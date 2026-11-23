Ở tuổi 57, NSND Thu Hà vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện. Mới đây, hình ảnh nữ nghệ sĩ diện áo dài tham gia diễu hành di sản tại Hà Nội tiếp tục thu hút sự chú ý. Gương mặt thanh tú, vóc dáng thanh mảnh cùng thần thái đài các khiến người ta nhớ đến danh xưng “lá ngọc cành vàng” từng gắn với chị từ những năm tháng thanh xuân.

Thế nhưng, phía sau nhan sắc khiến công chúng ngưỡng mộ là một người phụ nữ có cuộc sống khá bình lặng. Không thường xuyên chia sẻ chuyện gia đình, không dùng đời tư để gây chú ý, Thu Hà chọn dành phần lớn sự riêng tư cho những người thân yêu. Những quan điểm chị từng chia sẻ về hôn nhân, nuôi dạy con và tuổi già cũng phần nào cho thấy cách một người phụ nữ từng trải nhìn nhận hạnh phúc.

Tượng đài nhan sắc trong lòng khán giả

Cuộc hôn nhân kín tiếng và lựa chọn giữ bình yên cho gia đình

NSND Thu Hà sinh năm 1969 tại Tuyên Quang, nổi tiếng qua nhiều bộ phim như Đêm hội Long Trì, Lá ngọc cành vàng, Tóc gió thôi bay. Thành công đến từ khi còn trẻ, nhưng chuyện tình cảm của nữ nghệ sĩ lại không phải hành trình hoàn toàn bằng phẳng. Chị từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi tìm được bến đỗ mới bên một doanh nhân hơn mình 15 tuổi.

Cả hai đều từng trải qua những biến cố riêng nên có sự đồng cảm khi đến với nhau. Tuy nhiên, Thu Hà gần như không chia sẻ sâu về người bạn đời, cũng hiếm khi đưa chồng xuất hiện trước công chúng. Chị từng nói mình muốn giữ cho gia đình sự bình yên, không muốn những người thân phải chịu sự soi mói chỉ vì có một người nổi tiếng trong nhà.

Sau khi kết hôn, Thu Hà có hai con trai. Có quãng thời gian, chị chủ động hạn chế đóng phim để tập trung chăm sóc các con. Khi các con lớn hơn, nữ nghệ sĩ mới dần trở lại với nghệ thuật, trong đó có vai diễn Bạch Cúc trong phim Hướng dương ngược nắng.

Thu Hà từng chia sẻ rằng điều quan trọng nhất trong hôn nhân vẫn là tình yêu. Nhưng tình yêu khi bước vào đời sống gia đình không chỉ còn là cảm xúc ban đầu, mà cần được bồi đắp bằng sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm. Có lẽ vì vậy, chị không quá quan tâm đến việc chứng minh hôn nhân của mình hạnh phúc ra sao trước công chúng. Với chị, một mái nhà bình yên quan trọng hơn những lời ngợi khen từ bên ngoài.

Làm mẹ phóng khoáng, không muốn trở thành mẹ chồng khó tính

Nếu trên màn ảnh, Thu Hà thường gắn với hình ảnh những người phụ nữ quyền lực, sắc sảo thì ngoài đời, chị lại chọn cách nuôi dạy con khá cởi mở. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng các con đã lớn, có cuộc sống và suy nghĩ riêng, vì vậy chị không muốn kiểm soát mọi quyết định của con.

Đầu năm 2026, hình ảnh con trai thứ hai đã trưởng thành, cao lớn và biết nấu bữa tối cho mẹ từng khiến nhiều người thích thú. Chị cho biết con đang học đại học tại TP.HCM và khá tự lập. Nhìn các con trưởng thành, Thu Hà cũng có thêm thời gian dành cho bản thân và công việc.

Khi được hỏi về chuyện làm mẹ chồng trong tương lai, nữ nghệ sĩ từng bày tỏ không muốn trở thành một bà mẹ chồng khó tính. Chị thiên về cách sống phóng khoáng, tôn trọng không gian riêng của các con. Thu Hà cũng cho rằng nếu có điều kiện, chị muốn sống gần con nhưng không nhất thiết phải ở chung một nhà, bởi gia đình trẻ cần có cuộc sống riêng để tự xây dựng tổ ấm.

Quan điểm này khá đáng suy ngẫm. Nhiều bậc cha mẹ dành cả tuổi trẻ để chăm sóc con, đến khi con trưởng thành lại khó chấp nhận việc con có những lựa chọn khác mình. Nhưng yêu thương không đồng nghĩa với việc phải can thiệp vào mọi quyết định. Đôi khi, biết lùi lại đúng lúc cũng là một cách giữ gìn tình cảm gia đình.

Không sợ tuổi già, chỉ cần biết hài lòng với những gì đang có

Ở tuổi U60, NSND Thu Hà vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú, nhưng chị không xem việc níu giữ tuổi trẻ là mục tiêu lớn nhất. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ mình không có bí quyết làm đẹp quá đặc biệt, chỉ cố gắng sống tích cực, chăm sóc bản thân và lựa chọn những điều phù hợp với sức khỏe.

Chị cũng không ngại nói về tuổi già. Theo Thu Hà, đó là quy luật tự nhiên mà ai cũng phải trải qua. Điều quan trọng là mỗi người cần học cách cân bằng cuộc sống, biết buông bỏ những điều không cần thiết và đón nhận khó khăn một cách bình tĩnh hơn.

NSND Thu Hà và con trai

Chị từng chia sẻ rằng khi bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, phụ nữ thường biết trân trọng những gì mình đang có, yêu bản thân hơn và dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm không đáng để bận lòng. Đó cũng là cách sống giúp tâm trí nhẹ nhàng, thay vì mãi chạy theo những kỳ vọng của người khác.

Nhìn lại hành trình của NSND Thu Hà, người ta có thể nhớ đến chị qua những vai diễn đẹp đẽ, những khung hình áo dài thanh lịch hay nhan sắc dường như không bị thời gian lấy đi quá nhiều. Nhưng điều đáng quý hơn cả có lẽ là cách chị lựa chọn cuộc sống sau ánh đèn sân khấu: làm nghề khi còn đam mê, dành thời gian cho gia đình khi cần thiết, tôn trọng sự trưởng thành của các con và không đặt áp lực phải chứng minh hạnh phúc với bất kỳ ai.

Bởi sau cùng, vẻ đẹp của một người phụ nữ không chỉ nằm ở việc tuổi tác để lại bao nhiêu dấu vết trên gương mặt, mà còn ở sự bình thản mà họ có được sau những thăng trầm của cuộc đời.