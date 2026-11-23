Tối 21/11, Ngọc Sơn chính thức lộ diện tại The Masked Singer sau hành trình trong mascot Thỏ Rabibuum. Đằng sau lớp mặt nạ là giọng ca quen thuộc với khán giả nhiều thế hệ, từng phủ sóng rộng rãi với loạt ca khúc từ nhạc trữ tình đến những bản hit đình đám. Dù đã hoạt động nhiều năm, nam ca sĩ vẫn khiến khán giả tò mò khi xuất hiện trong một chương trình đòi hỏi nghệ sĩ phải biến hóa cả giọng hát lẫn phong cách trình diễn, không để lộ danh tính cho đến thời điểm tháo mặt nạ.

Ngọc Sơn chính thức lộ diện tại The Masked Singer sau hành trình trong mascot Thỏ Rabibuum

Sau màn lộ diện, Ngọc Sơn lựa chọn Vầng Trăng Cô Đơn để trình diễn trên sân khấu. Ca khúc vừa vang lên đã nhận được sự hưởng ứng của khán giả, nhiều người bày tỏ sự thích thú khi được nghe lại bản hit gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ. Không phải một sáng tác mới hay màn kết hợp đang được quảng bá, Vầng Trăng Cô Đơn vẫn đủ sức khiến người nghe nhận ra ngay từ những giai điệu đầu tiên. Tiết mục cũng kéo sự chú ý trở lại với ca khúc đã ra đời hơn 20 năm, một trong những sáng tác được nhắc đến nhiều khi nói về sự nghiệp âm nhạc của Ngọc Sơn.

Vầng Trăng Cô Đơn - Ngọc Sơn

Đầu những năm 2000, khi thị trường nhạc Việt có nhiều chuyển biến với sự xuất hiện của những dòng nhạc và cách sản xuất mới, Vầng Trăng Cô Đơn mang màu sắc pop ballad, khác với hình ảnh Ngọc Sơn vốn gắn liền với nhạc trữ tình, bolero. Ca khúc được chính anh sáng tác, xoay quanh chuyện tình dang dở, nỗi nhớ một người đã rời xa và những cảm xúc còn mắc lại sau chia ly. Phần giai điệu giàu tính tự sự, ca từ dễ nhớ cùng cách thể hiện đặc trưng của Ngọc Sơn giúp bài hát nhanh chóng được khán giả đón nhận.

Vầng Trăng Cô Đơn ra mắt vào năm 200 và nhanh chóng nhận được sự yêu thích lớn từ khán giả thời đó

Sau nhiều năm, Vầng Trăng Cô Đơn vẫn chưa vắng mặt trong đời sống âm nhạc, từ những lần được khán giả lựa chọn trên sân khấu, trong các buổi karaoke đến những phiên bản cover của nhiều ca sĩ trẻ. Ca khúc cũng từng được Grey D đưa vào phần trình diễn tại concert của mình, cho thấy nhạc phẩm của Ngọc Sơn vẫn có sức gợi với lớp nghệ sĩ và khán giả trẻ, thay vì chỉ nằm lại trong ký ức của thế hệ nghe nhạc trước đó. Một bản hit đã có tuổi đời hơn 20 năm vẫn được làm mới qua những giọng hát khác, tiếp tục xuất hiện trong các sân khấu âm nhạc mà không bị giới hạn bởi thời điểm ra đời.

Vầng Trăng Cô Đơn do Ngọc Sơn sáng tác còn có sức hút nhất định tại thị trường Trung Quốc đến mức bị nhầm là nhạc ngoại lời Việt

Đáng chú ý, Vầng Trăng Cô Đơn còn có sức hút nhất định tại thị trường Trung Quốc. Năm 2004, ca khúc được dịch sang tiếng Hoa và phổ biến tại các tụ điểm karaoke, khiến Ngọc Sơn không khỏi bất ngờ khi sáng tác của mình được khán giả nước ngoài đón nhận. Tuy nhiên, bài hát cũng từng vướng tranh cãi tác quyền khi bị ghi là nhạc Hoa lời Việt trên một sản phẩm karaoke. Ngọc Sơn phải lên tiếng khẳng định anh là người sáng tác cả nhạc lẫn lời, bởi đây không đơn thuần là chuyện tiền bản quyền mà còn liên quan đến tên tuổi người làm ra ca khúc.

Hơn 30 năm hoạt động, Ngọc Sơn là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn của nhạc Việt, đặc biệt ở giai đoạn thập niên 199

Hơn 30 năm hoạt động, Ngọc Sơn là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn của nhạc Việt, đặc biệt ở giai đoạn thập niên 1990, khi tên tuổi anh phủ sóng rộng rãi từ sân khấu ca nhạc đến thị trường băng đĩa. Lòng Mẹ được xem là dấu mốc quan trọng đưa Ngọc Sơn đến gần công chúng đại chúng, mở ra thời kỳ anh liên tục có những ca khúc được yêu thích như Tình Cha , Giận Hờn , Nhớ Về Em , Vầng Trăng Cô Đơn .

Từ những sân khấu đông kín khán giả đến các sản phẩm băng cassette được tìm mua, Ngọc Sơn từng có thời kỳ hoạt động với mật độ dày đặc, trở thành một trong những giọng ca ăn khách bậc nhất, được các bầu show săn đón và sở hữu mức cát-sê thuộc hàng cao của thị trường âm nhạc lúc bấy giờ.

Ngọc Sơn từng có thời kỳ hoạt động với mật độ dày đặc, trở thành một trong những giọng ca ăn khách bậc nhất, được các bầu show săn đón

Sau nhiều năm, Ngọc Sơn vẫn là trường hợp đặc biệt của nhạc Việt khi duy trì được dấu ấn riêng dù thị trường âm nhạc đã trải qua nhiều thay đổi về xu hướng, cách nghe và thị hiếu khán giả. Giọng hát giàu nội lực, lối luyến láy đặc trưng cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng khiến nam ca sĩ gần như không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác.

Không ít ca khúc của Ngọc Sơn vẫn được khán giả thuộc lòng, xuất hiện trong những buổi hát karaoke, sân khấu biểu diễn hay được các giọng ca trẻ lựa chọn làm mới. Từ thời kỳ băng đĩa đến khi âm nhạc được nghe qua các nền tảng số, những bản hit gắn với tên tuổi anh vẫn có đời sống riêng, giúp Ngọc Sơn giữ được sự hiện diện trong lòng khán giả qua nhiều thế hệ.

Ngọc Sơn sở hữu ngôi biệt thự trị giá cả trăm tỷ đồng

Sự nghiệp ở thời kỳ đỉnh cao mang lại cho Ngọc Sơn nguồn thu nhập đáng kể, cùng khối tài sản khiến công chúng nhiều lần tò mò. Nam ca sĩ sở hữu căn biệt thự Thiên Niên Kỷ trên đường Sương Nguyệt Ánh, TP.HCM, nổi tiếng với kiến trúc cầu kỳ, nội thất xa hoa, từng được rao bán với giá 5 triệu USD. Cơ ngơi này cũng phần nào cho thấy cuộc sống sung túc của Ngọc Sơn sau nhiều năm hoạt động với lịch diễn dày đặc, từng là một trong những giọng ca đắt show của thị trường nhạc Việt.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Sơn vẫn là giọng ca được nhiều khán giả Việt nhớ đến

Từ Lòng Mẹ , Tình Cha đến Vầng Trăng Cô Đơn , âm nhạc Ngọc Sơn đã đi qua nhiều thế hệ người nghe. Việc những ca khúc này vẫn được khán giả nhận ra, yêu cầu trên sân khấu hay lựa chọn để hát lại không chỉ gợi nhớ thời kỳ tên tuổi Ngọc Sơn phủ sóng mạnh mẽ mà còn cho thấy các bản hit của anh vẫn có chỗ trong đời sống âm nhạc hiện tại, ngay cả khi thị hiếu khán giả và thị trường đã thay đổi rất nhiều.

Ảnh: FBNV/ MXH