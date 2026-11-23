Chiều 22/11, đạo diễn Vũ Trường Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), đã dẫn đầu đoàn làm phim Căn nhà không mái che đến nhà riêng nhạc sĩ Phạm Tuyên để trực tiếp gửi lời xin lỗi. Thành phần đoàn có các đạo diễn, biên kịch, đại diện bộ phận tổ chức sản xuất cùng những người tham gia thực hiện bộ phim.

Sự việc bắt nguồn từ một cảnh phim phát sóng ngày 18/11/2026. Trong phân đoạn này, các nhân vật cùng hát ca khúc Chiếc đèn ông sao - sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Tuyên, gắn bó với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Tuy nhiên, phần lời ở câu cuối ca khúc đã không được thể hiện chính xác, khiến một bộ phận khán giả nhanh chóng nhận ra và lên tiếng.

Chiều ngày 22/1, đại diện đoàn phim Căn nhà không mái che đã đến gặp, xin lỗi nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình trên trang mạng xã hội chính thức, tại buổi gặp mặt, đoàn làm phim đã trình bày rõ nguyên nhân dẫn đến sai sót. Cụ thể, việc đưa ca khúc Chiếc đèn ông sao vào cảnh phim vốn không có trong kịch bản ban đầu.

Trong không khí đầm ấm, thân tình của phân đoạn, các thành viên ê-kíp cảm thấy bài hát phù hợp với bối cảnh nên đã ngẫu hứng đưa vào. Cảnh quay được thực hiện khá muộn, khoảng 1 giờ sáng, khiến mọi người có thể không còn đủ tỉnh táo để nhận ra phần lời bị hát sai. Đến khâu kiểm duyệt, lãnh đạo đoàn phim cũng chủ quan vì đây là ca khúc quá quen thuộc, dẫn đến việc bỏ sót lỗi trước khi tác phẩm lên sóng.

Nhìn nhận đây là thiếu sót trong quá trình làm nghề, đạo diễn bộ phim coi sự việc như một bài học sâu sắc. Phía lãnh đạo VFC cũng khẳng định sẽ khắc phục, sửa chữa lại tập phim để bảo đảm sự trọn vẹn và chính xác.

Điều đáng chú ý là cách ứng xử của nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình sau khi tiếp nhận lời xin lỗi. Thay vì đẩy sự việc đi xa hơn, gia đình ghi nhận sự thành tâm của đoàn làm phim khi trực tiếp đến gặp nhạc sĩ, đồng thời đánh giá cao việc ê-kíp chủ động nhận trách nhiệm.

Chia sẻ của nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình trên trang mạng xã hội chính thức

Đặc biệt, gia đình nhạc sĩ không chỉ nhìn nhận sự việc dưới góc độ một sai sót chuyên môn, mà còn xem đây là dịp để thấy rõ tình cảm của công chúng dành cho những ca khúc đã đi cùng năm tháng.

Trong thông tin đăng tải, nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình viết: "Nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình rất trân trọng những ý kiến mà khán giả khi xem phim đã phát hiện ra, điều này thể hiện các tầng lớp nhân dân rất yêu quý bài hát "Chiếc đèn ông sao" cũng như mong muốn các nhà làm phim cải thiện hơn trong việc sáng tạo ra các tác phẩm, món ăn tinh thần gần gũi với đông đảo công chúng. Nhạc sĩ và gia đình cũng thấy nên khép lại vấn đề và mong một bộ phận khán giả không nên quá "suy diễn" và có phần "quy chụp", nâng cao quan điểm cho một sự việc vốn không "trầm trọng" như vậy".

Đây cũng là nguyện vọng đáng chú ý nhất của gia đình sau cuộc gặp với đoàn làm phim. Nhạc sĩ Phạm Tuyên ghi nhận thiện chí của những người thực hiện bộ phim, đồng thời mong muốn câu chuyện dừng lại ở việc nhìn nhận thiếu sót, sửa chữa và rút kinh nghiệm, thay vì trở thành một cuộc tranh cãi kéo dài.

Bên cạnh thông tin về cuộc gặp, phía nhạc sĩ Phạm Tuyên còn có những chia sẻ đáng chú ý liên quan đến chính ca khúc Chiếc đèn ông sao. Theo đó, một trong những nguyên nhân khiến nhiều người hát nhầm là cụm từ "Ánh sao sáng ngời" vốn thực sự xuất hiện trong lời 2 của bài hát.

Bản gốc chép tay bài hát "Chiếc đèn ông sao" của nhạc sĩ Phạm Tuyên

"Có vẻ như mọi người khi hát "Chiếc đèn ông sao" rất thích cụm từ "Ánh sao sáng ngời". Chính xác thì cum từ này xuất hiện ở lời 2 bài hát, nói lên lòng mong mỏi thống nhất đất nước ở thời điểm 1956. Sau này lời 2 gần như thường không được hát, và có lẽ vì vậy mọi người hay hát vào lời 1. Ngay trong điệp khúc, lâu nay lời hát "đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn" vẫn bị hát thành "đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời". Nhạc sĩ Phạm Tuyên thường không câu nệ việc này, đối với ông được đông đảo quần chúng nhân dân hát bài của mình luôn là niềm vui bất tận", đại diện của nhạc sĩ Phạm Tuyên cho hay.