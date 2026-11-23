Theo thống kê phòng vé, Sunrise on the Reaping đạt doanh thu 120 triệu USD tại Bắc Mỹ trong tuần mở màn (20-22/11). Tại thị trường quốc tế, phim thu thêm 105 triệu USD từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 225 triệu USD.

Đây là một trong năm phim có doanh thu mở màn vượt 100 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ trong năm nay, bên cạnh Spider-Man: Brand New Day (360 triệu USD), Toy Story 5 (159 triệu USD), The Super Mario Galaxy Movie (131 triệu USD) và The Odyssey (123 triệu USD). Cả bốn tác phẩm sau đều vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu khi rời rạp.

Sự trở lại đầy ấn tượng của The Hunger Games

Paul Dergarabedian, chuyên gia phân tích thị trường của Rentrak nhận định doanh thu mở màn hơn 100 triệu USD cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu The Hunger Games.

Sunrise on the Reaping lập kỷ lục doanh thu ngay trong tuần mở màn.

Sunrise on the Reaping ra mắt cùng thời điểm trò chơi Grand Theft Auto VI của Rockstar phát hành. Tựa game thu về 3,79 tỷ USD ngay ngày đầu tiên, được dự đoán lập kỷ lục doanh thu trong ngành giải trí. Trước lo ngại trò chơi có thể cạnh tranh lượng khán giả với phim, Dergarabedian cho rằng kết quả phòng vé đã chứng minh sức hút riêng của màn ảnh rộng.

Thành tích của Sunrise on the Reaping tiệm cận các phần phim gốc. The Hunger Games (2012) từng mở màn với 152 triệu USD tại Bắc Mỹ. Ba phần tiếp theo là Catching Fire (2013), Mockingjay - Part 1 (2014) và Mockingjay - Part 2 (2015) lần lượt đạt 158, 121 và 102 triệu USD.

Gần một thập kỷ sau khi loạt phim với Jennifer Lawrence và Josh Hutcherson khép lại, Lionsgate hồi sinh thương hiệu bằng The Ballad of Songbirds and Snakes (2023). Tác phẩm khai thác quá khứ của Tổng thống Coriolanus Snow, trong bối cảnh Đấu trường sinh tử lần thứ 10. Dù chỉ thu 44 triệu USD trong tuần mở màn, phim đạt tổng doanh thu 363 triệu USD toàn cầu, vượt kỳ vọng với kinh phí sản xuất khoảng 100 triệu USD. Thành công này mở đường cho phần tiền truyện tiếp theo.

Sunrise on the Reaping lấy bối cảnh Đấu trường sinh tử lần thứ 50, với kinh phí sản xuất hơn 150 triệu USD, chưa tính quảng bá. Phim kể về Haymitch Abernathy thời trẻ do Joseph Zada thủ vai. Nhân vật này từng được Woody Harrelson thể hiện trong loạt phim gốc, sau đó trở thành người hướng dẫn Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) và Peeta Mellark (Josh Hutcherson).

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Suzanne Collins. Đạo diễn Francis Lawrence tiếp tục chỉ đạo, sau khi thực hiện hầu hết các phần trước, ngoại trừ tác phẩm đầu tiên.

David A. Gross - phụ trách bản tin phân tích phòng vé FranchiseRe - cho rằng The Ballad of Songbirds and Snakes chưa tạo được sức hút tương đương loạt phim gốc do câu chuyện lùi về 64 năm trước, thiếu vắng những diễn viên quen thuộc. Trong khi đó, Sunrise on the Reaping có sự kết nối gần gũi hơn với loạt phim ban đầu, tạo điều kiện để thương hiệu tìm lại sức hút.

Phim còn nhận điểm A- trong khảo sát khán giả sau suất chiếu của CinemaScore, tín hiệu tích cực cho khả năng duy trì doanh thu. Giới phân tích đánh giá thành công đến từ sức hút với nhiều thế hệ khán giả, sự trở lại của các nhân vật được yêu thích và mối liên hệ chặt chẽ với loạt phim gốc.

Những đánh giá tích cực từ khán giả giúp Sunrise on the Reaping duy trì sức bền tại phòng vé.

Sau thành tích mới, sáu phần phim The Hunger Games đạt tổng doanh thu 3,43 tỷ USD toàn cầu, vượt The Twilight Saga (3,3 tỷ USD sau năm phần) để trở thành thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất lịch sử Lionsgate.

Adam Fogelson - Chủ tịch Lionsgate Motion Picture Group - cho rằng thành công của phim đến từ chất lượng tác phẩm, diễn xuất của dàn diễn viên và tình cảm của người hâm mộ toàn cầu. Ông nhấn mạnh đây là câu chuyện khán giả đã mong chờ được thưởng thức suốt nhiều năm.

Sunrise on the Reaping cũng đánh dấu chiến thắng phòng vé lớn thứ hai của Lionsgate trong năm 2026, sau Michael. Phim tiểu sử về Michael Jackson từng thu 97 triệu USD trong tuần đầu công chiếu và trở thành tác phẩm tiểu sử đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu.

Johnny Depp bị đẩy lùi

Vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ thuộc về I Play Rocky, với 9,3 triệu USD từ 2.477 rạp. Bộ phim của Amazon MGM kể lại câu chuyện có thật về hành trình Sylvester Stallone đưa tác phẩm kinh điển Rocky (1976) lên màn ảnh rộng. Sau hai tuần phát hành giới hạn, phim đạt tổng doanh thu 10,4 triệu USD.

Khoảng một nửa khán giả của I Play Rocky trên 45 tuổi. Tác phẩm nhận điểm A+ từ CinemaScore, mức đánh giá hiếm gặp, cho thấy phản hồi tích cực của người xem. Bộ phim có kinh phí sản xuất khoảng 30 triệu USD và được kỳ vọng trở thành ứng viên tại mùa giải Oscar sắp tới.

Trong khi đó, Ebenezer - bộ phim chuyển thể từ tác phẩm A Christmas Carol của Paramount, có Johnny Depp đóng chính - tụt xuống vị trí thứ ba. Phim thu 7,7 triệu USD từ 3.545 rạp, giảm 60% so với tuần mở màn.

Sau thời gian công chiếu, tác phẩm đạt 32,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 78 triệu USD toàn cầu. Với kinh phí sản xuất 38 triệu USD, bộ phim vẫn có khả năng thu hồi vốn trong quá trình phát hành rạp. Tuy nhiên, doanh thu chưa cho thấy sức hút đáng kể từ màn trở lại của Johnny Depp với các dự án Hollywood quy mô lớn.

I Play Rocky và Ebenezer giữ 2 vị trí còn lại của top 3 doanh thu phòng vé Bắc Mỹ ngày 20-11/11.

Thành công của Sunrise on the Reaping tạo cú hích đáng kể cho thị trường phòng vé Bắc Mỹ trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

David A. Gross nhận định cuối tuần trước Lễ Tạ ơn là bước khởi đầu thuận lợi cho khoảng 10 ngày sôi động tại phòng vé Bắc Mỹ.