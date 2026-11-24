Hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) gắn với Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Chương trình diễn ra tại danh thắng quốc gia Ao Bà Om (phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) - không gian văn hóa gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer.

Chương trình quy tụ 23 dàn nhạc Ngũ âm với 237 nghệ nhân, nhạc công, diễn viên.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Vĩnh Long cho biết trong kho tàng văn hóa Khmer, nghệ thuật nhạc cụ Ngũ âm giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo, lễ hội và các hoạt động cộng đồng. Phản ảnh tâm hồn, tình cảm, đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa của một cộng đồng dân tộc.

Tiếng Ngũ âm vang lên trong những ngày lễ hội, tại các ngôi chùa Khmer, trong những sinh hoạt cộng đồng, đã trở thành âm thanh thân thuộc, gắn với ký ức văn hóa và đời sống tinh thần của nhiều thế hệ.

Theo Sở VH-TT&DL Vĩnh Long, chương trình xác lập kỷ lục có sự tham gia của 23 dàn nhạc Ngũ âm với tổng số 237 nghệ nhân, nhạc công, diễn viên. Tất cả cùng diễn xướng liên khúc Âm vang ngày hội - Khúc nhạc đồng quê.

Tất cả cùng diễn xướng liên khúc Âm vang ngày hội - Khúc nhạc đồng quê, bằng nhạc cụ Ngũ âm cùng các điệu múa dân gian đồng bào Khmer.