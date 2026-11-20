Ban đầu chỉ định bán lại vài món đồ không còn sử dụng, hoặc tìm mua những món đồ cũ theo sở thích, nhiều người trẻ Trung Quốc không ngờ đây lại là bước khởi đầu cho một công việc kinh doanh nghiêm túc. Từ mua bán đồ second-hand, họ dần phát hiện những nhu cầu ít người chú ý, tự học thêm kỹ năng, nhận đơn đặt hàng và biến sở thích cá nhân thành nguồn thu nhập lâu dài.

Câu chuyện của những người bán hàng trên Xianyu - Nền tảng mua bán đồ cũ nổi tiếng tại Trung Quốc, cho thấy: Đôi khi, một công việc ra tiền không nhất thiết phải bắt đầu bằng kế hoạch kinh doanh hoành tráng.

Oak Acorn: Ban đầu chỉ là người mê săn đồ cũ, giờ thành bà chủ tiệm “chăm sóc” búp bê

Với Oak Acorn, kinh doanh online ban đầu chỉ là một cách để thỏa mãn sở thích cá nhân. Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, cô từng làm giáo viên và tự mở một trung tâm đào tạo. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm hoạt động, trung tâm phải đóng cửa vì nhiều nguyên nhân, trong đó có chi phí thuê mặt bằng tăng cao. Khoảng thời gian thất nghiệp sau đó vô tình đưa cô đến với một công việc hoàn toàn khác.

Oak Acorn hiện đang là bà chủ 1 tiệm "chăm sóc" búp bê

Ban đầu, Oak Acorn thường xuyên lên Xianyu tìm mua những món đồ cũ. Trong một lần tình cờ, cô mua được một con búp bê BJD (dòng búp bê khớp cầu có khả năng thay đổi tư thế) từ nước ngoài. Từ đó, cô dần say mê những mẫu búp bê gốm đã ngừng sản xuất, thường xuyên tìm kiếm và sưu tầm chúng trên nền tảng này.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi những con búp bê cô mua về gặp vấn đề hư hỏng. Thay vì bỏ đi, Oak Acorn tự tìm cách sửa chữa. Khi những người mua khác biết cô có khả năng này, họ cũng bắt đầu liên hệ nhờ giúp đỡ. Nhận thấy có người sẵn sàng trả tiền cho một dịch vụ mà bản thân vốn chỉ làm vì sở thích, cô quyết định biến kỹ năng sửa chữa thành công việc kinh doanh.

Không dừng lại ở đó, Oak Acorn còn phát hiện nhiều người sưu tầm búp bê gặp khó khăn vì sản phẩm thiếu chân đế. Cô tự thiết kế mẫu, tìm nhà sản xuất đặt làm rồi đưa lên nền tảng bán hàng. Sản phẩm nhanh chóng tìm được khách, với hơn 100 chiếc chân đế được bán ra.

Có nền tảng hội họa từ nhỏ, cô tiếp tục tự học cách trang điểm cho búp bê và nhận các đơn đặt hàng theo yêu cầu. Từ một người chỉ mua bán đồ cũ, Oak Acorn dần phát triển thêm nhiều dịch vụ “chăm sóc” búp bê, thay vì chỉ bán những món đồ có sẵn, cô bắt đầu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mang tính cá nhân hóa, qua đó tạo ra hướng kinh doanh riêng.

Tiantian: Thất nghiệp, bắt đầu nhận dọn dẹp nhà cửa rồi bán đồ dọn nhà

Tiantian đến với công việc kinh doanh dịch vụ trong hoàn cảnh không mấy thuận lợi: thất nghiệp và cần tìm một nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống. Sau khi mất việc, cô quyết định rời Bắc Kinh và bắt đầu làm nghề sắp xếp, tổ chức không gian sống. Đây là công việc hỗ trợ khách hàng phân loại đồ đạc, bố trí lại không gian và tối ưu diện tích sử dụng trong nhà.

Tiantian trong 1 lần đi sắp xếp nhà cửa cho khách

Sau khoảng 2 năm làm công việc này, Tiantian nhận ra để dọn nhà một cách chuyên nghiệp, việc có các công cụ hỗ trợ chuyên dụng như máy giặt hơi nước công suất lớn, cách pha chế dung dịch tẩy rửa đảm bảo an toàn là điều bắt buộc, nhưng không phải ai cũng biết. Ban đầu, cô chia sẻ những bí quyết này vì nghĩ có thể sẽ giúp ích cho cộng đồng, nhưng sau đó, nhiều người lại hỏi Tiantian nơi mua những sản phẩm cô gợi ý. Lúc này, Tiantian mới nghĩ đến việc bán hàng bên cạnh công việc dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa.

Từ một công việc “chống đói trong giai đoạn thất nghiệp”, Tiantian cho biết hiện tại đây đã trở thành nguồn thu nhập chính của cô. Dù không tiết lộ con số cụ thể nhưng cô cho biết bản thân đã không còn muốn quay lại đời sống văn phòng vì việc dọn dẹp, buôn bán này giúp cô thoải mái đầu óc hơn trong khi thu nhập vẫn đủ tốt để trang trải cuộc sống.

“Trong cái rủi có cái may, có lẽ tôi phù hợp với việc làm chủ tiệm đồ nhỏ hơn là làm văn phòng” - Tiantian viết.

Ngày càng nhiều người biến sở thích, kỹ năng cá nhân thành công việc ra tiền

Điểm chung trong những câu chuyện trên là không ai bắt đầu bằng việc xây dựng một doanh nghiệp lớn. Họ đều tận dụng những gì mình đang có: sở thích, kỹ năng, kinh nghiệm hoặc thời gian rảnh để thử sức với thị trường.

Theo số liệu được công bố tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc năm 2026, Xianyu hiện có hơn 1,5 triệu người tham gia mô hình khởi nghiệp quy mô nhỏ và duy trì được nguồn thu nhập trong một khoảng thời gian tương đối dài. Trong đó, nhóm sinh sau năm 2000 và sinh viên đại học chiếm khoảng 40%.

Ứng dụng Xianyu

Khảo sát hơn 1.200 người bán trên nền tảng do Xianyu phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Việc làm Mới Trung Quốc thực hiện cũng cho thấy hơn 40% người được hỏi có thu nhập từ công việc phụ trên nền tảng tương đương ít nhất 30% tổng thu nhập. Gần 80% có kế hoạch phát triển công việc này thành nghề tự do hoặc dự án kinh doanh riêng.

Đáng chú ý, trong một năm, số đơn hàng thuộc nhóm dịch vụ trên Xianyu tăng 87%. Riêng dịch vụ liên quan đến AI tăng trưởng nhanh nhất, với số đơn hàng trong nửa đầu năm 2026 tăng 157% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số này phần nào cho thấy sự thay đổi trong cách người trẻ Trung Quốc nhìn nhận về công việc và thu nhập. Thay vì chỉ trông chờ vào một công việc toàn thời gian, ngày càng nhiều người thử sức với những lĩnh vực ngách, tận dụng nền tảng trực tuyến để tiếp cận khách hàng mà không phải chịu quá nhiều chi phí ban đầu. Dù không phải con đường nào cũng đem lại thành công hay thu nhập ổn định, những câu chuyện này vẫn cho thấy thị trường kinh doanh online đang mở ra nhiều lựa chọn nghề nghiệp mới, đặc biệt với những người muốn chủ động tạo thêm nguồn thu cho mình.

(Nguồn: Sina Finance)