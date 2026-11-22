Robot hình người đang ngày càng xuất hiện phổ biến trong đời sống từ nhà máy, trạm giao hàng cho đến thư viện và cửa hàng bán lẻ,các dịch vụ công cộng...

Để có thể đảm nhiệm tốt những công việc này, robot hình người tại Hong Kong (Trung Quốc) cũng cần trải qua quá trình thực tập đặc biệt, làm quen với môi trường thực tế trước khi chính thức đi làm.

Dù hoạt động rất ấn tượng trong phòng thí nghiệm, hiệu suất của robot thường giảm mạnh khi bước ra môi trường làm việc thực tế đầy biến động.

Trung tâm "thực tập" cho robot hình người được lập ra nhằm thu hẹp khoảng cách đó thông qua việc mô phỏng chân thực nhiều không gian làm việc khác nhau, từ dây chuyền sản xuất đến dịch vụ công cộng.