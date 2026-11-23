Sáng 23/11, Marian Rivera đăng loạt ảnh mừng sinh nhật 11 tuổi con gái đầu lòng Maria Letizia "Zia" Dantes trên trang cá nhân. Thay vì vài lời chúc ngắn, nữ diễn viên viết một bức thư nhỏ điểm lại từng khoảnh khắc khiến cô tự hào về con. "Chúc mừng sinh nhật 11 tuổi, Zia. Được làm mẹ của con là phước lành mà mẹ tạ ơn Chúa mỗi ngày", Marian mở đầu.

Marian Rivera hôn má con gái Zia trong ngày cô bé tròn 11 tuổi. Ảnh: FBNV

Người đẹp kể con gái dồn hết tâm huyết vào ca hát, đến mức mẹ "có thể nghe con hát cả ngày", rồi tự trêu mình bằng câu tiếng Tagalog: "May mà khoản này con không giống mẹ!". Mỗi sáng trước giờ đến trường, Zia đều ngồi vào đàn piano, và Marian thú nhận cô rất thích nghe con chơi đàn trong lúc cả nhà chuẩn bị cho ngày mới. Bà mẹ hai con cũng nhắc đến những lần đứng bên thành bể bơi cổ vũ con, tự hào vì Zia "luôn có mặt và cố gắng hết mình".

Đoạn xúc động nhất nói về bộ môn cưỡi ngựa. Marian viết cô vẫn còn hồi hộp mỗi khi con lên yên, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Zia như muốn nói "Không sao đâu mẹ" là cô lại yên tâm quay về cổ vũ. Bức thư khép lại bằng lời nhắn: "Mẹ, bố và Sixto yêu con rất nhiều. Cả nhà sẽ cổ vũ con ở tuổi 11 và ở mọi độ tuổi sau này".

Bức thư mừng sinh nhật Marian Rivera dành cho con gái. Ảnh: FBNV

Nhan sắc ngày càng ra dáng thiếu nữ

Đi kèm là loạt ảnh cho thấy Zia đã lớn phổng phao. Trong bộ ảnh chụp studio, cô bé để mái tóc nâu dài gợn sóng, đôi mắt to, sống mũi cao và nụ cười tươi rói với chiếc răng cửa đang thay rất đúng tuổi. Ở những khung hình đời thường, Zia được mẹ hôn má, ôm bó hoa lớn bên cạnh bố Dingdong Dantes và em trai Sixto.

Zia Dantes với mái tóc nâu dài và nụ cười rạng rỡ. Ảnh: FBNV

Từ khi còn rất nhỏ, Zia đã được ABS-CBN nhận xét là sở hữu một trong những gương mặt xinh xắn nhất showbiz, điều không mấy bất ngờ khi có bố mẹ là Dingdong Dantes và Marian Rivera. Đầu năm nay, trang Philnews cũng ghi nhận cư dân mạng liên tục trầm trồ trước "face card" (gương mặt đắt giá) của Zia khi cô bé ngày càng ra dáng thiếu nữ tự tin.

Zia bên bố Dingdong Dantes, mẹ Marian Rivera và em trai Sixto. Ảnh: FBNV

Giọng hát được khen "rất quốc tế"

Nhưng điều khiến Zia được chú ý nhiều nhất năm nay là giọng hát. Ngày 5/11 vừa qua, cô bé lên sân khấu đêm nhạc thường niên Destination - The World Stage của học viện thanh nhạc RMA Studio Academy tại nhà hát Proscenium (Rockwell, Makati). Theo Daily Tribune và GMA, Zia diện váy xanh nhạt, thể hiện ca khúc nặng ký "Rolling in the Deep" của Adele trước sự chứng kiến của bố mẹ, em trai và người thân. Sau buổi diễn, cả Marian lẫn Dingdong đều đăng story khoe con. Theo Inquirer, cùng thời điểm này cậu em Sixto cũng có màn biểu diễn trống đầu tiên ở một sự kiện khác.

Zia biểu diễn tại đêm nhạc của học viện RMA Studio Academy. Ảnh: FBNV

Zia ôm hoa, được bạn bè vây quanh chúc mừng. Ảnh: FBNV

Trước đó, năm 2025, Zia từng hát trong đêm nhạc That's Amore của học viện tại nhà hát Aliw. Huấn luyện viên Jade Riccio khi ấy nhận xét với LionhearTV rằng Zia "khởi đầu với một giọng hát vốn đã rất đẹp", chất giọng nghe "rất quốc tế", đồng thời là học trò rất chăm chỉ. Bà cũng tiết lộ Marian và Dingdong theo sát việc học của con, thỉnh thoảng nam tài tử còn tự đến lớp.

Zia có thói quen tập đàn piano mỗi sáng trước giờ đến trường. Ảnh: FBNV

Kình ngư nhí, mê cưỡi ngựa

Ở mảng thể thao, Zia là gương mặt quen thuộc của các giải bơi thiếu nhi. Theo Manila Bulletin, tháng 7/2023, khi mới 7 tuổi, cô bé giành 6 huy chương tại giải của trường bơi Bert Lozada, trong đó đứng đầu nội dung 25m bơi ngửa và 25m tự do. Một tháng sau, Zia được trao danh hiệu Vận động viên bơi xuất sắc nhất tại một giải đấu khác, theo ABS-CBN. Trước giải, Dingdong Dantes từng viết thư cho con gái, nhắn rằng dù kết quả thế nào, anh đã vô cùng tự hào về sự tận tâm và đam mê con dành cho môn thể thao này.

Zia là gương mặt quen thuộc của các giải bơi thiếu nhi. Ảnh: FBNV

Bên cạnh bơi lội, Zia theo đuổi môn cưỡi ngựa từ nhỏ. Từ năm 2022, Marian đã thừa nhận với GMA rằng cô hồi hộp khi thấy con gái tập cưỡi ngựa, nỗi lo mà đến nay, như chính cô viết trong thư sinh nhật, vẫn chưa hết hẳn.

Zia tự tin trên lưng ngựa, bộ môn khiến mẹ vẫn còn hồi hộp. Ảnh: FBNV

Lớn lên dưới ánh đèn sân khấu của bố mẹ cũng có mặt trái. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Karmina Constantino hồi tháng 3, Marian kể Zia từng gặp khó khăn khi bị người hâm mộ nhận ra ở nơi công cộng. Khi ấy cô giải thích với con rằng công việc của bố mẹ là công việc tử tế, đàng hoàng, theo Preview. Giờ đây, cô con gái 11 tuổi đã biết cách đón nhận sự chú ý ấy một cách chín chắn hơn.

Marian Rivera sinh năm 1984 tại Madrid (Tây Ban Nha), có bố là người Tây Ban Nha và mẹ là người Philippines. Cô được mệnh danh là "Nữ hoàng giờ vàng" của đài GMA và là một trong những mỹ nhân hàng đầu showbiz Philippines. Cô kết hôn với nam tài tử Dingdong Dantes ngày 30/12/2014. Zia chào đời ngày 23/11/2015, còn em trai Jose Sixto "Ziggy" Dantes IV sinh ngày 16/4/2019.