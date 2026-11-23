Mới đây, khán giả không khỏi bất ngờ trước bức ảnh hội ngộ hiếm có của dàn diễn viên Sóng Ở Đáy Sông tại sự kiện nghệ thuật "Hải Phòng - Nơi Những Câu Chuyện Bắt Đầu". Trong bức ảnh được chia sẻ, NSND Xuân Bắc, NSƯT Kim Oanh, diễn viên Minh Nguyệt, đạo diễn Lê Đức Tiến và NSƯT Quang Thắng cùng xuất hiện trong một khung hình. Đây là những gương mặt gắn bó với tác phẩm từng khiến hàng triệu khán giả truyền hình thương nhớ.

Sau hơn 26 năm, mỗi người đều đã có những ngã rẽ riêng trong sự nghiệp và cuộc sống. Thế nhưng, khoảnh khắc những gương mặt từng làm nên ký ức của bao thế hệ vẫn gợi lại cảm giác thân thuộc như thể những nhân vật năm nào vừa bước ra khỏi màn ảnh. Đặc biệt, nơi tái ngộ còn là mảnh đất Cảng - nơi từng ghi hình tác phẩm kinh điển này.

Bức ảnh được diễn viên Kim Oanh chia sẻ lên trang cá nhân

Những gương mặt trong Sóng Ở Đáy Sông

Sóng Ở Đáy Sông là bộ phim truyền hình dài 10 tập do đạo diễn Lê Đức Tiến thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu và chính thức lên sóng vào năm 2000. Lấy bối cảnh Hải Phòng những năm 1960, tác phẩm kể về cuộc đời đầy biến động của Núi - chàng trai sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh éo le, là con của người vợ lẽ và luôn phải chịu sự ghẻ lạnh từ người cha. Từ một chàng trai hiền lành, ham học, Núi dần bị hoàn cảnh xô đẩy vào con đường lầm lạc, nhiều lần vướng vòng lao lý. Xuyên suốt hành trình ấy là những mối quan hệ tình cảm, gia đình đầy ngang trái, những lựa chọn sai lầm và khát vọng tìm lại cuộc đời lương thiện.

Bên cạnh nội dung kịch tính, bộ phim còn ghi dấu ấn nhờ dàn diễn viên có diễn xuất ấn tượng. NSND Xuân Bắc đảm nhận vai Núi, nhân vật trung tâm của toàn bộ câu chuyện. NSƯT Kim Oanh vào vai Mây - cô gái có tính cách ngang ngược, đanh đá, từng là người phụ nữ gắn bó với Núi nhưng cũng nhiều lần khiến cuộc đời anh thêm sóng gió. Diễn viên Minh Nguyệt vào vai Biển, cô em gái hiền lành, chịu thương chịu khó. Nghệ sĩ Quang Thắng cũng góp mặt trong phim với vai Vâu.

Núi và Mây 26 năm trước

Núi và Mây của hiện tại

Trong số những nhân vật này, Mây có lẽ là một trong những vai diễn khiến khán giả nhớ lâu nhất. Từ ánh mắt sắc lẹm, nét mặt cong cớn đến cách nói chuyện xéo xắt, Kim Oanh đã tạo nên một nhân vật có sức sống riêng, khiến người xem không ít lần tức tối vì những hành động của cô. Mây từng bỏ Núi đi theo tình cũ, rồi lại trở về gây sóng gió khi anh tìm được cơ hội xây dựng hạnh phúc mới. Nhân vật có nhiều tính cách đáng trách, nhưng cũng chính nhờ khả năng hóa thân đầy thuyết phục của Kim Oanh mà Mây trở thành dấu ấn khó phai của phim truyền hình Việt.

Đáng nói, sau hơn một phần tư thế kỷ, cô Mây năm nào tiếp tục khiến khán giả "sốc", lý do ở nhan sắc. Bước sang độ tuổi U50, làn da căng mịn, thần thái rạng rỡ, tràn đầy năng lượng của Kim Oanh gần như không có dấu hiệu của thời gian. Nếu ngày xưa "chị Mây" trên màn ảnh gai góc bao nhiêu thì ngoài đời hiện tại, nữ diễn viên lại ngọt ngào, tươi tắn và trẻ trung bấy nhiêu. Đứng cạnh các đồng nghiệp cùng thời, nhan sắc không tuổi của cô thực sự làm bừng sáng cả khung hình.

Kim Oanh gây bất ngờ với diện mạo trẻ trung

Sau vai diễn này, Kim Oanh tiếp tục được nhớ đến qua loạt nhân vật phản diện trong Những Ngọn Nến Trong Đêm, Ma Làng, Cầu Vồng Tình Yêu hay Đừng Bắt Em Phải Quên. Nữ nghệ sĩ có thời gian dài công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, sau đó làm biên tập viên, đạo diễn sân khấu tại Ban Văn nghệ VTV. Năm 2012, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT. Tháng 10/2025, Kim Oanh thông báo rời Ban Văn nghệ VTV sau 18 năm gắn bó. Dù không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh, nữ nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi tái xuất.

Với NSND Xuân Bắc, vai Núi là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc qua các chương trình hài, MC và đặc biệt là hình tượng Nam Tào trong Táo Quân, nam nghệ sĩ đã ghi dấu ấn sâu đậm với nhân vật có số phận nhiều thăng trầm này. Sau 26 năm, NS Xuân Bắc hiện giữ cương vị Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, đồng thời được phong tặng danh hiệu NSND. Từ chàng Núi trẻ tuổi trên màn ảnh, anh đã có một hành trình dài với nhiều dấu mốc đáng nhớ trong cả nghệ thuật lẫn công tác quản lý.

Cô Biển của Minh Nguyệt cũng là một nhân vật để lại nhiều thương nhớ. Trong phim, Biển là cô em gái hiền lành, cam chịu, luôn phải đối diện với những biến cố của gia đình. Sau Sóng Ở Đáy Sông, Minh Nguyệt tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Quỳnh Búp Bê, Bão Ngầm, Lời Ru Mùa Đông... và công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng, bình dị bên gia đình.

Minh Nguyệt trong Sóng Ở Đáy Sông

Trong khi đó, Quang Thắng - người từng đảm nhận vai Vâu - vẫn là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc. Khán giả nhiều năm qua vẫn yêu mến nam nghệ sĩ bởi lối diễn hài duyên dáng, tự nhiên cùng ngoại hình đặc trưng. Anh tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia các chương trình sân khấu, truyền hình và những dự án phim ảnh như Trò Đời, Bão Qua Làng, 11 Tháng 5 Ngày, Cánh Gió Đầu Xuân, Lời Nói Dối Ngọt Ngào...

Không chỉ là một cuộc hội ngộ đầy ký ức, đặc biệt hơn, tại sự kiện Gala “Hải Phòng - Nơi Những Câu Chuyện Bắt Đầu”, đạo diễn Lê Đức Tiến đã công bố kế hoạch sản xuất phần 2 của Sóng Ở Đáy Sông. Phần này mang sự trở lại của cặp đôi Xuân Bắc và Kim Oanh và diễn viên Minh Nguyệt, khiến khán giả càng thêm háo hức chờ đợi ngày "anh Núi" và "chị Mây" chính thức tái xuất màn ảnh. Tác phẩm dự kiến lấy bối cảnh Hải Phòng thập niên 1950, tiếp tục xoay quanh cuộc đời nhân vật Núi.