đề phòng các thủ đoạn lừa đảo trực tiếp trên mạng xã hội. Lợi dụng sức hút của chương trình, một số fanpage có thể sử dụng hình ảnh, tên gọi và thông tin nhận diện tương tự các đơn vị tổ chức để quảng cáo dịch vụ cung cấp vé. Đối tượng lừa đảo có thể yêu cầu người dân nhắn tin riêng, tham gia nhóm Zalo để nhận vé, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền đặt cọc.

Thậm chí, các đối tượng có thể gửi đường dẫn giả mạo giao diện đăng ký vé, yêu cầu người dùng đăng nhập tài khoản, cung cấp mã xác thực OTP hoặc thông tin ngân hàng. Khi người dân làm theo, tài khoản cá nhân và dữ liệu quan trọng có nguy cơ bị chiếm đoạt

Trước sức hút của nhiều concert thời gian qua, Công an các địa phương khuyến cáo người dân: Cần cảnh giác khi giao dịch trên mạng, không mua vé xem ca nhạc, sự kiện qua các tài khoản cá nhân trôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội (Threads, Facebook, Zalo...). Chỉ mua vé qua các trang web chính thức của Ban tổ chức hoặc các đại lý phân phối vé được ủy quyền hợp pháp. Không chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% tiền mua vé cho các tài khoản ngân hàng cá nhân không rõ nhân thân…