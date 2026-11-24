Tam Triều Dâng bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ, từng hoạt động với vai trò người mẫu tuổi teen trước khi thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Năm 13 tuổi, nữ diễn viên bắt đầu tham gia các dự án phim và nhanh chóng được khán giả chú ý nhờ ngoại hình trong sáng, lối diễn tự nhiên.

Trong những năm đầu sự nghiệp, Tam Triều Dâng góp mặt trong nhiều bộ phim như Chuyện làng bè, Tiệm bánh hoàng tử bé, Ông Tơ - Bà Nguyệt, Biệt đội 12A1 và phim điện ảnh Thần tượng. Cô từng được truyền thông gọi là "bản sao Angela Phương Trinh" bởi sở hữu một số đường nét gương mặt tương đồng với đàn chị.

Khi đang có nhiều cơ hội phát triển, Tam Triều Dâng bất ngờ giảm hoạt động diễn xuất. Quyết định này khiến không ít khán giả tò mò, bởi trước đó cô là gương mặt trẻ được nhiều nhà sản xuất chú ý. Sau này, nữ diễn viên mới tiết lộ khoảng thời gian im ắng của mình gắn với những biến cố lớn trong gia đình và cuộc sống cá nhân.

Tam Triều Dâng bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ, từng hoạt động với vai trò người mẫu tuổi teen trước khi thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Ảnh: FBNV

Khi đang có nhiều cơ hội phát triển, Tam Triều Dâng bất ngờ giảm hoạt động diễn xuất. Ảnh: FBNV

Vào năm 2020, Tam Triều Dâng tiết lộ gia đình cô từng phá sản vì bị giật hụi. Tuy nhiên, bố mẹ không nói cho con gái biết ngay mà giấu kín suốt một thời gian dài. Đến cuối năm lớp 11, khi nhận thấy tình hình gia đình có nhiều bất thường, cô mới được bố mẹ thông báo sự thật.

Nữ diễn viên kể lại khoảnh khắc nghe bố mẹ nói gia đình phá sản, cô đã vô cùng bất ngờ, thậm chí phải hỏi lại nhiều lần vì không tin đó là sự thật. Trước biến cố, cô vốn quen với cuộc sống đủ đầy, không phải quá bận tâm đến chuyện tiền bạc bởi bố mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Gia đình phải xoay xở với những khoản nợ, kinh tế sa sút, còn Tam Triều Dâng và chị gái nhiều lần phải chuyển nhà. Từ một cô gái có thể thoải mái chi tiêu, cô bắt đầu phải cân nhắc từng khoản tiền nhỏ. Nữ diễn viên thừa nhận cú sốc này khiến bản thân mất một thời gian dài mới có thể chấp nhận.

Vào năm 2020, Tam Triều Dâng tiết lộ gia đình cô từng phá sản vì bị giật hụi. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên thừa nhận cú sốc này khiến bản thân mất một thời gian dài mới có thể chấp nhận. Ảnh: FBNV

Trong thời gian đi học, Tam Triều Dâng còn phải đối diện với những lời dè bỉu, đồn đoán không đúng sự thật từ bạn bè. Việc nổi tiếng từ sớm khiến cô trở thành tâm điểm của những lời bàn tán. Nữ diễn viên từng cho biết mình bị xa lánh, tổn thương bởi những câu nói tưởng chừng vu vơ nhưng lại ám ảnh trong thời gian dài.

Ban đầu, cô luôn tự nhủ phải mạnh mẽ, chuyên nghiệp và bỏ ngoài tai những lời nhận xét tiêu cực. Tuy nhiên, những áp lực dồn nén cùng biến cố gia đình khiến tinh thần cô ngày càng sa sút. Tam Triều Dâng từng chia sẻ có giai đoạn bản thân rơi vào trầm cảm, không muốn tiếp xúc hay gặp gỡ bất kỳ ai.

Trong thời gian đi học, Tam Triều Dâng còn phải đối diện với những lời dè bỉu, đồn đoán không đúng sự thật từ bạn bè. Ảnh: FBNV

Cô từng chia sẻ có giai đoạn bản thân rơi vào trầm cảm, không muốn tiếp xúc hay gặp gỡ bất kỳ ai. Ảnh: FBNV

Trước những biến cố liên tiếp, Tam Triều Dâng quyết định tạm dừng đóng phim từ cuối năm lớp 11 để tập trung cho việc học và ổn định cuộc sống. Dù nhận được nhiều lời mời tham gia phim ảnh, chương trình giải trí, cô vẫn kiên quyết từ chối. Nữ diễn viên thậm chí ngừng cập nhật trang cá nhân trong một thời gian.

Sau gần 3 năm vắng bóng trên màn ảnh, Tam Triều Dâng trở lại với bộ phim Nước mắt loài cỏ dại, phát sóng năm 2019. Cô từng thừa nhận bản thân lo lắng mình bị "lụt nghề", không còn được các đạo diễn và nhà sản xuất nhớ đến sau quãng thời gian dài không đóng phim.

Tuy nhiên, cơ hội trở lại với một vai diễn có nhiều đất diễn đã giúp cô lấy lại sự tự tin. Tam Triều Dâng cũng nhìn nhận quãng thời gian tạm ngưng hoạt động là lựa chọn cần thiết, dù cô từng có chút tiếc nuối vì bỏ lỡ nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên vẫn kiên trì theo đuổi con đường học vấn. Cô theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Greenwich Việt Nam và chính thức nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 3/2023. Việc hoàn thành chương trình đại học cũng là dấu mốc quan trọng sau những năm tháng phải cân bằng giữa học tập và công việc nghệ thuật.

Trước những biến cố liên tiếp, Tam Triều Dâng quyết định tạm dừng đóng phim từ cuối năm lớp 11 để tập trung cho việc học và ổn định cuộc sống. Ảnh: FBNV