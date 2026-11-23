Này 21/11, Vietjet và Tập đoàn công nghệ cao Haite đã trao thỏa thuận hợp tác chiến lược về công nghiệp và kỹ thuật hàng không tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Lễ ký kết diễn ra trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo cấp cao hai nước. Đặc biệt, Diễn đàn có sự tham dự và phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Vietjet và Tập đoàn Haite trao thỏa thuận hợp tác chiến lược về công nghiệp và kỹ thuật hàng không. Ảnh: Vietjet

Cụ thể, thỏa thuận mở rộng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO), bảo dưỡng linh kiện, hệ thống điện tử hàng không, cải tiến tàu bay và đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Đồng thời, hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và Tập đoàn công nghệ cao Haite cũng nghiên cứu phát triển dịch vụ công nghiệp hàng không, quản lý vòng đời tàu bay và năng lực kỹ thuật, bảo dưỡng, đào tạo tại Việt Nam, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành (siêu dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD) hướng tới phục vụ Vietjet và các hãng hàng không khu vực.

Về hợp tác lần này, ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Vietjet, chia sẻ: “Phát triển bền vững ngành hàng không không chỉ đến từ mở rộng đội tàu bay và mạng bay, mà còn cần nền tảng vững chắc về kỹ thuật, công nghệ và nhân lực chất lượng cao”.

Theo ông, hợp tác với Tập đoàn Haite sẽ giúp hai bên phát huy thế mạnh, cùng phát triển các cơ hội trong lĩnh vực MRO, đào tạo và dịch vụ công nghiệp hàng không, tạo thêm giá trị dài hạn cho hệ sinh thái hàng không Việt Nam và khu vực.

Tập đoàn công nghệ cao Haite sở hữu công nghệ gì đặc biệt?

Thành lập năm 1991, Tập đoàn công nghệ cao Haite có trụ sở tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), hoạt động trong ba lĩnh vực chính, bao gồm công nghệ hàng không, thiết bị công nghệ cao và vi mạch tích hợp.

Đặc biệt, trong lĩnh vực hàng không, tập đoàn này phát triển hệ sinh thái từ bảo dưỡng tàu bay, động cơ, sản xuất thiết bị đến đào tạo và tài chính hàng không. Haite được coi là “trung tâm công nghệ doanh nghiệp” cấp quốc gia và đơn vị trọng điểm hỗ trợ phát triển động cơ hàng không tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực hàng không, theo thông tin công bố trên Aviation Week năm 2023, Tập đoàn công nghệ cao Haite có 4 trung tâm đào tạo hàng không tại Trung Quốc và Singapore, với 26 vị trí lắp đặt thiết bị mô phỏng. Trong đó, có 13 buồng mô phỏng bay đạt chuẩn Level-D. Đây là cấp chứng nhận cao nhất dành cho thiết bị mô phỏng bay toàn phần.

Ngoài ra, Tập đoàn công nghệ cao Haite còn tham gia phát triển công nghệ cải hoán máy bay Boeing 737-700/800 từ chở khách thành chở hàng, qua đó giúp kéo dài vòng đời khai thác tàu bay.

Trong hệ sinh thái của tập đoàn, Sichuan Haite High-tech là doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh nghiệp có tổng tài sản khoảng 5,79 tỷ NDT (tính đến cuối tháng 9), tương đương với hơn 22.000 tỷ đồng. Doanh thu 9 tháng đầu năm nay của doanh nghiệp đạt gần 1,11 tỷ NDT, tương đương với hơn 4.300 tỷ đồng.