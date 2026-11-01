Nằm trong quần thể du lịch núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, đại tượng Bồ Tát Di Lặc gây ấn tượng bởi quy mô đồ sộ và phương pháp xây dựng đặc biệt. Thay vì đúc bê tông hay tạc từ một khối đá nguyên vẹn, công trình được hình thành từ hàng nghìn viên đá sa thạch có kích thước, hình dáng khác nhau.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, đại tượng cao 36 m, chiều rộng lớn nhất 45 m, diện tích bề mặt 4.651 m² và tổng trọng lượng 5.112 tấn. Đây được giới thiệu là một trong những tượng Di Lặc bằng đá sa thạch lớn bậc nhất thế giới.

Ảnh Sun World Núi Bà Đen

Hàng nghìn viên đá được chế tác riêng, xếp thành 54 lớp trên đỉnh núi

Điểm đặc biệt của công trình nằm ở phương pháp tạo tác. Cụ thể, kiến trúc sư Phạm Thanh Quang, đại diện Ban Quản lý thiết kế Tập đoàn Sun Group cho biết đội ngũ thực hiện đã nghiên cứu nhiều phương án vật liệu trước khi lựa chọn đá sa thạch tự nhiên. Để bảo đảm tính thẩm mỹ, mỗi viên đá đều phải trải qua quá trình lựa chọn kỹ lưỡng về màu sắc, đường vân và kích thước. Các cấu kiện sau đó được chế tác theo thiết kế, bảo đảm khi lắp ghép có thể tạo thành hình tượng Di Lặc với những đường nét hài hòa.

Toàn bộ các hạng mục kết cấu và phiến đá được mô hình hóa ba chiều bằng công nghệ BIM. Từng viên đá được đánh dấu vị trí, gia công theo thông số đã tính toán trước khi vận chuyển đến công trường.

6.688 viên đá được xếp chồng thành 54 lớp, lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang vùng Tây Bắc. Mỗi viên đá ghép có chiều dài trung bình khoảng 100–120 cm, cao khoảng 70 cm và dày 50 cm. Nhìn từ xa, những lớp đá nối tiếp nhau tạo thành các đường cong mềm mại, làm nổi bật hình tượng Bồ Tát Di Lặc ngồi với gương mặt hoan hỉ, cổ đeo chuỗi 54 hạt Phật châu.

Đại tượng khi nhìn từ xa (Ảnh IViVu)

Tuy nhiên, chế tác hàng nghìn viên đá mới chỉ là bước đầu. Thử thách lớn hơn xuất hiện khi toàn bộ cấu kiện phải được đưa lên khu vực núi cao, nơi có địa hình phức tạp và điều kiện thời tiết khó lường.

Thi công trên triền núi dốc 60 độ, dùng robot và kỹ thuật treo ngược những viên đá nặng hàng tấn

Ông Trần Đức Hòa, Trưởng ban Quản lý dự án Tây Ninh, từng chia sẻ rằng việc xây dựng đại tượng trên đỉnh phân thủy núi Bà Đen là một bài toán vô cùng khó khăn. Khu vực thi công có những triền dốc lên tới 60 độ, địa chất phức tạp với nhiều khối đá tự nhiên. Vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở trở thành nỗi lo thường trực. Trong khi đó, gió lớn và sương mù cũng ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển, lắp đặt.

Để xử lý nền móng và kết cấu công trình, đơn vị thi công phải sử dụng những thiết bị chuyên dụng, trong đó có máy khoan cọc nặng hơn 100 tấn, đồng thời áp dụng giải pháp kết cấu giật cấp phù hợp với địa hình.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là việc công trường huy động ba cột tháp cùng năm robot hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt các khối đá. Việc sử dụng thiết bị cơ giới giúp giảm sức người, đồng thời hỗ trợ đưa các cấu kiện nặng đến đúng vị trí đã được xác định trên bản thiết kế.

Cận cảnh đại tượng được tạo nên từ những viên đá sa thạch (Ảnh Sun World Núi Bà Đen)

Tuy vậy, không phải viên đá nào cũng có thể xếp chồng từ dưới lên trên. Những vị trí như mũi, miệng, cằm và hai bàn tay của tượng đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt để bảo đảm hình dáng và thần thái.

Ông Bùi Nhất Thi, người tham gia điều phối thiết kế dự án, cho biết một số viên đá tại các vị trí khó phải sử dụng phương pháp treo ngược trong quá trình lắp đặt. Không chỉ phải giữ những khối đá có trọng lượng lớn ở vị trí chính xác, công nhân còn phải căn chỉnh từng chi tiết để tạo nên đường nét tự nhiên.

Có những viên đá ở vị trí phức tạp phải mất tới 3–4 ngày mới hoàn thành việc lắp đặt. Đây là thách thức đáng kể khi toàn bộ đại tượng có tới 6.688 cấu kiện cần ghép nối.

Áp lực càng lớn khi tiến độ công trình được rút ngắn đáng kể. Ban đầu đội ngũ thực hiện ước tính cần ít nhất hai năm để hoàn thiện, trong đó riêng quá trình chế tác và ốp đá có thể kéo dài khoảng 400 ngày. Tuy nhiên, giai đoạn thi công chính được tổ chức trong khoảng chín tháng. Để đáp ứng tiến độ, nhiều hạng mục được triển khai đồng thời, có thời điểm công trường huy động khoảng 600–700 người tham gia.

Bằng việc kết hợp công nghệ mô hình hóa 3D, thiết bị nâng hạ chuyên dụng và tổ chức thi công nhiều mũi, hàng nghìn viên đá cuối cùng đã hợp thành đại tượng cao 36 m. Mốc chín tháng được công bố là thời gian triển khai thi công chính, không bao gồm toàn bộ giai đoạn nghiên cứu, khảo sát và chuẩn bị trước đó.

Công trình thuộc dạng lớn nhất thế giới, trở thành điểm đến đặc biệt tại Tây Ninh

Ngày 28/1/2024, lễ an vị đại tượng Bồ Tát Di Lặc được tổ chức trên núi Bà Đen với sự tham dự của đông đảo tăng ni, Phật tử và du khách.

Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, xét về quy mô và trọng lượng, công trình thuộc nhóm tượng Di Lặc bằng đá sa thạch lớn bậc nhất thế giới. Đây là nhận định về quy mô trong một loại hình tượng cụ thể, không đồng nghĩa với việc công trình đã được Guinness World Records chứng nhận đứng đầu thế giới.

Đại tượng được đặt trong không gian có hệ thống thác nước chảy tràn cao khoảng 35 m, kết hợp ánh sáng nghệ thuật. Từ khu vực Cầu Ước phía trước tượng, du khách có thể chiêm ngưỡng công trình và ngắm nhìn cảnh quan đồng bằng Tây Ninh cùng hồ Dầu Tiếng từ trên cao.

Hiện nay, du khách có thể sử dụng hệ thống cáp treo để đến khu vực đỉnh núi Bà Đen. Ngoài đại tượng Di Lặc, nơi đây còn có tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni cùng nhiều không gian văn hóa, tâm linh khác.

Ảnh IViVu

Từ hàng nghìn viên đá được chế tác riêng biệt đến những công đoạn treo ngược cấu kiện nặng hàng tấn trên triền núi dốc, đại tượng Bồ Tát Di Lặc là thành quả của một quá trình thi công nhiều thách thức. Công trình không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô hơn 5.000 tấn mà còn góp phần tạo nên diện mạo đặc biệt cho điểm đến du lịch núi Bà Đen.