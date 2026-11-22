Logo tập đoàn trí tuệ nhân tạo Anthropic - Ảnh minh họa: Reuters

Công ty Anthropic, công ty phát triển trợ lý trí tuệ nhân tạo Claude, đã giao dịch trên sàn Nasdaq, sau khi hoàn tất thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Một công ty mới được thành lập cách đây chỉ 5 năm đã bước vào câu lạc bộ những doanh nghiệp được định giá nghìn tỷ USD.

Đây không chỉ là dấu mốc mới của ngành tài chính - công nghệ, mà còn cho thấy sức nóng chưa từng có của cuộc đua AI, nơi những công ty nắm giữ công nghệ đột phá đang trở thành các thế lực mới trên thị trường vốn.

Ngày 19/11, lãnh đạo Anthropic rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn Nasdaq, đánh dấu thời điểm công ty chính thức trở thành doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu Anthropic, với mã chứng khoán ANT, đã thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư, với hơn 846 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Chốt phiên, giá cổ phiếu đạt 97,17 USD, tăng khoảng 17% so với giá chào bán, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên khoảng 1.800 tỷ USD. Trước đó, 980 triệu cổ phiếu được chào bán với giá 83 USD mỗi cổ phiếu, đưa tổng giá trị đợt IPO lên 81,3 tỷ USD.

Ông James Kisner - Giám đốc điều hành phụ trách Công nghệ, Công ty Nghiên cứu Water Tower, Mỹ cho biết: "Đây thực sự là một thời khắc mang tính bước ngoặt. Một công ty AI hàng đầu, thuộc nhóm tiên phong trong lĩnh vực này tại Mỹ, lần đầu tiên lên sàn chứng khoán và huy động được gần 100 tỷ USD. Đây là đợt IPO có quy mô huy động vốn lớn nhất trong lịch sử".

Sự quan tâm của giới đầu tư đối với Anthropic xuất phát từ tiềm năng thương mại hóa AI và tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của công ty. Chỉ trong 5 năm hoạt động, Anthropic đã phát triển mạnh nhờ các mô hình và sản phẩm Claude được doanh nghiệp trên toàn thế giới sử dụng.

Tuy nhiên, quy mô định giá khổng lồ cũng đặt ra những kỳ vọng rất lớn. Anthropic phải tiếp tục duy trì lợi thế công nghệ trước sự cạnh tranh từ OpenAI, Google và các đối thủ khác, đồng thời giải quyết bài toán chi phí tính toán ngày càng cao.

Ông James Kisner - Giám đốc điều hành phụ trách Công nghệ, Công ty Nghiên cứu Water Tower, Mỹ cho biết: "Anthropic phải chi rất nhiều tiền để vận hành các hệ thống AI. Vì vậy, công ty cần chú trọng hơn đến khả năng sinh lời và duy trì hoạt động kinh doanh bền vững. Bên cạnh đó, Anthropic cũng phải giữ vững lợi thế cạnh tranh khi ngày càng có nhiều đối thủ bám đuổi từ Google đến các công ty AI của Trung Quốc. Duy trì vị thế trên thị trường và khả năng cạnh tranh về giá cũng là những thách thức quan trọng".

Với Anthropic, IPO không chỉ là dấu mốc trưởng thành của một công ty công nghệ trẻ, mà còn mở ra một giai đoạn mới: Khi cuộc đua AI được đo đếm không chỉ bằng năng lực công nghệ, mà còn bằng những giá trị tài chính khổng lồ.