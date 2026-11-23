Trong bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cục An ninh mạng (A05) cảnh báo nhiều hành vi sử dụng Internet trong công việc có thể phát sinh rủi ro pháp lý đối với cả người lao động và doanh nghiệp.

Theo Nghị định 330/2026/NĐ-CP, cá nhân sử dụng thông tin xác thực, thông tin đăng nhập hoặc quyền truy cập tài khoản số không đúng quy định pháp luật có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Chia sẻ tài khoản công việc, sử dụng quyền truy cập sai mục đích hoặc tự ý chuyển dữ liệu có thể khiến người lao động bị phạt tới 30 triệu đồng. (Ảnh: Ngọc Dương)

Các hành vi có nguy cơ bị xử phạt gồm cho người khác sử dụng quyền truy cập được cấp, dùng tài khoản ngoài mục đích công việc hoặc sử dụng thông tin đăng nhập không đúng quy định.

Luật An ninh mạng 2025 (Luật số 116/2025/QH15) cũng đặt ra yêu cầu bảo mật thông tin đăng ký, quản lý và sử dụng tài khoản số. Trường hợp tài khoản được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, chủ tài khoản hoặc người sử dụng có thể phải chịu trách nhiệm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Với tổ chức thực hiện cùng hành vi thuộc phạm vi quy định tại Nghị định 330/2026/NĐ-CP, mức phạt có thể gấp đôi so với cá nhân.

Tự ý chuyển dữ liệu có thể bị phạt hàng chục triệu đồng

Rủi ro pháp lý không chỉ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản mà còn liên quan đến cách người lao động xử lý dữ liệu trong quá trình làm việc.

Theo Bộ Công an, việc tự ý tải dữ liệu khách hàng, hồ sơ nhân sự hoặc thông tin đối tác về thiết bị cá nhân, chuyển cho người không có thẩm quyền hay sử dụng ngoài mục đích công việc đều cần được kiểm soát.

Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định tổ chức xử lý dữ liệu cá nhân không đúng phạm vi, mục đích đã xác định hoặc vượt quá mức cần thiết có thể bị phạt từ 20-40 triệu đồng. Mức phạt đối với cá nhân thực hiện cùng hành vi là 10-20 triệu đồng.

Trường hợp sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật, tổ chức có thể bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Đáng chú ý, một số hành vi vi phạm nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo Điều 288 Bộ luật Hình sự, hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng trong các trường hợp luật định có thể bị phạt tiền từ 30-200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Với trường hợp nghiêm trọng, mức phạt tù có thể lên đến 7 năm.

Đối với hành vi cố ý xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, người vi phạm có thể bị phạt tù đến 12 năm trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ Công an cũng cảnh báo hành vi vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất vật, tài liệu thuộc diện bí mật nhà nước có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự. Theo Điều 338 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù cao nhất đối với hành vi này lên đến 7 năm.

Người lao động có thể phải bồi thường thiệt hại

Ngoài các hình thức xử phạt hành chính và trách nhiệm hình sự, người gây thiệt hại còn có thể phải bồi thường theo quy định pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, doanh nghiệp có thể phải bồi thường cho bên bị thiệt hại, sau đó yêu cầu người có lỗi hoàn trả một khoản tiền theo quy định.

Để hạn chế rủi ro, Bộ Công an khuyến cáo người lao động không chia sẻ tài khoản, mật khẩu hoặc mã xác thực; không truy cập vượt quyền được cấp và không tự ý sao chép, chuyển dữ liệu ra ngoài hệ thống.

Các tài liệu cần bảo vệ cũng không nên tùy tiện đưa lên email, dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc thiết bị cá nhân khi chưa được phép.

Khi phát hiện mất tài khoản, gửi nhầm dữ liệu hoặc có dấu hiệu hệ thống bị xâm nhập, người lao động cần báo cáo ngay cho bộ phận phụ trách để doanh nghiệp kịp thời xử lý, hạn chế hậu quả phát sinh.