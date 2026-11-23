Tối 23/11 (giờ Hàn Quốc), nam diễn viên Go Kyung Pyo đã đến trình diện tại Sở Cảnh sát Mapo, Seoul, để phục vụ điều tra cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn giao thông.

Sau 9 ngày kể từ khi bê bối xảy ra, Go Kyung Pyo xuất hiện tại sở cảnh sát với vẻ ngoài mệt mỏi, tiều tụy. Nam diễn viên có phần hốc hác, trên môi còn xuất hiện một vết thương. Khi đối diện với các phóng viên, anh tỏ ra căng thẳng, giọng nói run rẩy và nhiều lần cúi người 90 độ để gửi lời xin lỗi đến công chúng.

"Tôi xin lỗi, chân thành xin lỗi. Mọi người vẫn luôn dành sự quan tâm cho tôi, thế mà cuối cùng tôi lại khiến mọi người thất vọng theo cách này. Tôi đã phụ lòng, phụ tình cảm và sự quan tâm của mọi người. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi thực sự không còn gì để nói, chỉ có thể nói lời xin lỗi đến mọi người", nam diễn viên chia sẻ.

Go Kyung Pyo cho biết đã hợp tác đầy đủ, trung thực với cơ quan điều tra và sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi vì sao không gọi tài xế lái hộ về nhà dù biết bản thân đã uống rượu, nam diễn viên im lặng trong thời gian dài, không đưa ra câu trả lời.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 sáng 14/11 tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul. Go Kyung Pyo bị cáo buộc điều khiển ô tô cá nhân sau khi uống rượu và đâm vào một chiếc xe vệ sinh môi trường. Theo xác nhận của cảnh sát, thời điểm xảy ra tai nạn, nam diễn viên di chuyển một mình, không có người đi cùng.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của Go Kyung Pyo ở mức 0,150%, cao gần gấp đôi ngưỡng 0,08% khiến người vi phạm bị thu hồi giấy phép lái xe theo quy định tại Hàn Quốc.

Đến chiều 15/11, cơ quan chức năng xác nhận một nhân viên vệ sinh môi trường ngoài 60 tuổi ngồi trên chiếc xe rác bị va chạm đã bị thương. Nạn nhân có biểu hiện đau nhức sau vụ việc, dù bên ngoài không ghi nhận vết thương rõ rệt. Người này dự kiến đến bệnh viện để kiểm tra cụ thể tình trạng sức khỏe.

Cú va chạm cũng khiến chiếc xe vệ sinh môi trường bị hư hỏng một phần, song mức độ thiệt hại được đánh giá không quá nghiêm trọng. Theo Văn phòng quận Mapo, phương tiện này thuộc quyền quản lý của một công ty vệ sinh tư nhân ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với địa phương.

Tại buổi trình diện ngày 23/11, Go Kyung Pyo chưa đưa ra lời giải thích cụ thể về lý do lái xe sau khi uống rượu. Những lời xin lỗi trước truyền thông là động thái công khai đầu tiên đáng chú ý của nam diễn viên sau vụ việc. Hiện anh đang phối hợp với cảnh sát để làm rõ các tình tiết liên quan.

(Theo Nate, Naver...)