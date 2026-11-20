Hôm nay (20/11) là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhân dịp này, fanpage Thông tin Chính phủ mới đây cũng đã đăng tải bài viết chúc mừng các thầy cô giáo, kèm hình ảnh một nam giáo viên và một nữ giáo viên trẻ đang đứng trên bục giảng. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn, thu hút hơn 131.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận. Bên cạnh những lời chúc dành cho các nhà giáo, danh tính hai nhân vật xuất hiện trong ảnh minh họa cũng khiến nhiều người tò mò.

Bài đăng chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trên fanpage Thông tin Chính phủ thu hút sự chú ý (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, xuất hiện trong khung hình là Lê Thị Trà My (25 tuổi), giáo viên Lịch sử và Địa lý, hiện đang công tác tại Trường THCS Đặng Tấn Tài (TP.HCM). Ngoài khoảnh khắc được chia sẻ trên fanpage, Trà My còn sở hữu kênh TikTok với hơn 60.000 người theo dõi. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những video về cuộc sống đi dạy, tương tác với học sinh và những khoảnh khắc đời thường.

Danh tính cô giáo trong bài đăng nhanh chóng được tìm ra (Ảnh chụp màn hình)

Đó chính là cô Lê Thị Trà My (25 tuổi), đang công tác tại trường THPT Đặng Tấn Tài (TP.HCM) (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề giáo, Trà My cho biết đây vốn là ước mơ của cô từ khi còn nhỏ. Được đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho học sinh khiến cô cảm nhận rõ hơn giá trị và sự cao quý của công việc mình lựa chọn. Khi trưởng thành, nghề giáo càng trở nên phù hợp với định hướng cuộc sống của My. Cô mong muốn có một công việc ổn định, lâu dài, đồng thời có thời gian chăm sóc bản thân và vun vén cho gia đình trong tương lai.

Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất kể từ khi đi dạy, cô giáo Trà My đặc biệt nhớ ngày 20/11 đầu tiên được đón nhận tình cảm và sự tri ân từ học sinh. Với cô, sự hồn nhiên, trong trẻo của các bạn chính là món quà vô giá mà không phải công việc nào cũng có được.

Giáo viên là mơ ước mà Trà My đã theo đuổi từ nhỏ (Ảnh: NVCC)

Cô Trà My chụp ảnh cùng học trò (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh tình yêu dành cho nghề, ngoại hình cũng là điều Trà My quan tâm và chăm chút. Cô cho rằng việc xuất hiện với diện mạo chỉn chu không đơn thuần là cách yêu thương bản thân mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với những người xung quanh, đặc biệt là học sinh.

"Mình luôn tìm cách đổi mới bản thân theo hướng tích cực để luôn tự tin trong các tiết dạy cũng như trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phong cách theo đuổi vẫn phải dựa trên chuẩn mực của một nhà giáo, chỉn chu, hiện đại, năng động nhưng cũng cần kín đáo, thùy mị và dễ thương", Trà My chia sẻ.

Đây cũng là lý do áo dài xuất hiện khá thường xuyên trong những hình ảnh của cô giáo 25 tuổi này. Với My, trang phục truyền thống này không chỉ đơn thuần là một bộ quần áo để mặc khi lên lớp mà còn mang ý nghĩa đặc biệt.

"Mỗi lần khoác lên tà áo dài, mình cảm thấy có trách nhiệm hơn, điềm đạm hơn và trân trọng nghề mình đang làm. Ngoài sở thích cá nhân, mình cũng muốn xây dựng một hình ảnh vừa đủ chỉn chu để tôn trọng lớp học, vừa đủ nhẹ nhàng để học sinh cảm thấy gần gũi, không bị áp lực hay xa cách khi trò chuyện cùng cô", My bày tỏ.

Cô giáo trẻ hướng tới hình ảnh vừa đủ chỉn chu để tôn trọng lớp học, vừa đủ nhẹ nhàng để học sinh cảm thấy gần gũi (Ảnh: NVCC)

Đó là lý do cô thường chọn áo dài làm outfit đi dạy của mình (Ảnh: NVCC)

Đơn giản nhưng vẫn thừa duyên dáng, đúng không? (Ảnh: NVCC)

Không chỉ chia sẻ hình ảnh đi dạy, Trà My còn xây dựng kênh TikTok với những nội dung trẻ trung, bắt trend và ghi lại các khoảnh khắc đời thường. Thời gian đầu làm nội dung trên mạng xã hội, bản thân cô cũng từng có chút băn khoăn vì lo ngại những video vui vẻ, bắt trend có thể khiến người khác đánh giá mình thiếu sự nghiêm túc của một nhà giáo. Tuy nhiên, sau đó cô nhận ra điều quan trọng nằm ở ranh giới và thông điệp mà bản thân muốn truyền tải.

"Khi đứng lớp hay trao đổi chuyên môn, mình luôn giữ sự chuẩn mực, rõ ràng. Còn trên TikTok, những khoảnh khắc vui vẻ, đời thường là cách để rút ngắn khoảng cách với học sinh. Cân bằng được hai điều đó thì hình ảnh của mình sẽ tự nhiên và chân thật hơn", Trà My nói.

Một khoảnh khắc "đu trend" của cô giáo Trà My (Clip: NVCC)

Còn đây là những phút nhí nhảnh bên học trò (Ảnh: NVCC)

Cô My muốn trở thành một cô giáo mà học trò luôn tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ (Ảnh: NVCC)

Với cô giáo trẻ này, việc trở thành một người giáo viên không đồng nghĩa với việc phải giữ hình ảnh quá xa cách hay lúc nào cũng nghiêm nghị. Cô My muốn học sinh cảm thấy thoải mái khi trò chuyện, chia sẻ và tìm kiếm sự đồng hành từ cô, cả trong học tập lẫn cuộc sống.

Nếu chỉ được chọn một điều muốn học sinh nhớ về mình, Trà My không chọn những lời khen về khả năng giảng dạy hay hình ảnh bên ngoài. Điều cô mong muốn hơn cả là cảm giác được lắng nghe và cổ vũ mà mình có thể mang đến cho các bạn.

"Mình không mong các bạn chỉ nhớ cô dạy hay hay dở ra sao, mà mong khi nhớ tới cô, các bạn sẽ nhớ một cô giáo luôn sẵn sàng đồng hành, tin tưởng và tiếp thêm cho các bạn sự tự tin để bước tiếp trên con đường của riêng mình", Trà My chia sẻ.