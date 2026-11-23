Trưa ngày 23/11, sau nhiều ngày công bố những thông tin nhỏ giọt, Hoàng Thùy Linh chính thức xác nhận album Vol.5 sắp sửa ra mắt, ngay sau khi phát hành single thứ hai Vô Lượng Kiếp. Đây là album phòng thu thứ 5 trong sự nghiệp nữ ca sĩ, đồng thời đánh dấu màn trở lại với album dài hơi sau 4 năm kể từ LINK.

Album phòng thu thứ 5 của Hoàng Thùy Linh được giới thiệu với tên gọi Thùy, nối tiếp hai album thành công trước đó là Hoàng và LINK, tạo nên trilogy mang tên Hoàng Thùy Linh. Sản phẩm dự kiến phát hành vào 18h ngày 26/11 tới đây, khép lại quãng thời gian chờ đợi kéo dài nhiều năm kể từ album gần nhất.

Hoàng Thùy Linh chính thức ấn định full alum Vol.5 mang tên Thùy

Ngay trong đoạn video hé lộ concept album mới, Hoàng Thùy Linh đã khiến người xem chú ý với tạo hình đậm chất Á Đông. Nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ trang phục trắng kem, tóc búi cao, điểm xuyết những chiếc trâm hoa ánh vàng, khuyên tai trắng cùng chuỗi ngọc trai rủ dọc thân áo. Lối trang điểm với gam vàng, cam, hồng nổi bật trên gương mặt, kết hợp ánh nhìn sắc lạnh trực diện vào ống kính, tạo nên hình ảnh vừa mềm mại vừa có phần uy quyền.

Đáng chú ý nhất trong khung hình là 5 bức tượng hổ được đặt ngay trước mặt nữ ca sĩ, xếp thành đội hình đối xứng. Hổ vàng nằm ở vị trí trung tâm, hai bên lần lượt là hổ trắng, hổ đỏ, hổ đen và hổ xanh. Tổ hợp màu sắc cùng cách sắp đặt gợi liên tưởng đến tranh dân gian Ngũ Hổ của dòng tranh Hàng Trống, gắn với quan niệm Ngũ Hành và năm phương vị trong văn hóa truyền thống.

Concept album Thùy với sự xuất hiện của 5 bức tượng hổ gợi liên tưởng đến tranh dân gian Ngũ Hổ của dòng tranh Hàng Trống

Hình tượng Ngũ Hổ không phải chất liệu xa lạ trong thế giới sáng tạo của Hoàng Thùy Linh, từng xuất hiện trong MV Kẻ Cắp Gặp Bà Già năm 2020. Tuy nhiên, lần trở lại này, những biểu tượng dân gian được đặt trong một không gian tối giản hơn, kết hợp hiệu ứng mây khói 3D màu hồng trắng, họa tiết sóng nước và ngọn lửa cách điệu. Sự tương phản giữa vẻ uy nghi của năm tượng hổ với trang phục ngọc trai, hoa cài và bảng màu dịu nhẹ tạo nên một concept vừa mang tính nghi lễ, vừa đậm chất thời trang đương đại.

Việc lựa chọn biểu tượng Ngũ Hổ cho album phòng thu thứ 5 cũng mở ra nhiều liên tưởng về con số 5 xuyên suốt dự án. Từ tên gọi Vol.5 đến hình ảnh năm linh vật đặt ở vị trí tiền cảnh, Hoàng Thùy Linh dường như đang tiếp tục xây dựng một thế giới nghệ thuật có sự kết nối chặt chẽ giữa âm nhạc, hình ảnh và văn hóa Việt. Hình tượng hổ vàng ở trung tâm càng gợi nhắc đến dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ, người từng đặt tên album Vol.3 là Hoàng để định hình một thế giới sáng tạo mang bản sắc riêng.

Hoàng Thùy Linh đang tiếp tục xây dựng một thế giới nghệ thuật có sự kết nối chặt chẽ giữa âm nhạc, hình ảnh và văn hóa Việt

Nếu Thầy Dùi mở ra thái độ trực diện, mạnh mẽ trước những lời bàn luận, còn Vô Lượng Kiếp đưa người nghe đến với những chiêm nghiệm về văn hóa, sự cân bằng và vòng tuần hoàn, concept album mới tiếp tục khiến khán giả tò mò về hướng đi mà Hoàng Thùy Linh lựa chọn. Không còn chỉ là những không gian lễ hội rực rỡ hay lớp màu dân gian được thể hiện qua các MV, hình ảnh lần này mang cảm giác cô đọng, bí ẩn và tập trung nhiều hơn vào vị thế của chính nữ ca sĩ giữa thế giới nghệ thuật do mình tạo ra.

Kỳ vọng dành cho Hoàng Thùy Linh không phải không có cơ sở. Album Hoàng từng đưa loạt ca khúc như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, Tứ Phủ trở thành những dấu ấn lớn trong sự nghiệp nữ ca sĩ, góp phần định hình hướng đi kết hợp âm nhạc hiện đại với văn hóa dân gian Việt Nam.

Sau khi Hoàng và LINK thành công vang dội, kỳ vọng cũng như áp lực dành cho album Vol. 5 - Thùy là rất lớn

Đến LINK, Hoàng Thùy Linh tiếp tục tạo dấu ấn khi album được chuyên trang âm nhạc Pitchfork đánh giá 7,2/10, dành lời khen cho cách nữ ca sĩ kết hợp chất liệu văn hóa Việt với âm nhạc đương đại. Đặc biệt, See Tình trở thành bản hit vượt biên giới, được đông đảo nghệ sĩ và khán giả quốc tế hưởng ứng, đưa tên tuổi Hoàng Thùy Linh đến gần hơn với công chúng nước ngoài.

Từ thành công của Hoàng với loạt hit đình đám đến dấu ấn quốc tế mà LINK tạo dựng, Vol.5 Thùy được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, đây cũng là thử thách mới khi Hoàng Thùy Linh đã có trong tay hai album quá thành công. Khán giả không chỉ chờ cô phát huy thế mạnh vốn có mà còn tò mò nữ ca sĩ sẽ mang đến những chất liệu mới, màu sắc âm nhạc khác biệt ra sao sau 4 năm chuẩn bị, liệu có tiếp tục tạo nên những ca khúc đủ sức trở thành hit như các sản phẩm trước.