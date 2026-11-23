Cái bóng của Steve Jobs và sự chững lại của "con gà đẻ trứng vàng" iPhone

Trong những phát biểu mới nhất bàn về cục diện ngành công nghệ, Mark Zuckerberg đã không ngần ngại nhắm thẳng vào điểm yếu lớn nhất của Apple hiện nay: sự cạn kiệt ý tưởng đột phá. Theo ông chủ Meta, gã khổng lồ xứ Cupertino đang dần trở nên quá an toàn với dòng sản phẩm chủ lực của mình.

"iPhone không còn có đủ sự phát triển để thuyết phục người dùng phải nâng cấp thiết bị thường xuyên như trước. Thực tế là Apple đã không còn giới thiệu được bất kỳ sản phẩm nào thực sự mang tính cách mạng kể từ sau kỷ nguyên của Steve Jobs." Mark Zuckerberg chia sẻ.

Mark Zuckerberg trả lời trong podcast mới nhất (Ảnh: NYT)

Nhận định này của Zuckerberg đánh trúng vào tâm lý chung của không ít người tiêu dùng lẫn giới phân tích. Dù vẫn duy trì được cỗ máy in tiền khổng lồ với biên lợi nhuận đáng mơ ước, các thế hệ iPhone ra mắt những năm gần đây chủ yếu chỉ dừng lại ở việc tinh chỉnh cấu hình và camera. Chu kỳ đổi mới phần cứng chạm ngưỡng bão hòa khiến đế chế từng làm khuynh đảo thế giới công nghệ dường như đang loay hoay trong bài toán tự làm mới chính mình.

"Bức tường" hệ sinh thái đóng: Lá chắn bảo vệ hay rào cản kìm hãm đối thủ?

Không chỉ chê bai tốc độ đổi mới sản phẩm, Mark Zuckerberg còn công khai chỉ trích chiến lược xây dựng hệ sinh thái khép kín mà Apple áp dụng suốt nhiều năm qua để giữ chân khách hàng.

"Cách Apple thiết kế hệ sinh thái của họ khiến các đối thủ cạnh tranh gần như không thể chế tạo ra những sản phẩm có khả năng kết nối và hoạt động mượt mà với iPhone." Mark Zuckerberg nói thêm.

Theo CEO Meta, Apple ngày càng nhàm chán từ sau kỷ nguyên của Steve Jobs (Ảnh: CNBC)

Theo lập luận của CEO Meta, thay vì cạnh tranh sòng phẳng bằng sự ưu việt của công nghệ mới, Apple đang dựa vào sự độc quyền nền tảng và các rào cản kỹ thuật để cô lập những nhà phát triển bên ngoài. Điều này vô tình tạo ra một vùng an toàn giả tạo, giúp Apple duy trì vị thế thống trị ngắn hạn nhưng lại làm triệt tiêu động lực phải liên tục bứt phá từ bên trong.

Lời cảnh báo về một cuộc soán ngôi trong kỷ nguyên công nghệ mới

Từ những phân tích trên, Mark Zuckerberg thẳng thắn đưa ra dự báo về viễn cảnh quyền lực của Thung lũng Silicon trong tương lai:

"Chính sự thiếu hụt tính sáng tạo và đột phá này của Apple sớm muộn cũng sẽ mở ra cơ hội để một đối thủ khác vươn lên vượt mặt họ." CEO của Meta nhận định.

Phát ngôn của người đứng đầu Meta không chỉ đơn thuần là màn "khẩu chiến" giữa hai ông lớn công nghệ, mà còn phản ánh một bước chuyển dịch thực tế của thị trường. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), kính thực tế tăng cường và các thiết bị đeo thông minh thế hệ mới đang tái định hình cách con người tương tác với thế giới số, việc ngủ quên trên thành công của chiếc smartphone truyền thống có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Liệu Apple đang âm thầm tích lũy nội lực cho một cú nổ lớn tiếp theo, hay thực sự đã đánh mất bản sắc tiên phong để rồi nhường lại ngai vàng cho những kẻ thách thức táo bạo hơn? Câu trả lời sẽ sớm được định đoạt trong cuộc đua công nghệ khốc liệt phía trước.



