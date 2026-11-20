Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tập đoàn Phenikaa cùng đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An) thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn. Cô Hiền là người đã không quản hiểm nguy, cứu học trò khỏi tai nạn giao thông nhưng không may bị thương nặng ở hai chân.

Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đình Nghị; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Nguyễn Thanh Đề; cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Tập đoàn Phenikaa.

Tại buổi thăm hỏi, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô Hoàng Thị Hiền, ghi nhận hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh vì sự an toàn của học sinh.

Đại diện Tập đoàn Phenikaa trao tặng sổ tiết kiệm cho cô giáo Hiền (Ảnh: Phenikaa Group)

Bà Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phenikaa, đã đại diện tập đoàn trao tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng cho 2 con của cô Hiền. "Có những bài học không nằm trong giáo án. Bằng hành động của mình, cô Hiền đã trao cho tất cả chúng ta một bài học lớn về tình yêu thương và trách nhiệm của người thầy. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phenikaa xin gửi tới cô và gia đình lòng cảm phục, sự tri ân và sẻ chia chân thành. Chúng tôi mong cô sớm hồi phục sức khỏe, và tin rằng câu chuyện của cô sẽ tiếp tục thắp lửa cho nhiều thế hệ nhà giáo", bà Trần Lan Phương chia sẻ.

Theo đại diện tập đoàn, món quà không chỉ là lời động viên, sẻ chia kịp thời với gia đình cô giáo trong giai đoạn khó khăn, mà còn là một sự đồng hành dài hạn, tạo dựng nguồn lực tài chính ổn định để cùng cô vững vàng trên hành trình nuôi dưỡng các con khôn lớn, trưởng thành.

Diễn ra đúng dịp 20/11, chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt khi câu chuyện của cô Hoàng Thị Hiền một lần nữa gợi nhắc về những giá trị cao đẹp của nghề giáo. Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn bằng tình yêu thương, trách nhiệm và những hành động cụ thể để bảo vệ, chăm sóc và vun đắp tương lai cho học trò.