Mới đây, công trường sân vận động VinFast - Trống Đồng, công trình có sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi tại phía nam Hà Nội, tiếp tục ghi nhận diễn biến đáng chú ý trong quá trình xây dựng. Theo thông tin được VinCons đăng tải, nhà thầu đã triển khai mẻ đổ bê tông khóa sàn đầu tiên tại tầng 9, khán đài C. Đây là cột mốc mới trong quá trình thi công hệ kết cấu khán đài của sân vận động thuộc dạng lớn nhất thế giới.

Đơn vị thi công cho biết, tại cao độ đặc biệt này, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, tổ chức khoa học và kiểm soát nghiêm ngặt về kỹ thuật, chất lượng, an toàn. Từ khâu chuẩn bị, kiểm tra đến quá trình đổ bê tông, đội ngũ kỹ sư và công nhân phải phối hợp để bảo đảm từng hạng mục được thực hiện đúng yêu cầu.

Trong xây dựng, công tác đổ bê tông sàn là một bước quan trọng để hình thành và hoàn thiện hệ kết cấu bê tông cốt thép. Sau khi đổ, bê tông cần được bảo dưỡng, kiểm tra chất lượng và đạt các điều kiện kỹ thuật cần thiết trước khi triển khai những công việc tiếp theo.

Sự kiện triển khai mẻ đổ bê tông khóa sàn đầu tiên tại tầng 9, khán đài C, sân vận đồng VinFast - Trống Đồng (Ảnh Vincons)

Do đó, mẻ đổ bê tông đầu tiên tại tầng 9 cho thấy một phân đoạn thuộc khán đài C đã bước vào công tác thi công tại cao độ này. Diễn biến mới tại khán đài C được ghi nhận trong giai đoạn công trường đang hướng đến mục tiêu hoàn thành phần thô bê tông cốt thép khu khán đài vào cuối tháng 12/2026.

Gần 17.000 người thi công xuyên ngày đêm, chuẩn bị nâng mái thép khoảng 40.000 tấn

Không chỉ gây chú ý bởi những cột mốc kết cấu liên tiếp được ghi nhận, sân vận động VinFast - Trống Đồng còn có quy mô huy động nhân lực đặc biệt lớn.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, riêng công trình sân vận động và các hạng mục phụ trợ có khoảng 16.700 kỹ sư, công nhân tham gia thi công. Nếu tính toàn bộ Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, tổng lực lượng lao động lên tới gần 20.000 người.

Để đáp ứng tiến độ, công trường được tổ chức làm việc liên tục 24/7 theo chế độ 3 ca, 4 kíp. Các tổ đội được phân chia phụ trách nhiều hạng mục, từ kết cấu bê tông cốt thép, lắp dựng kết cấu thép đến hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện.

Song song với việc xây dựng các tầng khán đài, một trong những hạng mục quan trọng đang được chuẩn bị là nâng hệ mái thép khổng lồ. Tổng khối lượng kết cấu thép của dự án ước tính khoảng 73.000 tấn, trong đó riêng phần mái sân vận động chiếm khoảng 40.000 tấn.

Ảnh Vincons

Hệ thống mái được thiết kế với 8 cột trụ chính cao gần 80 m. Trên đỉnh các trụ sẽ bố trí hệ gối đỡ thép để tiếp nhận và truyền tải trọng từ kết cấu mái xuống nền móng. Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, dự án dự kiến hoàn thành và chạy thử hệ trụ giàn kích nâng mái. Sang tháng 12, các nhà thầu sẽ phối hợp với đối tác nước ngoài tiến hành nâng mái thép tại phân khu đầu tiên.

Đây là công đoạn đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao bởi kích thước, khối lượng lớn của các cấu kiện và sự phối hợp giữa nhiều hệ thống thiết bị. Việc nâng mái phải được kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm ổn định kết cấu và an toàn thi công.

Theo lộ trình cập nhật, phần thô bê tông cốt thép khu khán đài dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Các công tác xây dựng và mái vòm được đặt mục tiêu hoàn tất vào tháng 5/2027, trước khi toàn bộ công trình hoàn thành vào tháng 7 cùng năm.

Sân vận động 135.000 chỗ ngồi với hệ khán đài thông minh, khu VVIP đặc biệt

Sân vận động VinFast - Trống Đồng là công trình trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội do Tập đoàn Vingroup phát triển.

Theo Vingroup, sân vận động có diện tích 73,3 ha, sức chứa thiết kế lên tới 135.000 chỗ ngồi. Nếu hoàn thành đúng quy mô công bố, đây sẽ là một trong những sân vận động lớn nhất thế giới về sức chứa, vượt con số khoảng 132.000 chỗ của sân Narendra Modi tại Ấn Độ.

Đáng chú ý, hệ thống khán đài của công trình được định hướng tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Sân vận động dự kiến trang bị ghế thông minh kết nối 5G, hệ thống kiểm soát an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực. Đặc biệt, khu vực VVIP được thiết kế riêng, đáp ứng tiêu chuẩn đón tiếp nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện quan trọng.

Ảnh phối cảnh bên trong sân vận động với khu vực khán đài hiện đại (Ảnh thực hiện bởi AI)

Công trình còn được giới thiệu với hệ mái che đóng mở tự động, các giải pháp chống hấp thụ nhiệt, chống tia UV, thông gió tự nhiên và thu hồi, tái chế nước nhằm tiết kiệm tài nguyên. Về kiến trúc, sân vận động lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, kết hợp những họa tiết mang bản sắc văn hóa Việt Nam với công nghệ xây dựng hiện đại.

Theo kế hoạch mới nhất được Vingroup công bố, sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến khai trương vào tháng 7/2027.