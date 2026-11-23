Thoát khỏi "vòng kim cô" của iOS và Android

Lý do cốt lõi thúc đẩy OpenAI dấn thân vào cuộc chơi phần cứng đầy rủi ro nằm ở bài toán quyền kiểm soát. Hiện tại, để tiếp cận hàng trăm triệu người dùng di động, OpenAI buộc phải phụ thuộc hoàn toàn vào hai gã khổng lồ Apple và Google thông qua hệ điều hành iOS và Android.

Cả hai nền tảng này đều dựng lên những hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt, giới hạn quyền hạn của ứng dụng bên thứ ba đối với khả năng truy cập camera, micro, hoạt động chạy nền cũng như quyền tương tác chéo giữa các ứng dụng. Việc tự chủ về phần cứng lẫn hệ điều hành sẽ giúp OpenAI phá bỏ những giới hạn này, nắm trọn trải nghiệm người dùng từ gốc đến ngọn.

OpenAI được cho là đang bắt tay với Foxconn để chế tạo smartphone riêng (Ảnh: Wired)

Thay vì phải mở khóa màn hình và thao tác thủ công qua lại giữa hàng chục ứng dụng rời rạc như hiện nay, OpenAI hình dung một thiết bị mà ở đó trí tuệ nhân tạo chính là giao diện điều hành trung tâm. Chiếc điện thoại này được thiết kế để chủ động thấu hiểu những gì camera đang nhìn thấy cũng như bối cảnh xung quanh chủ nhân, tự động thực thi các tác vụ xuyên suốt nhiều ứng dụng, xử lý lịch hẹn, tin nhắn và thông tin mà người dùng không cần phải chạm tay mở từng phần mềm riêng lẻ. Nói cách khác, thay vì con người tự sử dụng điện thoại, một trợ lý AI toàn năng sẽ đứng ra làm thay mọi việc.

Lộ diện chuỗi cung ứng nghìn tỷ và cấu hình phần cứng rò rỉ

Theo các báo cáo từ truyền thông Nhật Bản và giới thạo tin chuỗi cung ứng, FIH Mobile - công ty con thuộc tập đoàn Foxconn (đối tác lắp ráp iPhone quan trọng nhất của Apple) đã nhận được đơn hàng đảm nhận khâu lắp ráp chiếc smartphone đầu tiên của OpenAI. Bên cạnh đó, hàng loạt tên tuổi lớn trong chuỗi cung ứng linh kiện di động như Luxshare, Lingyi iTech và AAC Technologies cũng được dự báo sẽ tham gia vào dự án này.

Thiết bị này có thể trình làng vào nửa cuối năm 2027 hoặc sang năm 2028 (Ảnh: Wired)

Về mặt sức mạnh phần cứng, những nguồn tin rò rỉ trước đó từ nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo hé lộ những thông số đầy tham vọng dành cho thiết bị của OpenAI. Cụ thể, máy được dự đoán sẽ trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, đi kèm tới hai bộ xử lý chuyên biệt (NPU) nhằm gánh vác các tác vụ trí tuệ nhân tạo phức tạp ngay trên thiết bị.

Để đáp ứng tốc độ truy xuất dữ liệu khổng lồ của hệ điều hành AI, thiết bị này cũng được cho là sẽ tích hợp chuẩn RAM LPDDR6 thế hệ mới cùng bộ nhớ trong UFS 5.0 tốc độ cao. Bên cạnh đó, hệ thống thị giác của máy sẽ sở hữu cụm camera được tối ưu hóa chuyên sâu, đóng vai trò như "đôi mắt" giúp AI nhận diện và phân tích bối cảnh môi trường xung quanh người dùng theo thời gian thực.

Dù vậy, giới quan sát lưu ý toàn bộ các thông số trên hiện mới chỉ dừng lại ở mức độ rò rỉ từ chuỗi cung ứng chứ chưa được phía OpenAI xác nhận chính thức. Về lộ trình thương mại hóa, các dự báo hiện tại chỉ ra thiết bị có thể trình làng vào nửa cuối năm 2027 hoặc sang năm 2028, với sản lượng giao hàng cộng dồn trong giai đoạn 2027–2028 ước tính khoảng 30 triệu máy.

Tương lai không còn là cấu hình hay camera, mà là quyền kiểm soát giao diện

Sự nhập cuộc của OpenAI đang đặt ra một viễn cảnh đủ sức khiến cả Apple lẫn Google phải lo ngại. Khi trí tuệ nhân tạo đủ thông minh để đứng ra giải quyết hầu hết mọi tác vụ hằng ngày thay cho con người, câu hỏi đặt ra là liệu người tiêu dùng có còn cần đến một chiếc iPhone hay Samsung Galaxy theo cách sử dụng truyền thống suốt gần hai thập kỷ qua hay không?

Dù OpenAI vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về dự án phần cứng này, những chuyển động ngầm từ chuỗi cung ứng cho thấy cục diện ngành di động đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Cuộc đua khốc liệt nhất của thập kỷ tới sẽ không còn xoay quanh việc chiếc điện thoại nào có vi xử lý nhanh hơn hay cụm camera chụp ảnh đẹp hơn, mà là cuộc chiến giành quyền kiểm soát giao diện tương tác cốt lõi giữa con người với thế giới số.



