Mới đây, danh hài Việt Hương đã lên tiếng đáp trả một bình luận trên livestream khi cho rằng nhạc sĩ Hoài Phương nịnh vợ.



Cô nói: "Dạ đúng rồi, vợ mình thì mình nịnh chứ sao, đâu có nịnh vợ hàng xóm đâu mà sợ. Bao giờ chồng tôi đi nịnh vợ ông hàng xóm thì tôi mới nói.

Việt Hương và chồng

Vợ chồng sống với nhau là cả một cuộc đời. Mình sống với cha mẹ cũng chỉ đến 18 tuổi là phải đi học đại học, phải ra đời làm ăn rồi thành gia lập thất. Người ở bên cạnh mình cả đời còn lại là người vợ, người chồng, nên vợ chồng sống chung thủy là hạnh phúc.

Khi nhà tôi có việc lớn hay đại hỷ, việc đầu tiên tôi làm là trân trọng mời những cặp vợ chồng sống lâu năm bên nhau tới dự để hưởng được cái lộc, cái phước của người ta.

Tôi thấy vợ chồng người ta sống vui vẻ hạnh phúc, không có vợ hai, vợ ba, không léng phéng lái phi công bậy bạ thì tôi phải chúc phúc cho người ta. Như vậy là tôi vui rồi.

Đừng bao giờ có ý nghĩ kiểu như "để coi tụi bay sống với nhau được bao lâu", cũng đừng bình luận như thế. Ai bình luận như thế tôi block luôn đó.

Ở đời mà, không ai nắm tay được từ sáng đến tối, từ hôm trước sang hôm sau. Cứ vui ngày hôm nay là được rồi, qua ngày mai mở mắt dậy tính tiếp. Không ai nói trước được điều gì. Khoan rủa người ta. Hãy hoan hỉ, vui vẻ, tích cực lên".

Nghệ sĩ hài Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương là một trong những cặp đôi hạnh phúc, bền chặt được ngưỡng mộ nhất của làng giải trí Việt.

Hai người bén duyên từ năm 2005 trong một chuyến lưu diễn của Việt Hương tại Mỹ và chính thức về chung một nhà vào năm 2006.

Kết trái ngọt của cuộc hôn nhân này là cô con gái đáng yêu tên Elyza Phương Vy, sinh năm 2009 và sở hữu thành tích học tập xuất sắc.

Trong suốt hơn một thập kỷ đầu chung sống, đôi vợ chồng từng phải chấp nhận cảnh yêu xa khi Hoài Phương định cư tại Mỹ để chăm sóc con, còn Việt Hương thường xuyên đi về giữa hai nước hoạt động nghệ thuật.

Đến năm 2021, nhạc sĩ Hoài Phương đã quyết định gác lại công việc giảng dạy và kinh doanh tại Mỹ để đưa con gái về Việt Nam đoàn tụ cùng vợ.

Tại quê nhà, anh lùi về phía sau làm hậu phương vững chắc, trực tiếp quản lý công việc, chăm lo đời sống và đồng hành cùng Việt Hương trong mọi dự án nghệ thuật lẫn kinh doanh. Cả hai hiện đang sống cùng con gái trong biệt thự có giá ước tính lên đến 300 tỷ ở TP. HCM.

Không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp, cặp đôi còn ghi dấu ấn đẹp trong lòng công chúng nhờ tấm lòng nhân ái khi thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện quy mô lớn giúp đỡ người nghèo.

Giữa những ồn ào của showbiz, họ luôn giữ thái độ sống chừng mực, văn minh và chọn cách đối diện bình tĩnh trước mọi thị phi.

Dù đã trải qua gần 20 năm gắn bó, cả hai vẫn giữ được sự ngọt ngào, thấu hiểu và luôn dành cho nhau những lời trân trọng trên mạng xã hội cũng như ngoài đời thực.

Hành trình đồng hành từ lúc gian khó đến khi viên mãn của Việt Hương và Hoài Phương chính là minh chứng đẹp đẽ cho tình yêu chân thành và sự hy sinh vì gia đình.