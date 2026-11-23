Mới đây, Trịnh Sảng đã chia sẻ một đoạn video của mình để giao lưu với người hâm mộ. Gương mặt cô trong video có phần đầy đặn hơn trước, cằm không còn nhọn, nụ cười cũng mang vẻ mềm mại, có da có thịt. Nhưng hình ảnh này lại khác xa diện mạo thanh tú, mong manh từng khiến Trịnh Sảng được gọi là "bạch nguyệt quang" của màn ảnh Hoa ngữ.

Trước những bình luận cho rằng cô đã không còn giống chính mình, Trịnh Sảng cũng có phản hồi bằng một đoạn ghi âm. Nữ diễn viên thừa nhận khi không còn hào quang và sự tô điểm của giới giải trí, cô cũng chỉ là một người bình thường. Tuy nhiên, cô vẫn muốn duy trì ngoại hình, cố gắng giữ cân nặng dưới 50kg bởi không muốn hình ảnh "bạch nguyệt quang" trong lòng khán giả hoàn toàn biến mất.

Thực tế, dù đã bị cấm sóng 5 năm vì hàng loạt bê bối, Trịnh Sảng vẫn thường xuyên được nhắc tên mỗi khi hình ảnh mới xuất hiện. Điều khiến công chúng chú ý không chỉ là cuộc sống hiện tại của người đẹp 9x, mà còn là sự thay đổi rõ rệt so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Năm 2009, Trịnh Sảng nổi tiếng nhờ vai Sở Vũ Tiêm trong bộ phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng. Khi ấy, cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo và vẻ ngoài ngây thơ, tạo cảm giác như một mối tình đầu trong ký ức. Nhan sắc của Trịnh Sảng không thuộc kiểu sắc sảo, lộng lẫy như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Cổ Lực Na Trát, nhưng lại có nét riêng rất dễ nhận diện. Chính vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng ấy giúp cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả.

Sau thành công ban đầu, Trịnh Sảng tiếp tục trở thành gương mặt được săn đón. Những vai diễn trong các dự án thanh xuân, tình cảm giúp cô duy trì sức hút, đặc biệt là hình tượng nữ chính dịu dàng, mong manh. Với nhiều khán giả, cô từng là một trong những mỹ nhân đại diện cho vẻ đẹp thanh thuần của màn ảnh.

Đáng tiếc, Trịnh Sảng lại không thực sự tự tin với diện mạo tự nhiên của mình. Ngôi sao Cổ Kiếm Kỳ Đàm từng công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, và sau những lần can thiệp, gương mặt cô có nhiều thay đổi. Đường nét vốn hài hòa dần trở nên thiếu cân đối, có thời điểm cô bị nhận xét mặt lệch, miệng méo và sống mũi biến dạng. Vẻ đẹp trong trẻo từng làm nên thương hiệu của Trịnh Sảng vì thế cũng không còn nguyên vẹn.

Sự thay đổi ngoại hình còn ảnh hưởng đến biểu cảm của Trịnh Sảng. Gương mặt thiếu tự nhiên, biểu cảm có phần đơ cứng khiến diễn xuất của cô bị khán giả phàn nàn. Trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, Trịnh Sảng từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì biểu cảm gượng gạo, thiếu linh hoạt. Đây cũng là điều khiến người hâm mộ tiếc nuối, bởi cô từng được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tự nhiên, phù hợp với những vai diễn thanh xuân.

Trong 5 năm qua, diện mạo của Trịnh Sảng tiếp tục có nhiều thay đổi. Những hình ảnh mới khiến một bộ phận cư dân mạng liên tưởng cô với Vương Tổ Hiền, đại mỹ nhân Hong Kong cũng từng khiến công chúng tiếc nuối vì những thay đổi ngoại hình sau khi can thiệp thẩm mỹ. Có thể thấy, Trịnh Sảng của hiện tại đã khác xa hình ảnh quen thuộc trong ký ức nhiều người.

Từ một sao nữ từng được xem là "bạch nguyệt quang" của màn ảnh Hoa ngữ đến người gần như biến mất khỏi giới giải trí, hành trình của Trịnh Sảng để lại nhiều điểm đáng buồn. Đoạn video đời thường mới nhất cho thấy cô không còn hào quang của một ngôi sao, nhưng dường như vẫn muốn giữ lại chút hình ảnh đẹp đẽ từng gắn bó với mình. Với những khán giả từng yêu mến Trịnh Sảng, điều đáng nhớ nhất có lẽ vẫn là cô gái trong trẻo của Cùng Ngắm Mưa Sao Băng năm nào.