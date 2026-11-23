Nhắc đến Lý Hoàng Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một trong những tay vợt nổi bật của thể thao Việt Nam. Sinh năm 1997, quê Tây Ninh, anh chàng từng ghi dấu ấn lớn ở bộ môn tennis trước khi chuyển hướng sang pickleball và tiếp tục gặt hái nhiều thành tích đáng chú ý. Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, chuyện tình cảm của nam vận động viên cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm.

Vợ của Lý Hoàng Nam là Huỳnh Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995, hơn anh 2 tuổi. Cô từng được biết đến với biệt danh "hot girl bóng rổ", là thành viên câu lạc bộ bóng rổ tại Đại học RMIT và tốt nghiệp ngôi trường này. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Phương Trinh còn có niềm đam mê với thể thao, từng tham gia luyện tập và thi đấu bóng rổ.

Lý Hoàng Nam và vợ - Huỳnh Ngọc Phương Trinh

Cả hai bén duyên từ năm 2018 thông qua một người bạn chung. Đáng chú ý, ấn tượng đầu tiên của Phương Trinh về Hoàng Nam lại chẳng mấy tốt đẹp. Trong một lần kể chuyện tình yêu, cô từng tiết lộ hôm đó mình có việc học nhưng vẫn ghé qua buổi tiệc. Hoàng Nam liên tục giục cô về học bài, khiến cô cảm thấy anh chàng khá đáng ghét.

Thậm chí, Phương Trinh từng gọi nửa kia là "người đàn ông không có quả tim" bởi tính cách trầm lặng, ít thể hiện cảm xúc. Trong khi đó, bản thân cô lại khá cá tính và mạnh mẽ. Dù có nhiều khác biệt, cả hai vẫn gắn bó, cùng trải qua quãng thời gian yêu xa khi Hoàng Nam thường xuyên phải tập luyện, thi đấu ở Tây Ninh và nước ngoài.

Sau hơn 5 năm hẹn hò, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 4/2023, chính thức về chung một nhà. Từ đó đến nay, Phương Trinh vẫn luôn là người đồng hành cùng chồng trong hành trình thể thao, từ những ngày thi đấu tennis cho đến khi anh chuyển sang pickleball.

Cặp đôi có cùng niềm đam mê thể thao, vợ luôn đồng hành với Lý Hoàng Nam trong các giải đấu

Một điểm khá đặc biệt ở vợ chồng Lý Hoàng Nam là dù đều có sức ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực của mình, cả hai lại không có thói quen chia sẻ quá nhiều về đời sống cá nhân trên mạng xã hội.

Nếu theo dõi những nội dung được công khai, dễ nhận thấy trang cá nhân của Hoàng Nam chủ yếu xoay quanh công việc, quá trình tập luyện, thi đấu và những cột mốc trong sự nghiệp thể thao. Đặc biệt từ khi chuyển sang pickleball, nam vận động viên thường xuyên cập nhật hình ảnh trên sân đấu, các giải đấu tham gia cũng như những hoạt động liên quan đến bộ môn này.

Trong khi đó, những câu chuyện về cuộc sống gia đình, nhà cửa hay sinh hoạt thường ngày của hai vợ chồng lại khá hiếm hoi. Phương Trinh cũng không thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư của gia đình. Cả hai dường như có chung quan điểm về việc giữ một khoảng không gian riêng, thay vì đưa mọi chuyện trong cuộc sống hôn nhân lên mạng xã hội.

Thực tế, đây cũng không phải điều mới mẻ trong chuyện tình cảm của cặp đôi. Ngay từ khi còn hẹn hò, Hoàng Nam và Phương Trinh đã khá kín tiếng. Phương Trinh từng chia sẻ cả hai muốn tôn trọng đời sống riêng tư của đối phương, tránh để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mỗi người.

Một số hình ảnh đời thường của cặp đôi

Dù không thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào, sự đồng hành của Phương Trinh trong sự nghiệp của chồng vẫn được thể hiện qua những hình ảnh tại các giải đấu. Từ tennis đến pickleball, cô nhiều lần xuất hiện trên khán đài, theo sát và cổ vũ Hoàng Nam.

Đặc biệt, khi chồng thử sức ở bộ môn mới, Phương Trinh cũng trực tiếp tập luyện pickleball để hiểu hơn về công việc của anh. Cả hai còn có những lần cùng nhau cầm vợt tham gia các hoạt động thể thao.

Không cần chia sẻ quá nhiều về cuộc sống, Lý Hoàng Nam và Huỳnh Ngọc Phương Trinh vẫn cho thấy sự gắn bó qua cách đồng hành trong công việc và những chặng đường thể thao. Sau hơn 8 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ được sự riêng tư vốn có nhưng không kém phần hạnh phúc, viên mãn.

Tổng hợp/Ảnh: FBNV