Trong cuộc đua công nghệ và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng tính toán đang trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng giữa các quốc gia. Mỹ đang muốn duy trì lợi thế này bằng cách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/11 tuyên bố sẽ áp mức thuế rất cao đối với các công ty Mỹ xây dựng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.

Tổng thống Mỹ kêu gọi các địa phương tạo điều kiện xây dựng trung tâm dữ liệu trong nước.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng việc để cơ sở hạ tầng công nghệ chuyển ra nước ngoài từng gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn.

Tổng thống Mỹ kêu gọi các địa phương tạo điều kiện xây dựng trung tâm dữ liệu trong nước. Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng hạ tầng này đang vấp phải phản đối tại nhiều địa phương trên khắp nước Mỹ do các trung tâm dữ liệu đẩy giá điện tăng cao, gây ô nhiễm không khí và tiêu thụ lượng điện nước khổng lồ.